Il Pakistan ottiene il rinnovo del debito di 12 miliardi di dollari da Cina, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Per stabilizzare la propria economia, il Pakistan ha stretto un accordo con Cina, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per rinnovare un debito di oltre 12 miliardi di dollari per un anno.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questa ancora di salvezza finanziaria coincide con l’approvazione anticipata di un pacchetto di salvataggio da 7 miliardi di dollari da parte del Fondo monetario internazionale (FMI), prevista per la fine di questo mese.

Gli sforzi congiunti mirano a fornire al Pakistan il cuscinetto finanziario necessario per affrontare le sfide economiche.

Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale si riunirà il 28 agosto per approvare l’Extended Fund Facility da 7 miliardi di dollari per il Pakistan. Il ministro delle Finanze Muhammad Aurangzeb ha confermato che non ci saranno ritardi nell’incontro, ponendo fine alle speculazioni sulla tempistica di questa cruciale approvazione.

L’approvazione del FMI è subordinata al fatto che il Pakistan si assicuri gli impegni di finanziamento da parte dei suoi tre creditori tradizionali.

Rafforzamento delle riserve valutarie

Copy link to section

Le riserve valutarie del Pakistan sono migliorate rispetto a un anno fa. Nonostante ciò, il Fondo monetario internazionale ha individuato un deficit di finanziamento di 3-5 miliardi di dollari nel corso dei tre anni del programma, ritenuto gestibile dal ministro delle Finanze.

Il Pakistan ha ricevuto un’offerta da una banca commerciale straniera, ma il governo attende l’approvazione del consiglio del Fondo monetario internazionale prima di chiedere al prestatore di ridurre i tassi di interesse offerti.

La Standard Chartered Bank ha offerto un prestito inferiore a 400 milioni di dollari, ma a un tasso di interesse a due cifre che il Pakistan non può permettersi.

Il rating creditizio del Pakistan

Copy link to section

Fitch ha migliorato il rating creditizio del Pakistan di un livello, portandolo da CCC a CCC+, sebbene rimanga al di sotto dell’investment grade.

Questo aggiornamento è visto come un passo positivo verso il raggiungimento della stabilità macroeconomica. La banca centrale ha inoltre tagliato i tassi di interesse dell’1%, altro elemento critico per la stabilità.

Il ministro delle Finanze Aurangzeb ha espresso la speranza che il rating creditizio del Pakistan migliori ulteriormente entro la fine dell’anno.

Un rating più alto consentirebbe al Pakistan di accedere ai mercati internazionali dei capitali e di emettere obbligazioni sovrane a tassi inferiori rispetto agli attuali rating CCC+. Standard and Poor’s, tuttavia, deve ancora migliorare il rating CCC+ del Pakistan.

Emissione di Panda Bond

Copy link to section

Il Pakistan prevede inoltre di emettere Panda Bond sui mercati cinesi, con l’aiuto di un consulente finanziario cinese.

La transazione dovrebbe essere completata entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2025.

Il governo sta anche valutando la possibilità di assumere un altro consulente finanziario cinese per garantire il rinnovo del debito energetico. Il Pakistan ha chiesto una proroga di cinque anni del debito energetico, ma i negoziati sono in corso.

Il governo ha inoltre avviato un programma di privatizzazione e sta intraprendendo un’operazione per chiudere o fondere i ministeri. Aurangzeb ha sottolineato la necessità di ridimensionare il governo federale come parte di queste misure di riduzione dei costi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.