Saudi Aramco aumenta la partecipazione in Petro Rabigh di Sumitomo per 702 milioni di dollari

Saudi Aramco ha accettato di acquistare una partecipazione del 22,5% nella joint venture petrolchimica Petro Rabigh dalla giapponese Sumitomo Chemical per 702 milioni di dollari, come annunciato mercoledì in una dichiarazione congiunta.

Aramco e Sumitomo Chemical, con sede a Tokyo, possiedono attualmente il 37,5% delle azioni di Petro Rabigh, quotata alla Borsa Saudita nel 2008.

Al completamento della transazione, al prezzo di SAR7 per azione, Aramco diventerà il maggiore azionista di Petro Rabigh con una quota azionaria di circa il 60%, mentre Sumitomo Chemical manterrà una quota azionaria del 15%.

Accordo per aiutare l’espansione downstream di Aramco

Secondo i termini dell’accordo, tutti i proventi ricevuti da Sumitomo Chemical dalla vendita verranno versati a Petro Rabigh, attraverso un meccanismo da concordare con la JV.

Aramco fornirà inoltre fondi aggiuntivi a Petro Rabigh, tramite un meccanismo anch’esso da concordare, pari ai 702 milioni di dollari di Sumitomo Chemical per migliorare la posizione finanziaria di Petro Rabigh e sostenere la strategia futura di Petro Rabigh, portando l’importo aggregato dell’iniezione a 1,4 miliardi di dollari.

Inoltre, Aramco e Sumitomo Chemical hanno concordato una rinuncia graduale ai prestiti degli azionisti di 750 milioni di dollari ciascuno, con una conseguente riduzione diretta di 1,5 miliardi di dollari delle passività di Petro Rabigh.

Si prevede che queste misure miglioreranno il bilancio e la liquidità di Petro Rabigh come parte di un piano correttivo che Aramco e Sumitomo Chemical intendono esplorare con Petro Rabigh.

Comprende anche iniziative per ammodernare la raffineria per contribuire a migliorare la redditività del business, ha affermato Saudi Aramco.

L’accordo è inoltre in linea con l’espansione downstream di Aramco e con il passaggio di Sumitomo Chemical dai prodotti chimici di base ai prodotti chimici speciali.

Il colosso petrolifero, martedì, ha annunciato un calo del 3,36% degli utili netti a 29,07 miliardi di dollari nei risultati del trimestre aprile-giugno dell’anno solare 2024, rispetto ai 30,08 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente.

L’azienda ha aumentato la propria attenzione al programma gas e all’espansione del suo nuovo portafoglio di attività energetiche.

Hussain A. Al Qahtani, vicepresidente senior dei carburanti di Aramco, ha dichiarato:

Aramco continua a identificare opportunità per rafforzare la propria catena del valore a valle, garantire il posizionamento del suo petrolio greggio a monte presso raffinerie affiliate e convertire una quota maggiore dei suoi idrocarburi in materiali di alto valore. Aumentando la nostra partecipazione, prevediamo di raggiungere un’integrazione ancora più stretta con Petro Rabigh e di facilitare la sua strategia di turnaround”.

Seiji Takeuchi, amministratore delegato senior di Sumitomo Chemical, ha dichiarato:

Nel panorama aziendale in evoluzione sia nel settore della raffinazione che in quello petrolchimico, Aramco e Sumitomo Chemical hanno preso in considerazione le opzioni per trovare una strategia di turnaround adeguata per Petro Rabigh. Riteniamo che questa transazione migliorerà significativamente la posizione finanziaria di Petro Rabigh.

Importanza strategica di Petro Rabigh

L’importanza strategica dell’accordo è stata sottolineata dall’impegno di Aramco a rafforzare le proprie operazioni downstream e dall’attenzione di Sumitomo Chemical sui prodotti chimici speciali a margine più elevato.

Il progetto è stato avviato come joint venture tra Saudi Aramco e Sumitomo Chemical nel 2005.

La fase iniziale del progetto, nota come Petro Rabigh Fase I, prevedeva un investimento di circa 10 miliardi di dollari.

Questa raffineria converte il petrolio greggio in una varietà di prodotti raffinati, tra cui benzina, diesel e nafta ed è in grado di trattare 400.000 barili di petrolio greggio al giorno.

Petro Rabigh svolge un ruolo cruciale nell’economia saudita creando posti di lavoro, sostenendo le industrie locali e contribuendo agli sforzi di diversificazione economica in linea con Saudi Vision 2030.

Per Saudi Aramco, il progetto rappresenta una mossa strategica per integrare la produzione di petrolio greggio a valle con le operazioni di raffinazione e petrolchimiche a valle, migliorando così la creazione di valore lungo l’intera catena degli idrocarburi.