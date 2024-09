Proteste studentesche in Bangladesh: le ricadute economiche dei disordini politici sono stimate in miliardi

Le recenti proteste studentesche in Bangladesh, iniziate il 1 luglio, hanno causato notevoli disagi economici, con perdite stimate in miliardi.

La partenza improvvisa del primo ministro Sheikh Hasina per Nuova Delhi, in India, nel mezzo dei disordini, ha aggiunto ulteriore incertezza. Ora, il premio Nobel Muhammad Yunus è destinato a guidare un governo ad interim a Dhaka, ma le imprese sono alle prese con la natura senza precedenti degli eventi recenti.

Impatto economico stimato in 10 miliardi di dollari

Le proteste non hanno solo portato a violenza e disordini politici, ma anche a notevoli danni economici. Zaved Akhtar, presidente della Camera di commercio e industria degli investitori stranieri (FICCI), ha riferito che l’economia del Bangladesh ha già subito perdite per 10 miliardi di dollari a causa delle proteste studentesche, del coprifuoco e dei blackout delle comunicazioni.

La situazione è stata aggravata dalla chiusura di industrie chiave, comprese le fabbriche di abbigliamento, cruciali per l’economia della nazione.

Le principali fabbriche di abbigliamento riprendono le attività

Alcune fabbriche di abbigliamento hanno ripreso le attività dopo una chiusura di quattro giorni, ma permangono preoccupazioni sui danni a lungo termine al commercio.

Un produttore indiano di abbigliamento in Bangladesh ha già dirottato la sua produzione in India per il resto dell’anno, riflettendo la più ampia incertezza. Le imprese globali che consideravano il Bangladesh un’alternativa strategica alla Cina stanno ora riconsiderando le loro posizioni, sottolineando l’urgente necessità di ripristinare la legge e l’ordine.

La disoccupazione giovanile e la disuguaglianza economica alimentano le proteste

Il profilo demografico del Bangladesh mostra che circa il 67% dei suoi 170 milioni di persone ha un’età compresa tra i 15 e i 64 anni, con più di un quarto tra i 15 e i 29 anni. Nonostante l’impressionante crescita economica, persistono significative disuguaglianze e povertà. L’anno scorso, circa il 40% dei bengalesi di età compresa tra 15 e 24 anni non lavorava, non studiava né si formava, evidenziando lo stress economico che ha contribuito alle proteste.

Il ripristino immediato della legge e dell’ordine è fondamentale

Michael Kugelman, direttore del South Asia Institute presso il Wilson Center, sottolinea che l’obiettivo immediato del governo ad interim dovrebbe essere quello di ripristinare la legge e l’ordine. Questo passo è essenziale per affrontare le tensioni economiche che hanno alimentato le proteste e per rassicurare gli investitori.

Le recenti turbolenze hanno creato uno “scenario da incubo” per l’ottica, allontanando potenzialmente gli investitori e minacciando la stabilità dell’economia.

Il ruolo del Bangladesh come attore economico

Il Bangladesh è un attore economico significativo, non solo come importante produttore di abbigliamento per i paesi occidentali, ma anche come importatore di energia con sostanziali investimenti infrastrutturali da paesi come Cina e Giappone. Nel 2023, il Bangladesh ha importato beni per un valore di 73 miliardi di dollari, principalmente materie prime come petrolio raffinato, cotone, tessuti e fertilizzanti.

Incertezza tra i partner economici

L’incertezza creata dai recenti disordini potrebbe mettere a disagio i partner commerciali e gli investitori. Michael Kugelman osserva che i partner economici osservano e aspettano nervosamente, sperando che il nuovo governo possa stabilizzare la situazione.

È probabile che i disordini in Bangladesh abbiano un impatto anche sull’India, data la relazione storica e gli stretti legami tra il primo ministro Narendra Modi e Sheikh Hasina.

Il punto di vista degli investitori

I partner economici e gli investitori stanno adottando un approccio cauto, monitorando attentamente gli sviluppi in Bangladesh. La speranza è che il governo ad interim possa rapidamente ripristinare la pace e stabilizzare l’economia, assicurando che gli impatti economici a lungo termine delle proteste siano mitigati.

