Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto le sue previsioni di crescita per la Cina, riducendo la proiezione per il 2024 al 4,8%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima di luglio.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Questo aggiustamento avviene in un momento in cui il mercato immobiliare cinese sta attraversando delle difficoltà, e il FMI ha lanciato l’allarme per un possibile ulteriore deterioramento.

Advertisement

Il rapporto dell’agenzia ha sottolineato che il declino del settore immobiliare potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità economica globale, citando rischi di riduzione della fiducia dei consumatori e di calo della domanda interna se la situazione dovesse persistere.

Anche le previsioni per il 2025 indicano un calo: la crescita dovrebbe raggiungere il 4,5%.

Crollo del mercato immobiliare cinese

Copy link to section

Il FMI ha evidenziato le sfide poste dal mercato immobiliare cinese, osservando che le continue correzioni dei prezzi e la riduzione degli investimenti potrebbero rappresentare una minaccia significativa per il panorama economico globale.

Parallelismi storici, come la crisi immobiliare in Giappone negli anni ’90 e il crollo del mercato immobiliare statunitense nel 2008, sottolineano i rischi di una recessione incontrollata del settore immobiliare cinese.

Secondo il FMI, l’aggravarsi della crisi potrebbe portare a una riduzione dei consumi delle famiglie e a una riduzione dell’attività economica complessiva.

Le ultime proiezioni di crescita del FMI per la Cina

Copy link to section

Nel suo recente rapporto, il FMI ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della Cina per quest’anno, portandole al 4,8%, rispetto al 5,0% della stima precedente.

Anche per il 2025 le previsioni di crescita sono state ridotte al 4,5%.

L’istituzione con sede a Washington ha sottolineato che, sebbene le recenti misure adottate dalle autorità cinesi possano fornire un certo sostegno, esse devono ancora affrontare pienamente i problemi di fondo del mercato immobiliare.

Previsione di crescita 2024: rivista al ribasso al 4,8%

Previsione di crescita per il 2025: prevista al 4,5%

Rischi principali: ulteriore contrazione del mercato immobiliare e impatto sull’economia globale

La Cina ha introdotto diverse iniziative per far fronte al rallentamento della crescita economica e alla crisi del settore immobiliare.

A settembre, la Banca Popolare Cinese ha ridotto il coefficiente di riserva obbligatoria, con l’obiettivo di iniettare liquidità nell’economia.

Poco dopo, i leader cinesi hanno annunciato piani per arrestare il declino del mercato immobiliare e stimolare la ripresa.

Anche grandi città come Guangzhou e Shanghai hanno adottato misure per incentivare l’acquisto di case.

Il ministro delle finanze cinese, Lan Fo’an, ha affermato che il paese potrebbe aumentare i livelli del debito per fornire ulteriore stimolo economico.

Ha accennato ad aggiustamenti politici che potrebbero ampliare il deficit del governo, consentendo un sostegno più aggressivo.

Il Ministero dell’edilizia abitativa ha ampliato la sua “lista bianca” di progetti immobiliari, con l’obiettivo di accelerare i prestiti bancari per gli sviluppi incompiuti.

Tali misure, pur mirando a stabilizzare il mercato immobiliare, comportano il rischio di mettere a dura prova le finanze pubbliche.

“Andando nella giusta direzione”

Copy link to section

Il FMI ha incorporato alcune di queste misure nelle sue ultime previsioni, ma resta cauto circa il loro potenziale impatto.

Pierre-Olivier Gourinchas, economista capo del FMI, ha osservato che, sebbene gli sforzi della Cina per sostenere la crescita stiano “andando nella giusta direzione”, non hanno modificato in modo significativo la traiettoria della crescita.

Le misure più recenti, ancora da valutare appieno, potrebbero comportare rischi al rialzo per la produzione economica cinese.

Tuttavia, i dati economici del terzo trimestre hanno evidenziato una crescita del 4,6%, leggermente superiore alle aspettative del mercato, suggerendo prospettive contrastanti.

Crescita del PIL nel terzo trimestre: 4,6%, superiore alla previsione del 4,5%

Potenziale rialzo: misure non valutate potrebbero aumentare la produzione

Preoccupazioni in corso: equilibrio tra sostegno economico e stabilità a lungo termine

Il rapporto del FMI avverte inoltre che ulteriori interventi governativi potrebbero esercitare ulteriore pressione sulla salute finanziaria della Cina.

Gli sforzi per incrementare le esportazioni attraverso sussidi mirati potrebbero mettere a dura prova i rapporti con i principali partner commerciali, aumentando potenzialmente le tensioni commerciali.

Il rapporto sottolinea il delicato equilibrio che la Cina deve trovare tra la stabilizzazione della propria economia e il mantenimento delle relazioni commerciali internazionali.