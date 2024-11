Nelle ultime settimane Bitcoin ha registrato un ulteriore rialzo del 10%, ma Paul Tudor Jones continua a prevedere ulteriori rialzi per la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato nei mesi a venire.

Il miliardario gestore di hedge fund rimane rialzista su BTC poiché “tutte le strade portano all’inflazione”, indipendentemente da chi vincerà le elezioni statunitensi del 2024 a novembre.

Ma attualmente il Bitcoin viene scambiato a un livello prossimo ai 70.000 dollari, il che lo rende un po’ inadatto per l’investitore medio.

Fortunatamente, però, una vittoria per BTC solitamente equivale a una vittoria anche per una serie di altre criptovalute.

Quindi, investire in “Treatz”, una moneta meme nativa di un promettente progetto di criptovaluta, Dogizen, potrebbe consentirti di trarre vantaggio dalla prevista forza di Bitcoin in futuro.

Dogizen potrebbe trarre maggiori benefici dalla vittoria di Trump

Personalmente, Paul Tudor Jones si aspetta che Donald Trump arrivi alla Casa Bianca questo novembre.

Sebbene sia Trump che Kamala Harris abbiano assunto una posizione favorevole alle criptovalute negli ultimi mesi, l’industria delle criptovalute stessa preferisce Donald Trump a Kamala Harris e si aspetta che la sua amministrazione sia più ottimista nei confronti di Bitcoin e delle sue pari.

Infatti, Jeff Park di Bitwise prevede che BTC raggiungerà i 92.000 dollari se Donald Trump verrà rieletto presidente degli Stati Uniti a novembre.

Un rally così brusco di Bitcoin potrebbe attrarre in modo significativo capitali nel mercato delle criptovalute, ed è concepibile che almeno una parte di questi capitali finisca su Dogizen e faccia aumentare il prezzo della sua moneta meme nativa Treatz nei prossimi mesi.

Dogizen si impegna a firmare una partnership

Si prevede che la potenziale forza di Bitcoin si rifletterà in Dogizen, soprattutto perché sta attirando una forte domanda nella fase di prevendita.

Il token nativo Dogizen è prossimo a raggiungere 1,0 milione di dollari in un paio di giorni.

Uno dei motivi per cui la prevendita di Dogizen sembra andare a gonfie vele è che non sta prima raccogliendo fondi, ma sta optando per la creazione di una community in un secondo momento.

Il suo gioco su Telegram di nuova generazione vanta già una community molto forte, che conta più di 1 milione di utenti.

Dogizen è impegnato al 100% per garantire partnership con marchi e a introdurre una piattaforma pubblicitaria per il futuro.

Alla fine, inizierà a condividere i suoi ricavi con coloro che hanno costruito una posizione iniziale nella sua meme coin nativa.

Come è evidente, le cose sembrano sicuramente ottimistiche internamente e se a ciò si aggiungono gli eventi macroeconomici più ampi che potrebbero aiutare il prezzo di Treatz, come i continui tagli dei tassi, investire in Dogizen inizia immediatamente a sembrare più interessante.

