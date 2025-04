PepeX, presentato come la risposta giapponese alle pratiche poco trasparenti che affliggono le piattaforme di lancio di meme coin come Pump.fun, sta facendo scalpore nel mercato delle criptovalute.

Con l’obiettivo di ripristinare la fiducia nei lanci equi, PepeX cerca di porre rimedio alla crescente frustrazione dovuta alle manipolazioni del mercato e ai vantaggi degli insider che hanno compromesso il settore, nonostante la sua portata multimiliardaria.

Con il lancio previsto nel terzo trimestre, la piattaforma promette una serie di funzionalità progettate per livellare il campo di gioco: trasparenza anti-bundling, tracciamento del wallet dello sviluppatore, protezione dallo sniping e strumenti di creazione di token basati sull’intelligenza artificiale.

Con questi meccanismi, PepeX si propone di “rendere di nuovo equi i lanci equi” e di riformulare uno degli ambiti più volatili del mercato delle criptovalute in qualcosa di più trasparente e accessibile.

Lo slancio delle prevendite continua

La prevendita di PepeX sta riscuotendo un notevole successo, entrando nella quarta fase del suo modello di vendita a 30 fasi e 90 giorni.

Con un prezzo di lancio di 0,02$ e un aumento del 5% ad ogni fase, l’offerta si concluderà il 22 giugno a 0,0823$, con un guadagno del 311% rispetto al prezzo iniziale.

Il progetto ha già raccolto oltre 1,2 milioni di dollari nei suoi primi giorni, offrendo ai primi investitori l’accesso al 45% della fornitura totale di token, ovvero 2,25 miliardi di token PEPX.

L’aumento strutturato dei prezzi sta attirando l’attenzione di coloro che cercano un’esposizione precoce a quello che viene presentato come un launchpad per meme coin di nuova generazione.

Dopo la prevendita, si prevede che PepeX otterrà quotazioni sui principali exchange prima del lancio della sua piattaforma, che promette strumenti basati sull’intelligenza artificiale volti a rivoluzionare l’ecosistema di lancio dei meme token.

Perché PepeX sta attirando l’attenzione

PepeX sta attirando un forte interesse da parte degli investitori presentandosi come il “primo launchpad al mondo per meme coin alimentato dall’intelligenza artificiale”.

Risponde al crescente malcontento nei confronti di piattaforme come Pump.fun concentrandosi su equità, trasparenza e qualità dei progetti.

Tra i principali elementi di differenziazione figurano un limite del 5% sulle partecipazioni in token per i creatori del progetto e un costo iniziale di 500 dollari per il lancio di un token, misure volte a scoraggiare progetti di scarsa qualità o truffaldini e ad attrarre sviluppatori più seri.

La sua caratteristica più accattivante, il Moonshot Engine basato sull’intelligenza artificiale, consente agli utenti di creare token con relativa facilità.

I bot di intelligenza artificiale promuovono quindi questi token sui canali social, aumentandone la visibilità e l’engagement.

Con il settore delle meme coin che continua ad attirare miliardi di dollari di volume, PepeX entra nel mercato in un momento in cui la domanda di piattaforme più affidabili ed eque è in crescita.

La combinazione di innovazione tecnologica e controlli più rigorosi è ciò che alimenta l’entusiasmo del mercato.

È il momento giusto per investire in PepeX?

La prevendita di PepeX sta prendendo slancio, con oltre 1,2 milioni di dollari già raccolti mentre il token nativo PEPX entra nella fase 4.

Il token ora ha un prezzo di 0,0232$, offrendo ai potenziali investitori un rendimento potenziale superiore al 273% entro la fine della prevendita in 30 fasi.

Nella fase 1, il potenziale di guadagno arrivava al 332%, mentre invece investendo nella fase 5 si ridurrebbe a circa il 255%.

I rendimenti decrescenti con il progredire della prevendita stanno stimolando l’interesse iniziale, soprattutto tra coloro che cercano vantaggi da first mover.

Affrontando direttamente questioni come l’equità e la sicurezza, aree in cui piattaforme come Pump.fun hanno ricevuto critiche, PepeX si sta affermando come una alternativa seria nel mercato dei launchpad di meme coin.