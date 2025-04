Il Bitcoin continua a crollare nel mezzo di una guerra commerciale alimentata dai dazi e dai timori di una recessione prossima.

L’asset digitale è attualmente scambiato a circa 77.000 dollari, contro il picco di 109.000 dollari raggiunto a fine gennaio.

Nonostante ciò, Eric Trump rimane più rialzista che mai sul futuro del re delle criptovalute. In una recente intervista alla CNBC, il secondo figlio del presidente degli Stati Uniti ha definito le criptovalute il “futuro del sistema finanziario moderno”.

Trump vede un grande futuro per le criptovalute perché sono “più veloci, più pragmatiche e molto più trasparenti”.

Se tutto ciò continuerà a stimolare l’interesse per Bitcoin e se quest’ultimo riprenderà la sua traiettoria ascendente nei prossimi mesi, il resto del mercato delle criptovalute, comprese le meme coin come Bitcoin Pepe, potrebbe seguire l’esempio.

Eric Trump annuncia una nuova società di mining di BTC.

Copy link to section

La visione rialzista di Eric Trump su Bitcoin è dimostrata dalla partnership recentemente annunciata con Hut 8, con sede a Miami, per la creazione di una nuova società di mining di BTC chiamata American Bitcoin.

Inoltre, Trump si è impegnato a utilizzare il World Liberty Financial per lanciare una nuova stablecoin ancorata al dollaro USA.

Gli investitori dovrebbero tenere presente che un voto di fiducia da parte di personalità di spicco come Eric Trump tende ad aggiungere un livello di legittimità all’intero mercato delle criptovalute e, in genere, permette di convogliare capitali maggiori.

Tuttavia, non è solo Bitcoin a beneficiare di questo scenario. Infatti, i piccoli investitori spesso scelgono le meme coin perché possono costruirsi una posizione considerevole con soli 10 dollari.

Inoltre, le meme coin hanno una storia di rendimenti iniziali esplosivi.

Ecco perché investire in criptovalute come Bitcoin Pepe rappresenta un’opportunità di investimento entusiasmante per il 2025. Clicca qui per saperne di più su questa promettente meme coin.

Bitcoin Pepe sta già attirando capitali

Copy link to section

Vale la pena notare che le dinamiche di cui sopra hanno già generato un enorme interesse per Bitcoin Pepe quest’anno.

La prevendita della meme coin ha raccolto oltre 6,1 milioni di dollari nelle ultime settimane.

Bitcoin Pepe mira a creare una soluzione Layer 2 sulla blockchain di Bitcoin, introducendo lo standard token PEP-20.

Questo consente transazioni più veloci, commissioni ridotte e lo sviluppo di dApp, sfruttando al contempo la sicurezza di Bitcoin.

Quindi, gli sviluppatori di Bitcoin Pepe sono pienamente impegnati anche nell’utilità, il che lo differenzia da una comune meme coin destinata a un “pump and dump”, e creata solo per divertirsi.

E gli investitori avranno un accesso più facile a Bitcoin Pepe una volta che verrà quotato su un exchange di criptovalute, il che potrebbe attirare maggiori capitali e, di conseguenza, far salire il prezzo della meme coin nel corso del 2025.

Se vuoi saperne di più su come investire nelle prime fasi del progetto di Bitcoin Pepe per trarre vantaggio dal suo potenziale rialzo futuro, puoi visitare il sito web del progetto a questo link.