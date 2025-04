Negli ultimi mesi, a causa della politica commerciale aggressiva di Trump, sia le principali criptovalute che le altcoin hanno registrato un trend al ribasso. Con un livello di paura pari a 24, i buyer esitano ancora a investire somme ingenti nei loro token preferiti.

Nonostante ciò, progetti recenti come Bitcoin Pepe hanno mantenuto una dinamica positiva. Al di là del caos macroeconomico, gli appassionati di meme sono convinti della sua infrastruttura unica e del potenziale di crescita consistente. Integrando la cultura dei meme nella rete Bitcoin, i detentori ottengono il meglio di entrambi i mondi.

Il prezzo di Ethereum rimane sotto pressione mentre i buyer si tengono in disparte

Il prezzo di Ethereum continua in un downtrend, poiché i buyer si tengono in disparte alla luce delle incertezze macroeconomiche attuali. Secondo SoSoValue, i 9 principali ETF spot su Ethereum non hanno registrato flussi netti giornalieri lunedì. Ha toccato un minimo di due anni prima di recuperare parzialmente le perdite, e viene scambiato a 1.573 dollari al momento in cui scrivo.

Nel breve termine, sarà importante monitorare l’intervallo tra 1415 e 1750 dollari, poiché è probabile un rimbalzo correttivo. Tuttavia, finché l’altcoin rimarrà al di sotto della EMA a 20 giorni, i ribassisti manterranno il controllo.

Grafico del prezzo di Ethereum di TradingView

L’infrastruttura di Bitcoin Pepe garantisce guadagni consistenti durante e dopo la prevendita

Bitcoin Pepe ha catturato l’attenzione degli appassionati di criptovalute, offrendo l’opportunità di diventare milionari in criptovalute durante e dopo la prevendita. Integrando la cultura dei meme ultra-popolare con la sicurezza di Bitcoin, gli amanti dei meme hanno finalmente ottenuto ciò che hanno sempre desiderato. La sicurezza e l’affidabilità ineguagliabili di Bitcoin, la velocità delle transazioni di Solana e le commissioni più basse creano il token.

In circa 8 settimane, i primi investitori di Bitcoin Pepe hanno già ottenuto un guadagno cumulativo del 33,8%, con 7 fasi già esaurite. Al termine delle 30 fasi, i detentori a lungo termine avranno accumulato fino al 311,4% di guadagni.

Inoltre, la sua infrastruttura unica e la sua viralità lo predispongono per una crescita fino a 100 volte una volta che verrà quotato nel secondo trimestre. Ciò significa che i primi investitori che hanno comprato il token BPEP al prezzo iniziale di 0,021$ vedranno il loro investimento di capitale, inizialmente relativamente basso, crescere fino a milioni in un arco di tempo relativamente breve. Affrettati e compra Bitcoin Pepe qui.

Il pattern del triangolo simmetrico indica un trading limitato per il prezzo di Cardano

Grafico del prezzo di Cardano di TradingView

Il prezzo di Cardano ha recuperato parte delle perdite della sessione precedente, quando è sceso al livello più basso da novembre 2024. Nonostante il rimbalzo correttivo, rimane all’interno di un triangolo simmetrico, indicando un braccio di ferro tra ribassisti e rialzisti.

Inoltre, l’altcoin continua a essere scambiata al di sotto delle EMA a 20 e 50 giorni, segnalando che non è ancora fuori pericolo. Persistendo il caos macroeconomico, il prezzo di Cardano probabilmente incontrerà resistenza intorno a 0,6542$ nel breve termine. Sul lato inferiore, il minimo di quattro mesi a 0,5136$ probabilmente offrirà un supporto stabile. Un ulteriore calo vedrebbe gli orsi puntare alla zona inferiore di 0,4587$.

