La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è crollata a 2,4 trilioni di dollari, con un calo di quasi il 40% rispetto al picco di 3,9 trilioni di dollari raggiunto nel dicembre 2024.

Questa forte contrazione sottolinea la crescente ansia degli investitori, innescata dalle crescenti tensioni geopolitiche e dall’incertezza economica.

Il sell-off riflette un crollo parallelo sui mercati azionari globali, in seguito all’annuncio del 2 aprile del presidente statunitense Donald Trump sui nuovi dazi.

Definito come il “Giorno della Liberazione”, il provvedimento di Trump impone dazi fino al 54% sulle importazioni dai principali partner commerciali, tra cui Cina, UE, India e Giappone.

Poiché l’entrata in vigore dei dazi è imminente, la prospettiva di una guerra commerciale prolungata ha spinto gli investitori verso un atteggiamento di avversione al rischio, provocando una fuga di capitali diffusa sia dai mercati azionari che dalle criptovalute.

Tuttavia, anche in mezzo a questa correzione generale, alcuni investitori stanno cercando nuovi investimenti.

Una di queste opportunità si trova in CartelFi, un progetto DeFi in fase iniziale che mira a rivoluzionare gli investimenti in meme coin convertendo asset speculativi in strumenti generatori di rendimento.

Per chi cerca un potenziale di crescita a lungo termine in mezzo alla carneficina, CartelFi si sta affermando come una scommessa controcorrente da tenere d’occhio.

Cos’è CartelFi?

CartelFi si presenta come una forza dirompente e una via di mezzo tra meme e finanza decentralizzata, offrendo una soluzione a una contraddizione di lunga data nel mondo delle criptovalute: la scelta tra le meme coin ad alto rischio e alto rendimento e la stabilità dei protocolli DeFi che generano rendimenti.

Grazie a pool di liquidità specializzati e pensati per le meme coin, CartelFi trasforma quelli che sarebbero normalmente asset speculativi inattivi in capitale produttivo.

Questo modello consente agli investitori di mantenere l’esposizione all’enorme potenziale di crescita delle meme coin, ottenendo al contempo rendimenti tradizionalmente associati a investimenti DeFi più seri.

Il meccanismo automatico di buyback e burning del protocollo, finanziato fino al 100% delle commissioni raccolte, aggiunge una pressione deflazionistica progettata per sostenere il valore del token nel tempo.

Il progetto promette di offrire un “APY di livello colombiano”, trasformando le meme coin in asset di capitale produttivi.

Con miliardi di dollari in meme token inattivi nei wallet, CartelFi vede l’opportunità di sbloccare questo capitale inutilizzato.

La sua tesi: i meme possono essere più di semplici progetti ambiziosi, possono essere anche asset generatori di flussi di cassa.

CartelFi riuscirà nel suo intento?

Lo yield farming per le meme coin è da sempre un concetto sfuggente: molto ambito, ma mai realizzato con successo.

CartelFi potrebbe essere la prima piattaforma a risolvere il problema.

Nell’attuale panorama DeFi, ottenere rendimenti significa in genere liquidare asset volatili come PEPE o DOGE e riallocare i fondi in investimenti più “responsabili”, stablecoin, ETH o token blue-chip, in pool di liquidità che offrono rendimenti modesti, spesso non superiori al 5-10% di APY.

Il problema? I detentori di meme sono spesso costretti a vendere in momenti inopportuni, bloccando le perdite o vendendo prima di un potenziale rialzo.

Questo crea un’enorme inefficienza nel mercato: decine di miliardi di dollari in meme coin giacciono inutilizzati, prendendo polvere nei wallet mentre i possessori aspettano il prossimo ciclo di hype.

Grazie a pool di liquidità personalizzati per asset meme, CartelFi offre APY elevati, fino al 300% su token come PEPE.

Ci sono opzioni anche per gli utenti DeFi più conservativi, tra cui pool “normali” con rendimenti a due cifre su stablecoin come USDC/USDT.

Ma il vero punto di forza risiede nel design di CartelFi, incentrato sui meme: rendimento senza compromessi sul potenziale di crescita esponenziale.

Dati sulla prevendita di CartelFi

Copy link to section

La prevendita di CartelFi inizierà oggi stesso, offrendo ai primi investitori la possibilità di trarre profitto da un modello di vendita strutturato in 30 fasi.

A ogni fase il prezzo del token aumenterà del 5%, creando un forte incentivo per investire nelle prime fasi del progetto.

Secondo il progetto, i buyer che entrano nella prima fase potrebbero ottenere un guadagno superiore al 300% al momento della quotazione pubblica del token.

Con CartelFi che punta a trasformare le meme coin in asset che genereranno un rendimento, la prevendita rappresenta un’opportunità ad alto potenziale per chi desidera entrare a far parte di quello che il team descrive come il “primo progetto DeFi che trasforma i meme in macchine da soldi”.

Visita il sito web di CartelFi per comprare CARTFI e per saperne di più.