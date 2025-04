La piattaforma social X di Elon Musk, precedentemente nota come Twitter, ha raggiunto un accordo preliminare per risolvere la controversia legale con Twitch, un servizio di streaming live di proprietà di Amazon.

L’accordo riguarda le accuse secondo cui Twitch e diverse altre società avrebbero cospirato per trattenere la pubblicità da X, causando alla piattaforma una significativa perdita di entrate.

In un documento depositato lunedì presso un tribunale federale del Texas, X ha informato un giudice federale di aver firmato un “memorandum d’intesa” per ritirare la causa contro Twitch, a condizione che la filiale soddisfi determinate condizioni non divulgate entro la fine del 2025.

La causa antitrust di X.

X ha inizialmente intentato la causa a novembre, accusando Twitch e quasi una dozzina di altre aziende di violazione delle leggi antitrust per aver coordinato un boicottaggio.

La denuncia sosteneva che le aziende avevano agito di concerto con la World Federation of Advertisers (WFA) per dirottare intenzionalmente miliardi di dollari di spesa pubblicitaria da X.

La causa fa parte di un più ampio sforzo legale di X per contestare quella che definisce una campagna coordinata da parte di importanti inserzionisti e organismi di settore per minare le prestazioni finanziarie della piattaforma.

Twitch non aveva presentato una risposta legale prima dell’annuncio dell’accordo.

L’accordo con Twitch segue una mossa simile dello scorso anno che ha coinvolto Unilever.

A ottobre, X ha volontariamente ritirato la causa contro il gigante dei beni di consumo dopo che le due parti hanno raggiunto un accordo.

Unilever dichiarò all’epoca che X si era impegnata a “rispettare i nostri standard di responsabilità per garantire la sicurezza e le prestazioni dei nostri marchi sulla piattaforma”.

Casi in corso

Da quando Musk ha acquisito la piattaforma nell’ottobre 2022, X ha faticato a causa del calo dei ricavi pubblicitari.

Molti inserzionisti hanno ridotto o sospeso le spese a causa delle preoccupazioni che la moderazione dei contenuti si fosse indebolita sotto la nuova dirigenza, aumentando il rischio che gli annunci apparissero accanto a contenuti controversi o dannosi.

Altre aziende citate nella causa in corso includono CVS, Pinterest e Colgate-Palmolive.

La controversia evidenzia le continue tensioni tra X e il settore pubblicitario, mentre la piattaforma si impegna a ricostruire la fiducia degli inserzionisti e i flussi di entrate, in un contesto di costante scrutinio delle sue politiche sui contenuti e delle pratiche di moderazione.

Elon Musk vende X.

Il mese scorso, Musk ha annunciato che la sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, aveva acquisito la piattaforma di social media X in una transazione interamente in azioni del valore di 33 miliardi di dollari.

L’accordo include 12 miliardi di dollari di debito, portando di fatto la valutazione di X a 45 miliardi di dollari.

Spiegando le ragioni della fusione, Musk ha dichiarato su X:

Il futuro di xAI e di X è intrecciato. Oggi compiamo ufficialmente il passo per combinare dati, modelli, potenza di calcolo, distribuzione e talenti.

Musk ha dichiarato che, dalla sua fondazione due anni fa, xAI si è affermata come uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, progredendo a “velocità e scala senza precedenti” nella costruzione sia di modelli che di data center.

Ha inoltre osservato che X, che ora serve oltre 600 milioni di utenti attivi in cerca di informazioni in tempo reale, è stata “trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo”, posizionandola per una crescita futura.

Musk ha dichiarato che l’accordo valuta xAI 80 miliardi di dollari e X 33 miliardi di dollari.