La settimana scorsa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato scalpore quando, annunciando dazi su una vasta gamma di importazioni, ha citato specificamente la carne bovina australiana.

“Non accetteranno la nostra carne bovina”, ha detto Trump, riferendosi alle restrizioni di lunga data dell’Australia sulle importazioni di carne bovina statunitense a causa delle preoccupazioni per la malattia della mucca pazza.

Queste restrizioni hanno di fatto bloccato quasi tutte le spedizioni di carne bovina statunitense in Australia per oltre due decenni.

Non li biasimo. Ma stiamo facendo la stessa cosa adesso, a partire da mezzanotte.

Paradossalmente, l’industria australiana della carne bovina sta esprimendo sollievo, poiché il dazio del 10% imposto da Trump sui prodotti australiani sembra insufficiente a incidere significativamente sulle sue esportazioni in forte crescita verso gli Stati Uniti, che hanno registrato una media record di 275 milioni di dollari al mese nei sei mesi fino a febbraio, secondo fonti del settore.

La ritorsione cinese: un’occasione d’oro per la carne bovina australiana

Ancora più significativamente, le tariffe di ritorsione imposte dalla Cina, unite alla decisione di Pechino di non rinnovare la registrazione locale di centinaia di impianti di lavorazione della carne statunitensi, stanno minacciando le esportazioni di carne bovina statunitense in Cina, un mercato del valore di circa 125 milioni di dollari al mese.

Questo offre all’Australia, insieme a concorrenti come Brasile, Argentina e Nuova Zelanda, un’opportunità privilegiata per aumentare le proprie esportazioni verso il redditizio mercato cinese.

“Non sono troppo preoccupato per il 10%”, ha dichiarato a Reuters Andrew McDonald, il cui Bindaree Food Group gestisce impianti di lavorazione della carne in Australia ed esporta carne bovina negli Stati Uniti.

McDonald ha osservato che l’annuncio dei dazi ha in realtà riacceso l’interesse per la carne bovina australiana da parte degli acquirenti statunitensi che avevano temporaneamente sospeso gli ordini in attesa di chiarimenti sulle politiche commerciali di Trump.

Ha inoltre aggiunto che la domanda di carne bovina australiana in Cina era in aumento.

“È un buon risultato per l’Australia”, ha concluso McDonald.

Sollievo per il Quarter Pounder: è improbabile che i dazi intacchino la domanda.

Le importazioni di carne bovina negli Stati Uniti sono attualmente a livelli elevati a causa di anni di siccità che hanno ridotto il numero di capi di bestiame ai minimi storici dagli anni ’50, diminuendo la produzione interna e facendo aumentare i prezzi locali.

Gli analisti prevedono che ci vorranno diversi anni prima che la produzione interna si riprenda.

L’Australia, d’altra parte, abbonda di carne bovina grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche umide, il che la rende il principale esportatore verso gli Stati Uniti, offrendo sia prezzi più bassi che tagli magri di cui gli Stati Uniti sono carenti.

L’analista di Rabobank Angus Gidley-Baird ha spiegato che la carne bovina magra australiana importata negli Stati Uniti aveva un prezzo di circa 3,12 dollari a libbra (o quasi mezzo chilo) prima dell’applicazione del dazio.

Il dazio ha aumentato il prezzo a 3,43 dollari a libbra, che è comunque significativamente inferiore al prodotto locale, venduto a circa 3,80 dollari, ha detto, aggiungendo che il dazio aggiunge solo 2,5 centesimi al costo di un hamburger da un quarto di libbra preparato in parte con carne bovina australiana.

Un dollaro australiano più debole offre un ulteriore cuscinetto.

Sebbene i costi tariffari saranno probabilmente ripartiti lungo tutta la catena di approvvigionamento, secondo gli analisti un forte calo del dollaro australiano rispetto al dollaro statunitense offre ai produttori australiani un ulteriore cuscinetto.

Una valuta più debole incentiva gli acquirenti statunitensi ad aumentare gli acquisti, aumentando contemporaneamente i guadagni in valuta locale per i venditori australiani per ogni dollaro statunitense ricevuto.

L’analista della Commonwealth Bank, Dennis Voznesenski, ha sottolineato che gli unici altri grandi esportatori di carne bovina non soggetti ai dazi statunitensi sono Canada e Messico, ma la loro capacità di aumentare significativamente le spedizioni a breve termine è limitata.

Infine, la Cina è l’unico grande acquirente di carne bovina statunitense ad aver reagito ai dazi di Trump.

La Cina è il terzo maggiore importatore di carne bovina statunitense dopo Corea del Sud e Giappone, con gli Stati Uniti che rappresentano il 10% delle sue importazioni di carne bovina in valore.