I mercati delle criptovalute hanno registrato un modesto recupero nelle contrattazioni asiatiche di giovedì, rimbalzando dopo un brusco sell-off notturno, in seguito alla dichiarazione del presidente della Fed Jerome Powell che ha escluso la possibilità di tagli dei tassi a breve termine, mentre i mercati globali continuano ad assorbire lo shock dovuto agli ultimi aggiornamenti sui dazi statunitensi.

Secondo i dati di CoinGecko, Bitcoin ha guadagnato l’1,5% nelle ultime 24 ore, avvicinandosi agli 84.600 dollari.

Altri token principali hanno seguito l’esempio, con Ether, XRP, Dogecoin e BNB in rialzo tra l’1% e il 3%. Solana ha sovraperformato, balzando del 6% e guidando il rally, mentre la propensione al rischio è tornata cautamente.

Mercoledì, il presidente della Fed ha suggerito che in futuro le normative relative alle criptovalute per le banche potrebbero essere allentate.

Una potenziale allentamento delle normative sulle criptovalute per le banche potrebbe migliorare l’accesso istituzionale agli asset digitali, aumentando la liquidità, l’adozione mainstream e la fiducia degli investitori, fattori positivi per Bitcoin e per il mercato delle criptovalute in generale.

Se ciò dovesse accadere, potrebbe dare un forte impulso anche a progetti emergenti come Bitcoin Pepe.

Cos’ha detto Powell sui dazi e sulle normative sulle criptovalute

Durante il suo intervento, Powell ha sottolineato la necessità di avere più tempo per valutare gli effetti economici dei dazi, osservando che potrebbero contribuire a un’inflazione più elevata e a una crescita più lenta.

Ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero affrontare un periodo di “stagflation” (stagnazione e inflazione), uno scenario che ricorda gli anni ’70, quando il paese ha sperimentato sia una debole attività economica che un’inflazione a due cifre.

Le dichiarazioni di Powell riflettono le preoccupazioni sull’impatto potenziale a lungo termine delle attuali politiche commerciali, con la possibilità di un contesto economico difficile in futuro.

Parlando delle normative sulle criptovalute, Powell ha riconosciuto la storia del settore caratterizzata da “un’ondata di fallimenti e frodi”, ma ha osservato che il settore sta diventando sempre più mainstream.

Powell ha osservato che la Federal Reserve aveva adottato un approccio relativamente cauto in merito alla regolamentazione bancaria, mentre altri enti regolatori avevano optato per misure ancora più severe.

Ha indicato che alcune di queste normative probabilmente saranno allentate.

Le sue dichiarazioni giungono in un momento in cui i mercati rimangono in tensione a causa dell’inflazione, dei dazi e dell’orientamento politico.

Un rally generale delle criptovalute potrebbe aiutare Bitcoin Pepe

Un rally del mercato delle criptovalute in generale avvantaggerebbe Bitcoin Pepe perché la forza complessiva del mercato funge da principale indicatore di rischio per il sentiment tra gli asset digitali.

Quando il mercato delle criptovalute registra un rally deciso, in genere migliora la fiducia degli investitori e richiama capitali inattivi nell’ecosistema.

Quell’ambiente tende a favorire le altcoin, in particolare le meme coin, poiché gli investitori al dettaglio cercano investimenti speculativi con il potenziale di sovraperformare durante le fasi di rally generale.

Essendo l’unica ICO di meme su Bitcoin, Bitcoin Pepe potrebbe beneficiare di un miglioramento del sentiment di mercato.

In sostanza, i rally del mercato delle criptovalute in generale aumentano la liquidità e la propensione al rischio, e questo può stimolare la domanda di progetti in fase iniziale come Bitcoin Pepe.

L’interesse per Bitcoin Pepe sta crescendo

Bitcoin Pepe sta registrando un notevole aumento di interesse, con la sua prevendita che procede rapidamente a causa della crescente domanda degli investitori.

Il progetto introduce l’innovativo standard token PEP-20 per facilitare il lancio di meme coin direttamente sulla rete Bitcoin.

Dal lancio della prevendita, BPEP ha raccolto oltre 6,7 milioni di dollari, sottolineando il crescente entusiasmo per il progetto.

La prevendita è strutturata in 30 fasi, con un aumento di prezzo del 5% a ogni fase. Il prezzo di BPEP è aumentato passando dagli 0,021$ agli 0,031$ nella fase 9.

Le fasi della prevendita stanno registrando un sold out sempre più rapido, con gli ultimi round che si sono chiusi in tempi record a causa della crescente pressione di acquisto.

I primi investitori hanno già registrato rendimenti superiori al 40%, e gli incrementi del prezzo del token sono strutturati in modo raggiungere 0,0864$ entro la fine della prevendita, suggerendo potenziali rendimenti superiori al 300% per coloro che hanno aderito all’inizio.

Grazie a un’infrastruttura unica, una forte spinta di mercato e condizioni favorevoli nel più ampio mercato delle criptovalute, Bitcoin Pepe potrebbe attirare una notevole attenzione nel settore delle meme coin.