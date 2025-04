Le stablecoin potrebbero raggiungere i 2 trilioni di dollari: è una notizia positiva per Bitcoin Pepe?

Le criptovalute potrebbero non aver performato particolarmente bene durante il sell-off dei mercati finanziari causato dai dazi, ma Standard Chartered rimane più che mai ottimista sul futuro delle stablecoin.

Geoffrey Kendrick, analista presso il gigante dei servizi finanziari, Standard Chartered, prevede che gli asset delle stablecoin raggiungeranno i 2 trilioni di dollari nei prossimi tre o quattro anni se l’amministrazione Trump quest’estate firmerà una legislazione che chiarirà le normative sulle criptovalute.

Attualmente, quel mercato vale circa 230 miliardi di dollari. Una crescita così massiccia delle stablecoin potrebbe spingere gli investitori verso altri asset crittografici anche nel 2025, incluso il promettente progetto Bitcoin Pepe.

La prevendita di Bitcoin Pepe continua ad attirare domanda

Bitcoin Pepe si sta pubblicizzando come l’unica ICO di meme Bitcoin al mondo, un approccio che sta chiaramente riscuotendo successo tra gli investitori di tutto il mondo.

Durante la prevendita, la meme coin ha già raccolto quasi 6,9 milioni di dollari, il che indica una domanda significativa per Bitcoin Pepe.

La piattaforma di criptovalute promette transazioni istantanee e commissioni bassissime, il che potrebbe anche contribuire ad attirare investitori verso la sua meme coin nativa.

Bitcoin Pepe è attualmente scambiato a soli 0,031$, il che indica che gli investitori non hanno bisogno di un capitale enorme per costruire una posizione considerevole in questa meme coin.

Questo è ciò che rende Bitcoin Pepe ancora più attraente da possedere nel 2025.

La regolamentazione delle criptovalute potrebbe aiutare Bitcoin Pepe

Le stablecoin hanno già aumentato la loro capitalizzazione di mercato dell’11% nel 2025, confermando la continua domanda di asset digitali nonostante la maggiore volatilità.

I volumi di scambio delle stablecoin sono aumentati recentemente, spinti dalla fiducia che l’amministrazione Trump fornirà chiarezza normativa.

In combinazione con i previsti tagli dei tassi, che in genere aumentano l’interesse per gli asset a rischio come le criptovalute, le prospettive per i prezzi delle criptovalute quest’anno appaiono positive.

Inoltre, non saranno solo Bitcoin e le stablecoin più popolari a trarre beneficio dall’aumento dell’interesse per le criptovalute.

Le monete più recenti, soprattutto quelle che stanno riscuotendo una forte domanda, come Bitcoin Pepe, hanno altrettanto potenziale per capitalizzare la tendenza.

Conviene investire in Bitcoin Pepe nel 2025?

Nel complesso, sebbene i dazi recentemente annunciati dal Presidente degli Stati Uniti abbiano dominato la scena nelle ultime settimane, l’impegno del suo governo a rendere l’America la capitale mondiale delle criptovalute rimane intatto.

Gli investitori sono ampiamente convinti che l’amministrazione Trump creerà quest’anno un insieme chiaro di regole e regolamenti per le criptovalute, il che potrebbe spingere un numero significativamente maggiore di investitori verso gli asset digitali, tra cui Bitcoin Pepe.

