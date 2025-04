Il Bitcoin ha superato gli 87.000 dollari per la prima volta in settimane, nonostante le persistenti preoccupazioni sui dazi statunitensi.

La criptovaluta è aumentata di oltre il 3% nelle ultime 24 ore, scambiando a 87.430 dollari, il suo massimo dal 2 aprile.

Ha guadagnato il 16% dal suo minimo del 2025, poco meno di 75.000 dollari il 9 aprile, riducendo il divario dal suo massimo storico al 20%.

Anche Ethereum e XRP hanno esteso la loro ripresa lunedì.

Le prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato sono rimaste per lo più stabili o leggermente in rialzo nelle ultime 24 ore.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 3,24%, raggiungendo i 2,76 trilioni di dollari, mentre il volume totale degli scambi è balzato del 47,75%, arrivando a 67,18 miliardi di dollari.

Con la stabilizzazione dei mercati, alcuni investitori sono alla ricerca di opportunità in fase iniziale con un elevato potenziale di rendimento.

Un nome che sta suscitando interesse è PepeX, un launchpad di meme coin costruito con un’infrastruttura basata sull’intelligenza artificiale.

Il ritorno del mercato delle criptovalute

Bitcoin, XRP e altre criptovalute hanno guadagnato terreno lunedì mattina, sostenute da un dollaro più debole.

Bitcoin ha registrato un’impennata nella tarda serata di domenica, mantenendosi sopra gli 87.000 dollari, mentre l’indice del dollaro è sceso ai minimi degli ultimi tre anni in seguito alle dichiarazioni del presidente Trump sulla possibile rimozione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Il direttore del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett, aveva dichiarato venerdì che l’amministrazione sta ancora valutando la possibilità di rimuovere il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Hassett ha inoltre insinuato che la Fed, sotto la guida di Powell, avesse agito con motivazioni politiche a favore dei Democratici.

Il rimbalzo delle criptovalute è coinciso con un nuovo record per l’oro, riflettendo la crescente domanda da parte degli investitori di beni considerati rifugio sicuro e copertura contro l’inflazione.

Perché PepeX sta attirando l’attenzione del mercato

PepeX sta guadagnando terreno presentandosi come un’alternativa più strutturata e incentrata sulla sicurezza nel settore dei launchpad di meme coin.

Mentre piattaforme come Pump.fun finiscono sotto la lente d’ingrandimento per aver ospitato progetti di bassa qualità e ad alto rischio, PepeX offre un framework curato e guidato dall’intelligenza artificiale che privilegia la trasparenza e la responsabilità degli sviluppatori.

Il suo strumento principale, il Moonshot Engine, semplifica la creazione di token tramite l’automazione, mentre i bot promozionali integrati amplificano la visibilità del progetto sui social media.

La piattaforma impone inoltre un limite del 5% sulle partecipazioni in token per i creatori del progetto e una commissione di lancio di 500 dollari, misure volte a scoraggiare lanci opportunistici e a segnalare credibilità.

Con i volumi delle meme coin ancora consistenti e l’interesse speculativo che si mantiene elevato, PepeX si sta posizionando per soddisfare la domanda di un’opzione di lancio più sicura e affidabile.

Il prezzo aumenterà presto durante la prevendita di PepeX

La prevendita di PepeX ha raccolto oltre 1,4 milioni di dollari, con un crescente interesse degli investitori per un’alternativa più strutturata e incentrata sulla sicurezza rispetto al (spesso caotico) mondo dei launchpad delle meme coin.

L’allocazione dei token del progetto privilegia l’utilità e la sostenibilità, con il 45% destinato alla prevendita, il 10% ciascuno per lo sviluppo e la liquidità, il 15% per il marketing, un altro 15% per lo staking e le ricompense e il 5% per l’utilizzo del tesoro.

Il token ha attualmente un prezzo di 0,0243 dollari, ma presto salirà a 0,0255 dollari.

I primi investitori si preparano a guadagni enormi una volta terminata la prevendita, e potrebbero ottenere ulteriori profitti una volta che il token sarà quotato sugli exchange.

PepeX si sta facendo notare per il suo approccio pragmatico e incentrato sulla sicurezza, volto ad affrontare problemi come le truffe (rug pull), i progetti copiati e la mancanza di trasparenza, sfide che da tempo affliggono il settore delle meme coin.