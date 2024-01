Bursa hibrid dan masa depan DeFi: Adakah Pullix (PLX) bersedia menguasai?

Pullix, bursa hibrid baharu yang sedang dalam pra-jualan, menarik perhatian pasaran apabila penganalisis mencadangkan token $PLX aslinya sebagai token yang berpotensi meningkat 100 kali ganda.

Apabila anda menyemak pasaran dan mempertimbangkan langkah pelaburan seterusnya, berikut perkara yang mungkin anda perlu ketahui tentang bursa hibrid. Ketahui juga perkara yang boleh menjadikan Pullix ($PLX) menonjol daripada yang lain.

Bursa hibrid pada tahun 2024 dan seterusnya

Tahun ini semakin menghampiri penghujungnya dan trend serta ramalan kripto untuk tahun 2024 semakin meningkat dengan pantas. Di tengah-tengah pandangan dan ramalan pakar, terdapat beberapa tema berulang, termasuk kecerdasan buatan, permainan, Real World Assets (RWA), BRC20 dan bursa hibrid. Menurut beberapa penganalisis, HEX mungkin merupakan masa depan kewangan teragih (DeFi).

Dengan jurang antara kewangan tradisional dan DeFi yang terus mengecil, pasaran perlahan-lahan mula menerima idea tentang bursa hibrid yang memberi faedah gabungan bursa berpusat (CEX) dan teragih (DEX) kepada pengguna.

Sebilangan besar platform menjadikan ini sebagai masa depan perdagangan kripto, dengan inovasi, keselamatan dan kecairan yang disertakan bersamanya dijangka memberikan dorongan untuk penerimagunaan selanjutnya. Walau bagaimanapun, mengejar perkara ini bukanlah mudah, seperti yang ditunjukkan oleh penghentian Ankex baru-baru ini, sebuah HEX yang dibangunkan oleh penyedia infrastruktur DeFi Qredo Network.

Ankex ialah bursa hibrid yang berusaha untuk menguasai ruang dengan ciri CEX dan DEX-nya. Selepas pembangunan sejak tahun 2022 dan di ambang pelancaran umum betanya, ia tiba-tiba mengumumkan penutupannya pada awal bulan ini.

Platform itu dilaporkan mengaitkan keputusan ini dengan kesan pasaran bear, di mana kejatuhan FTX mungkin meningkatkan lagi kesannya secara keseluruhan. Walaupun malang, pembangunan itu mempunyai pasaran yang mengintai potensi yang dibentangkan oleh projek baharu – Pullix.

Apa itu Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) ialah platform bursa hibrid yang menyasarkan untuk menangani isu kecairan DeFi sambil memberikan pengguna peluang untuk berdagang dan memperoleh pendapatan dalam persekitaran yang selamat dan mesra pengguna. Pra-jualannya kini sedang hangat apabila pelabur menyatakan keyakinan, prospek yang diramalkan penganalisis berpotensi meningkat pasca pra-jualan untuk token aslinya $PLX.

Walaupun masih dalam pembangunan, ciri bursa hibrid projek ini yang membezakannya daripada CEX dan DEX adalah perkara yang mahu dimanfaatkan oleh pengguna pada tahun 2024 dan seterusnya.

Sebagai contoh, pengguna yang bimbang tentang penyimpanan aset mereka di platform berpusat selepas keruntuhan dan penggodaman baru-baru ini, akan mencari peluang untuk berdagang secara on-chain dan memperoleh pendapatan sambil memanfaatkan prospek yang menarik dan penyimpanan sendiri.

Seperti platform lain, Pullix berusaha untuk memberi insentif kepada penggunanya untuk menyediakan kecairan dengan menawarkan pemegang token $PLX peluang untuk memperoleh ganjaran melalui pertaruhan dan perladangan hasil. Walau bagaimanapun, tiada bursa lain yang menggariskan peluang pendapatan di mana pengguna boleh menyumbang kepada kecairan pembuat pasaran automatik sambil mereka mendapat keuntungan daripada bahagian hasil harian platform tersebut.

Sebahagian daripada hasil ini juga akan digunakan untuk membeli dan membakar token $PLX, mekanisme inflasi yang akan membantu menaikkan harga masa hadapan. Selain itu, spread yang sempit dan caj komisen 0% juga tersedia kepada pengguna.

Kesimpulan: Adakah $PLX berbaloi untuk dibeli?

Pakar berpendapat bahawa platform baharu yang berjaya membawa bursa berpusat dan teragih yang terbaik kepada pengguna, menyediakan penyelesaian kepada isu yang timbul seperti pelanggaran keselamatan, pengalaman pengguna dan kecairan, boleh menguasai industri.

CEX mungkin berkembang dengan pesat dan DEX semakin meningkat, tetapi bursa hibrid yang menggabungkan kedua-dua dunia ini mungkin akan menguasai masa depan.

Kertas putih dan peta hala tuju Pullix menunjukkan projek yang direka untuk mencapai matlamat ini. Pra-jualannya telah mengumpul lebih daripada $1.1 juta pada peringkat 3, dengan $PLX didagangkan pada $0.044 bagi setiap token, yang mungkin menawarkan kemasukan pada harga yang murah menjelang pelancarannya.

Selain daripada ciri yang disenaraikan di atas, apakah perkara lain yang boleh menjadikan Pullix menonjol dan berpotensi mendominasi? Ketahui lebih lanjut mengenai projek ini di sini.