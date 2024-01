Bursa hibrid baharu dilancarkan, ramalan harga Osmosis (OSMO) selepas naik 185%

Osmosis (OSMO) muncul sebagai pemain yang menonjol pada bulan Disember, menyaksikan lonjakan 185.72% yang luar biasa dalam tempoh 30 hari yang lalu. Ketika pasaran tidak sabar-sabar memerhatikan trajektori OSMO, pemain lain, satu lagi projek kripto baharu dengan nama Pullix mencetuskan gelombang dengan pendekatan uniknya terhadap perdagangan dan pra-jualan token aslinya yang sedang berlangsung.

Mari kita selami perkembangan terkini sekitar Osmosis, menganalisis ramalan harganya dan mendedahkan butiran pra-jualan Pullix yang sedang berlangsung.

Osmosis: lonjakan harga yang luar biasa pada bulan Disember

Osmosis, rangkaian aplikasi DEX yang dibina di SDK Cosmos, telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam tempoh 30 hari yang lalu. Mencatatkan peningkatan sebanyak 185.72% sepanjang tempoh ini, OSMO telah menunjukkan trend bulis, menandakan lonjakan 505.38% dalam jangka sederhana dan peningkatan yang besar sebanyak 155.83% sepanjang tahun lalu.

Carta harga Osmosis

Walaupun mengalami tahap turun naik yang tinggi, Osmosis telah merekodkan 24 hari dalam zon hijau sepanjang 30 hari yang lalu, menunjukkan daya tahan dan kelebihan pasarannya.

Ramalan harga OSMO: prospek bulis

Penunjuk teknikal menunjukkan gambaran bulis untuk Osmosis (OSMO). Dengan sentimen bulis sebanyak 90% dan bacaan Indeks Ketakutan & Ketamakan pada 73 (Ketamakan), pasaran kelihatan optimistik. Syiling tersebut, yang kini berharga $1.65, diramalkan akan melepasi $2.0 menjelang akhir tahun ini.

Tahap sokongan utama yang perlu diperhatikan ialah $1.52, $1.49 dan $1.46, serta tahap rintangan pada $1.58, $1.61 dan $1.64, yang berfungsi sebagai penanda aras penting untuk pedagang dan pelabur.

Prestasi baru-baru ini, digabungkan dengan sentimen positif, menghadirkan potensi pertumbuhan untuk OSMO. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan untuk berhati-hati, memandangkan ketaktentuan yang wujud dalam pasaran mata wang kripto.

Pullix: merapatkan jurang dalam perdagangan DeFi

Ketika Osmosis meneruskan momentum kenaikannya, komuniti kripto juga heboh tentang Pullix, bursa perdagangan hibrid baharu yang mencabar status quo. Pullix bertujuan untuk merapatkan jurang antara bursa teragih dan berpusat, menawarkan pengalaman perdagangan yang komprehensif dan selamat kepada pengguna.

Pullix menangani masalah kecairan dalam kewangan teragih (DeFi) dengan menggunakan pendekatan hibrid yang unik. Ia membezakan dirinya dengan ciri seperti kecairan yang mendalam, memanfaatkan sehingga 1000:1, komisen sifar dengan spread yang sempit dan model tadbir urus yang dipacu komuniti. Pendekatan hibrid unik platform ini bertujuan untuk menangani isu biasa dalam sektor ini, termasuk kos dagangan yang tinggi, kekurangan kepelbagaian aset dan ketidakpastian peraturan.

Dengan menggabungkan kekuatan bursa teragih dan berpusat, Pullix memberi insentif kepada pengguna untuk menyediakan kecairan, memastikan kecairan yang lebih baik dan harga yang kompetitif.

Token PLX asli, yang kini sedang dalam peringkat pra-jualan, merupakan nadi kepada ekosistem Pullix. Selain memudahkan perdagangan, pemegang PLX menikmati mekanisme revolusioner “Trade-to-Earn”, membolehkan mereka mendapat keuntungan daripada hasil harian bursa. Model perkongsian hasil yang inovatif ini menjadikan Pullix menonjol dalam industri kripto.

Pra-jualan PLX, yang kini berada di peringkat 4, telah mengumpulkan $1,603,843, dengan baki 54.2%.

Kesimpulan

Dalam landskap mata wang kripto yang sentiasa berkembang, pertumbuhan seiring Osmosis dan Pullix sememangnya sangat menarik. Momentum bulis OSMO dan pendekatan inovatif Pullix menggariskan potensi perubahan transformatif dalam bidang perdagangan kripto.

Ketika pra-jualan Pullix berlangsung dan ramalan harga OSMO menjana keterujaan, pelabur mendapati diri mereka berada di persimpangan inovasi dan peluang.