Penganalisis meramalkan $2,500 untuk XRP, pra-jualan syiling meme popular tawar bonus Xmas 10%

XRP Ripple dan syiling meme Memeinator menarik perhatian pelabur kripto ketika tahun 2023 menghampiri penghujungnya. XRP semakin popular sejak ia memenangi kes terhadapnya menentang Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), sementara pra-jualan MMTR telah mencetuskan gelombang dalam ruang memecoin.

Baru-baru ini, seorang penganalisis meramalkan bahawa XRP akan mencapai harga $2,500 pada tahun 2024.

Ripple (XRP): ramalan berani $2,500

XRP, yang kini berharga $0.637, telah mencetuskan gelombang dengan peningkatan 77.52% pada tahun lalu.

Walaupun menghadapi cabaran dalam pasaran, peminat sentiasa memerhatikan potensi peluang penembusan. Ramalan berani baru-baru ini mengenai lonjakan 385,464% kepada $2,500 oleh seorang penganalisis, berdasarkan pandangan seorang jurubank yang mempunyai hubungan baik, menambah dimensi yang menarik kepada trajektori masa depan XRP.

Penganalisis itu, dikenali sebagai EGRAG Crypto, mendedahkan perbualan dengan seorang jurubank yang menyerlahkan potensi kitaran XRP sepuluh tahun, melakar garis selari dengan tempoh dari 2013 hingga 2017, tetapi menjangkau dua kali lebih lama. Jurubank itu menekankan kepentingan XRP dalam menangani cabaran mudah tunai semasa kelembapan ekonomi. Tindakan yang perlu diambil sememangnya jelas – kumpulkan XRP sebagai penyelesaian yang berpotensi untuk isu kecairan semasa kegawatan ekonomi.

Walaupun XRP didagangkan di bawah $0.65, pendedahan penganalisis itu telah mencetuskan minat baharu, dengan peningkatan 15% dalam volum dagangan 24 jam. Memandangkan ketaktentuan ekonomi global berterusan, kedudukan unik XRP sebagai penyelesaian mudah tunai yang berpotensi boleh mempengaruhi trajektori masa depannya.

Token MMTR Memeinator bersaing dengan gergasi syiling meme

Dalam naratif kripto yang selari, pra-jualan token MMTR Memeinator yang sedang berlangsung semakin menarik apabila projek ini meletakkan dirinya sebagai syiling meme terbaik, yang bertujuan untuk menguasai industri kripto dengan pemasaran yang berkuasa, pelancaran inovatif dan permainan aksi yang unik. Pada masa ini, pada peringkat 10, pra-jualannya telah mengumpulkan $2,570,575 daripada $2,821,120, dengan bonus Xmas sebanyak 10% untuk pembelian melebihi $5,000.

Tokenomics MMTR mendedahkan peruntukan strategik, termasuk 62.5% untuk pra-jualan, 15% untuk pemasaran dan penyenaraian di CEX, 10% untuk pembangunan, 5% untuk peruntukan kecairan bursa, dan 7.5% untuk kumpulan (pool) persaingan. Pelan hala tujunya menggariskan fasa utama, daripada menetapkan koordinat kepada melancarkan Memeinator, mencari dan memusnahkan meme yang lebih kecil, kepada matlamat utama penguasaan meme.

Memeinator mempunyai pasukan yang kuat, termasuk Marco Tonetti, Ketua Produk, dan Dylan Lee, Ketua Komuniti, membawa kepakaran yang pelbagai untuk projek ini. Token MMTR bukan sekadar meme; ia menjanjikan utiliti sebenar, menawarkan akses dan faedah dalam produk baharu seperti Memescanner dan Memeinator Game.

Kesimpulan

Sementara XRP mencatatkan laluan yang berpotensi untuk pertumbuhan yang ketara, dan token MMTR Memeinator mengumpulkan momentum dalam pra-jualannya, peminat kripto mendapati diri mereka berada di persimpangan peluang.

Walau bagaimanapun, ketidakpastian pasaran memerlukan kewaspadaan, dan pelabur digesa untuk mendekati perkembangan ini dengan perspektif yang seimbang. Tidak kira sama ada XRP menjadi kenyataan atau MMTR memenuhi pelan hala tujunya yang bercita-cita tinggi, landskap kripto terus menjadi ruang tipu muslihat dan potensi transformasi.