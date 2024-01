Altcoin baharu muncul, Solana mengatasi Ethereum

Ketika tahun 2024 bermula, Solana (SOL) muncul sebagai pendahulu, mengatasi volum stablecoin Ethereum dan mendominasi minat carian. Pada masa yang sama, Pullix, bursa hibrid yang akan datang, mencetuskan gelombang dengan pra-jualan token “Trade-To-Earn PLX miliknya”.

Mari ketahui lebih lanjut tentang perkembangan penting ini yang telah menarik perhatian peminat dan pelabur kripto.

Solana mengatasi volum stablecoin Ethereum

Dalam satu langkah yang monumental, Solana telah mengatasi volum transaksi stablecoin Ethereum. Walaupun Ethereum kekal sebagai rantaian yang paling dominan dari segi jumlah permodalan pasaran stablecoin yang dikeluarkan menurut data DeFilama, jumlah transaksi stablecoin yang dijalankan di Ethereum dalam tempoh tujuh hari yang lalu telah melebihi yang dijalankan di Ethereum menurut data di Artemis.

Tangkap skrin volum pemindahan Stablecoin di terminal Artemis

Menurut maklumat daripada Artemis, volum transaksi stablecoin di Solana sepanjang tujuh hari terakhir berjumlah kira-kira $103 bilion berbanding Ethereum $90.87 bilion.

Volum stablecoin yang dipindahkan di rantaian berbeza dalam 7 hari lepas

Setelah dipuji sebagai “pembunuh Ethereum,” Solana telah mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain blok rantai yang menggerunkan, mempamerkan pertumbuhan yang luar biasa dan penglibatan pengguna. Ekosistem blok rantai yang bertenaga, ditandakan dengan aktiviti yang terdiri daripada kegilaan inskripsi kepada memecoin mania, menyumbang kepada kejayaan ini.

Lonjakan volum stablecoin Solana menggariskan popularitinya yang semakin meningkat, dengan pedagang mencari nilai dalam infrastrukturnya yang kukuh dan tawaran yang pelbagai, termasuk syiling meme BONK yang sedang popular dan telefon Solana Saga. Airdrop seperti Jito Airdrop dan kemunculan bursa teragih (DEX) di Solana juga telah mendorong peningkatan blok rantai, meningkatkan permodalan pasarannya kepada lebih $50 bilion. Momentum ini meletakkan SOL sebagai pemain terkemuka dalam pasaran mata wang kripto.

Solana (SOL) mengatasi Ethereum dalam carian Google

Selain kehebatan transaksinya, Solana telah mengatasi Ethereum dari segi minat carian, menandakan peralihan minat bagi peminat kripto. Data Google Trends mendedahkan bahawa dari 17 Disember hingga 23 Disember, istilah “Solana” memperoleh skor minat carian yang lebih tinggi daripada “Ethereum” di pelbagai wilayah, termasuk Sepanyol dan Filipina.

Lonjakan minat carian ini boleh dikaitkan dengan pencapaian Solana baru-baru ini, termasuk mengatasi permodalan pasaran XRP Ripple dan BNB Binance. Peningkatan harga blok rantai tersebut, bursa teragih yang merekodkan volum melebihi $28 bilion pada bulan Disember sahaja, dan jangkaan airdrop token yang akan datang telah menyumbang kepada peningkatan minat ini terhadap Solana.

Pullix (PLX): altcoin baharu bersaing dengan SOL untuk tempat teratas

Di tengah-tengah keseronokan di sekitar Solana (SOL), Pullix (PLX) telah muncul sebagai pesaing yang wajar diberi perhatian.

Pullix, bursa hibrid inovatif yang dijadualkan dilancarkan pada Januari 2024, bersedia untuk merevolusikan landskap perdagangan dengan menggabungkan ciri bursa berpusat dan teragih dengan lancar. Platform ini menangani isu penting seperti masalah kecairan dalam DeFi, menawarkan penyelesaian bersatu untuk pedagang.

Nadi ekosistem Pullix ialah token PLX, yang dipanggil mata wang kripto “Trade-to-Earn” pertama pasaran kripto, yang kini sedang dalam peringkat pra-jualan. Token ini memberi kuasa kepada pengguna untuk memperoleh ganjaran segera apabila berdagang di platform dan menyelesaikan cabaran. Pra-jualan PLX telah menjana gembar-gembur yang besar, dengan penganalisis meramalkan kenaikan 580% sepanjang pra-jualan dan potensi peningkatan 100 kali ganda selepas pelancaran.

Mekanisme perkongsian hasil unik token PLX menjadikan Pullix menonjol, membolehkan pemegang token mendapat keuntungan daripada hasil harian bursa dan memperoleh pendapatan pasif tetap. Dengan memberi insentif kepada pengguna untuk menyediakan kecairan, Pullix merancang untuk meningkatkan kecairan dan menawarkan harga yang lebih kompetitif berbanding platform lain, dan seterusnya menarik pedagang ke ekosistemnya.

Kesimpulan

Dalam landskap mata wang kripto yang sentiasa berkembang, prestasi cemerlang Solana dan pendekatan inovatif Pullix menandakan peralihan ke arah inovasi dan platform yang mengutamakan pengguna.

Penguasaan Solana dari segi volum stablecoin dan minat carian serta kejayaan pra-jualan Pullix dan pengenalan token PLX, menunjukkan dinamisme dan potensi dalam pasaran kripto.