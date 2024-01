Jika anda menyemak USD berbanding INR hari ini, Baht berbanding USD, paun berbanding dolar atau nilai won berbanding satu dolar, anda tidak bersendirian… Ia merupakan 24 jam yang menggembirakan untuk mata wang asing, ketika dunia bersiap sedia untuk Nonfarm Payrolls AS lewat hari ini, serta data inflasi zon Euro terkini, selepas Jerman dan Perancis mengeluarkan data CPI mereka petang semalam.

Dolar berada pada paras tertinggi untuk seketika selepas hampir tiga minggu pada 4 Januari, sebelum mengalami pembetulan, mencetuskan penurunan mendadak dan rali dalam pelbagai pasangan FX utama, kecil dan eksotik.

INR mencapai paras terendah berbanding USD

Sensasi sebenar adalah rupee India, dengan USD/INR jatuh ke paras terendah baru pada 83,195 dan 83,120 pada 4 dan 5 Januari.

Sebelum ini, harga terendah yang direkodkan untuk USD/INR adalah sekitar paras 83,290, yang tidak dicapai oleh pasangan itu dalam lebih daripada 14 bulan, sejak Oktober 2022.

Yen jatuh, manakala yuan kekal stabil

Yen Jepun juga susut berbanding dolar apabila USD/JPY meningkat dengan mendadak daripada 141,95 kepada lebih 144,50 pada Khamis, 4 Januari.

USD/CNH berlegar dalam julat yang ketat, meningkat kepada harga pembukaan melebihi 7,1760 pada 4 dan 5 Januari, selepas berlegar di sekitar paras 7,1492 pada hari Rabu, 3 Januari.

Penurunan dalam mata wang eksotik

Penurunan yang sama jelas kelihatan di kalangan eksotik – walaupun tidak begitu dramatik seperti JPY dan CNH. Won Korea Selatan (KRW) jatuh sedikit berbanding USD pada 4 Januari, dengan USD/KRW jatuh daripada 1,310.41 semasa pembukaan pasaran kepada 1,305.68 sebelum naik kepada 1,315.81.

Sementara itu, baht Thailand juga jatuh, dengan USD/THB meningkat sedikit daripada 34,480 semasa pembukaan pasaran pada Khamis kepada 34,529 BMO pada Jumaat, 5 Januari, meningkat lebih daripada 0.22 peratus dalam masa kurang daripada sehari.

GBP kekal stabil berbanding USD

Sebaliknya, paun sterling kekal stabil dalam pasangan kabel GBP/USD, mengekalkan julatnya di atas 1,2614 dan menembusi rintangan di atas 1,2700 untuk seketika pada 4 Januari sebelum jatuh semula ke bawah dan dibuka pada 1,2682 pada 5 Januari.