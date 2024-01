Syiling meme Solana baharu mencabar Bonk, tetapi bolehkah Memeinator menguasai kesemuanya?

Selepas Bonk (BONK) terhenti susulan kenaikan mendadaknya sejak dua bulan lepas, satu lagi syiling meme Solana, Myro (MYRO) cuba mengambil alih.

Adakah syiling meme bertema anjing yang dilancarkan baru-baru ini merupakan pembelian yang lebih baik hari ini? Atau adakah berbaloi melabur dalam pra-jualan hangat Memeinator (MMTR) di tengah-tengah unjuran pasaran bul tahun 2024?

Myro (MYRO) membuat langkah besar ketika Bonk jatuh

Harga Bonk yang berasaskan Solana meningkat ke paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $0.00003416 pada bulan Disember apabila token meme itu disenaraikan di bursa kripto utama. Kenaikan harga SOL kepada lebih $123 berlaku apabila rali BONK membantunya membalikkan permodalan pasaran Pepe (PEPE).

Walau bagaimanapun, BONK mengalami kesukaran untuk mendapatkan momentum selepas penurunan 44% dalam dua minggu yang lalu, ini berlaku apabila harga SOL menurun di bawah $100. Permodalan pasaran Bonk menurun daripada lebih $1 bilion kepada sekitar $621 juta. Di tengah-tengah kemerosotan Bonk ini, adakah Myro (MYRO) bersedia untuk menjadi raja meme baharu bagi ekosistem Solana?

Myro ialah syiling meme yang dinamakan sempena anjing peliharaan pengasas bersama Solana, Raj Gokal. Dilancarkan pada bulan November dan ingin menguasai ekosistem syiling meme Solana, harga MYRO telah mencapai paras tertinggi sebanyak $0.082.

Menurut data daripada CoinGecko, MYRO mengalami kenaikan sebanyak 304% sepanjang minggu lalu. Dengan kenaikan harga sebanyak lebih daripada 40% dalam masa 24 jam, MYRO menyasarkan permodalan pasaran sebanyak $100 juta dan berpotensi menembusi paras harga $0.1.

Myro mempunyai bekalan maksimum sebanyak 1 bilion MYRO dan kertas putihnya menggariskan tawaran dan aktiviti utiliti yang berpotensi. Walaupun ia boleh menarik lebih banyak minat apabila pasaran meme memperoleh momentum baharu, prospek jangka panjang untuk pelabur berkemungkinan akan tertarik kepada pencabar baharu yang mencetuskan gelombang dalam pasaran pra-jualan.

Memeinator (MMTR): Bukan sekadar syiling meme

Salah satu kelemahan syiling meme ialah kekurangan utiliti sebenar yang wujud. Walaupun Dogecoin dan Shiba Inu telah mencipta nama dalam industri kripto sebagai syiling meme teratas, kebanyakan token meme lain telah kehilangan momentum apabila gembar-gembur awal mula mereda.

Memeinator (MMTR) ialah mata wang kripto meme AI baharu yang diilhamkan oleh filem popular global, Terminator. Memberi penghormatan kepada francais ini, projek meme dari masa depan mempunyai misi yang jelas: untuk menghapuskan ancaman yang ditimbulkan oleh syiling meme yang lemah dan tidak bernilai kepada industri mata wang kripto yang lebih luas.

Utiliti sebenar dalam pelancaran gamifikasi, pertaruhan dan produk lain yang dipetakan dengan jelas boleh meletakkannya di hadapan token yang tidak berkualiti apabila ia dilancarkan.

Mengapakah Memeinator boleh menjadi pertaruhan jangka panjang yang baik?

Ketika ia mengukuhkan statusnya sebagai salah satu syiling meme terbaik untuk dibeli pada tahun 2024, keyakinan terhadap Memeinator semakin meningkat.

Bermula dengan 29 peringkat, komuniti telah mengambil langkah yang hebat dengan mengurangkan bilangannya kepada 20. Tokenonics mendapat manfaat daripada ini, dengan 129 juta daripada 1 bilion MMTR dibakar dalam enam daripada 9 peringkat.

Pertaruhan juga sudah pun dilancarkan, dan peningkatan daya tarikan komuniti bukan sahaja dapat dilihat melalui penyertaan dalam pemberian hadiah percuma Virgin Galactic bernilai $250 ribu, tetapi juga melalui penglibatan media sosial. Menurut data di laman web Memeinator, projek ini telah menarik lebih 7 ribu dan 11 ribu ahli di seluruh saluran Discord dan Telegram miliknya.

Pra-jualan Memeinator telah mengumpul $3 juta yang mengagumkan, dan sedang menuju ke peringkat 11 jualan tokennya. Harga semasa ialah $0.0186 dan dijangka meningkat kepada $0.0292 pada peringkat akhir. Berdasarkan kekuatan cadangan nilai Memeinator, kebangkitan semula syiling meme dan prospek keseluruhan pasaran, membeli MMTR hari ini boleh memberikan keuntungan pada masa hadapan.

Nilai MMTR boleh meningkat 65% lagi menjelang akhir pra-jualan, dengan faktor yang ditekankan membantunya mencabar penguasaan keseluruhan pasaran. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Memeinator? Baca kertas putih mereka di sini.