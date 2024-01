Harga altcoin bermodal rendah sedia melonjak pada 2024: LINA, BITBOT dan SUN

Pasaran kripto kekal sebagai industri yang dinamik, dan peminat nampaknya lebih berminat dengan kebolehlaksanaan, utiliti dan pelaburan pintar apabila berinteraksi dengan syiling digital pada tahun 2024. Sementara aset teratas mendominasi trend, kripto yang kurang popular bersedia untuk mengalami pertumbuhan besar-besaran.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) dan Bitbot (BITBOT) Telegram adalah antara projek kripto yang kurang dikenali yang bersedia untuk mengalami kenaikan harga yang signifikan tahun ini.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance memperkenalkan blok rantai termaju dengan alat inovatif dan antara muka terkemuka, menjadikan pelaburan kripto lancar walaupun untuk pemain baharu. Selain itu, ia membolehkan pengguna mengakses perdagangan opsyen – bidang yang pernah tersedia untuk jerung Wall Street.

Bursa teragih mereka mengurangkan keperluan untuk platform berpusat dengan peningkatan keselamatan dan pengurangan bayaran.

LINA, syiling asli blok rantai ini, didagangkan dalam mod pemulihan pada masa siaran, meningkat lebih 8% kepada harga semasa $0.008253. Permodalan pasarannya ialah $48,404,708.

Pakar mempercayai pasaran opsyen boleh berkembang pesat pada tahun 2024, dan Linear Finance nampaknya seperti calon yang ideal untuk memanfaatkan keyakinan ini.

BitBot (BITBOT)

BitBot ialah bot perdagangan Telegram yang berhasrat untuk menawarkan pelabur runcit alat untuk menavigasi pasaran mata wang kripto tanpa bergantung pada nasib atau mengambil risiko yang tinggi. Bot Telegram semakin popular dalam industri aset digital kerana ia menawarkan fungsi inovatif yang boleh digunakan oleh pedagang untuk meningkatkan potensi pendapatan mereka.

Mengapa anda perlu mempertimbangkan Bitbot?

Pelabur mata wang kripto mungkin ragu-ragu tentang bot perdagangan disebabkan peningkatan kes penipuan dalam sektor ini. Sebagai contoh, bot perdagangan berasaskan Telegram Unibot menyebabkan pengguna kehilangan lebih $600 ribu akibat eksploitasi.

Bitbot mahu menangani perkara ini kerana ia mengutamakan keselamatan pengguna. Ia menggunakan sistem tanpa kunci MPC, yang menghalang mana-mana pihak daripada mengakses atau melihat keseluruhan kunci, menjanjikan ketepatan dan privasi yang lebih tinggi.

Selain itu, Bitbot menyertakan ciri tarikan untuk mencegah penipuan, di mana pembangun melakukan pump-and-dump aset dan hilang bersama dana pengguna.

Pemegang BITBOT menikmati pelbagai faedah, termasuk program rujukan terbina dalam dan perdagangan salinan untuk pemula dan pemain tidak mahir menduplikasi dagangan peserta pasaran yang berpengalaman.

Sun (SUN)

Altcoin Sun memacu ekosistem Tron, sebuah blok rantai berprestasi tinggi yang dikenali kerana kelajuan dan kebolehskalaannya. Pengguna memanfaatkan token SUN kerana ganjaran pertaruhannya, undian tadbir urus dan caj transaksi.

Tron mengalami peningkatan penerimagunaan dalam pelbagai segmen, termasuk NFT dan DeFi, mewujudkan persekitaran yang menguntungkan untuk SUN berkembang. Individu boleh menggunakan altcoin untuk memperoleh ganjaran pertaruhan yang mengagumkan, menawarkan peluang pendapatan pasif.

Selain itu, pemegang SUN boleh menyumbang kepada matlamat masa depan blok rantai melalui pengundian, mengukuhkan rasa komuniti dan pemilikan. Selain itu, permodalan pasaran yang lebih rendah menjadikan SUN sebagai pilihan pelaburan terkurang nilai dengan potensi peningkatan yang tinggi.

SUN naik 2.75% pada hari sebelumnya dan didagangkan pada $0.007731. Permodalan pasarannya berlegar pada $75,885,978.

Pra-jualan Bitbot akan dilancarkan pada 17 Januari, dan individu yang berminat boleh melawati laman web projek ini untuk kekal selangkah ke hadapan dalam persaingan.

