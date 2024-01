Harga Helium (HNT) kembali di atas $7.00 selepas melonjak lebih 43% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sementara itu, harga Internet Computer (ICP) didagangkan di atas $13.00 selepas melonjak 20% dalam tempoh yang sama.

Apabila kripto bertukar ke zon hijau di tengah-tengah lonjakan Bitcoin kepada paras tertinggi $47 ribu, sentimen ini telah menjalar ke dalam pra-jualan projek kripto baharu Pullix (PLX). Ini telah meningkatkan prospek penembusan harga yang berpotensi apabila token PLX dilancarkan secara rasmi. Berikut ialah prospek harga untuk HNT, ICP dan PLX.

Harga Helium (HNT) berada pada kedudukan yang baik ketika bul sasar penembusan di atas $10

Helium ialah salah satu platform blok rantai utama dalam ruang Decentralized Public Infrastructure (DePin). Pertumbuhannya sepanjang tahun lalu berlaku ketika peralihan yang lebih besar ke arah infrastruktur wayarles teragih. Platform yang dikuasakan Solana ini menyaksikan peningkatan volum yang baik selepas ia mengumumkan kemas kini kepada pelaksanaan kontrak pintar untuk protokol tersebut.

HNT didagangkan pada paras terendah $4.74 pada hari Isnin, 8 Januari 2024. Ini selepas penurunan yang dilihat pada minggu lalu apabila Helium menurun daripada paras tertinggi $7.40 yang dicapai sebelum ini pada akhir Disember.

Tetapi, ketika pasaran yang lebih luas menunjukkan daya tahan di tengah-tengah sentimen bulis ETF Bitcoin, harga ICP naik dua digit semalaman dan mencapai paras tertinggi $7.18 pada pagi Selasa.

Lonjakan Bitcoin dijangka berterusan, dan dengan pemangkin harga khusus yang akan berlaku dalam masa terdekat, HNT mungkin akan mengalami kenaikan harga baharu. Jika pembeli terus menentukan sentimen pasaran, harga Helium berkemungkinan menyasarkan penembusan di atas $10.

Internet Computer (ICP) melonjak apabila aktiviti on-chain meningkat

Selain daripada keseluruhan pasaran bul yang memacu kenaikan dalam ekosistem, ICP bersedia untuk potensi kesinambungan bulis yang disebabkan oleh lonjakan dalam aktiviti on-chain.

Menurut DeFiLlama, TVL dalam dApps pada protokol telah melonjak dengan signifikan dalam tempoh dua bulan lalu. TVL berjumlah sekitar $2.1 juta pada awal November, tetapi kini telah melepasi $33 juta.

Harga ICP kekal di atas garis trend menurun yang ditembusinya selepas lonjakan mingguan sebanyak 87% pada November 2023. Penganalisis mencadangkan bahawa penembusan itu boleh menyaksikan harga Internet Computer menyasarkan rali ke tahap rintangan utama melebihi $20. Momentum bulis berkemungkinan akan mendorong harganya kepada $31.69 dan paras rangsangan Oktober 2021 pada sekitar $43.27.

Pullix (PLX) menarik pelabur ketika memasuki pra-jualan peringkat 6

Pullix (PLX) boleh membantu menangani cabaran kecairan yang sedang dihadapi oleh ekosistem kewangan teragih (DeFi). Ia juga boleh menjadi penyelesaian kepada masalah yang dihadapi pelabur apabila menggunakan bursa berpusat. Perkembangan terkini di sekitar platform CEX dan peningkatan keperluan untuk yang terbaik dari CEX dan DEX meletakkan Pullix pada kedudukan yang kukuh apabila ia akhirnya dilancarkan.

Perkara yang menarik minat tinggi dari seluruh pasaran adalah potensi yang ditunjukkan oleh bursa hibrid ini, dengan lebih daripada $3.1 juta diperoleh dalam pra-jualan yang sedang berlangsung.

Sementara pelabur meraih bahagian sebanyak 60% daripada 200 juta PLX yang tersedia untuk peserta pra-jualan, nilai token ini telah meningkat daripada $0.04 kepada $0.08. Ini boleh meningkat dengan siginifikan apabila pra-jualan terus mendapat momentum. Apabila pra-jualan tamat dan token ini mula didagangkan di seluruh pasaran, PLX boleh meledak.

