Pasaran mata wang kripto mengalami lonjakan apabila token INSP, SEI dan MMTR menjadi tajuk utama kerana pergerakan harga yang mengagumkan di tengah-tengah jangkaan yang tinggi untuk kelulusan ETF Bitcoin spot oleh SEC AS.

Daripada kedudukan unik Inspect dalam pasaran kepada blok rantai inovatif Sei yang disesuaikan untuk aplikasi perdagangan dan kejayaan pra-jualan token Memeinator, mari terokai perkembangan terkini yang membentuk altcoin teratas ini.

Inspect (INSP): memanfaatkan gelombang kripto dengan penyepaduan

Inspect, dengan penyepaduan terbarunya termasuk penyepaduannya dengan Sei, LayerZero Labs dan BNB Chain, bersedia untuk lembaran baharu dalam perjalanannya.

Inspect memainkan peranan penting dalam bidang Web3 dengan mempersembahkan penyelesaian lapisan 2 inventif yang disesuaikan untuk meningkatkan interaksi pengguna dalam ekosistem sosial yang luas seperti laman X (dahulunya Twitter). Berfungsi sebagai infrastruktur lapisan 2 utama untuk laman X, Inspect memberikan pengguna kemasukan yang lancar ke rangkaian produk dan alatan yang direka dengan teliti dan komprehensif. Sumber ini direka bentuk untuk menyampaikan maklumat berharga dan fungsi penting, membolehkan pengguna menavigasi landskap dinamik mata wang kripto dan NFT dengan mudah. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkasakan pengguna dengan kemudahan yang tiada tandingannya dalam meneroka dan terlibat dengan landskap Web3 yang sedang berkembang.

Kerjasama dengan Sei menandakan langkah strategik apabila Inspect meletakkan dirinya sebagai penyumbang data dan analisis, meningkatkan keupayaannya untuk landskap kripto yang dinamik. Penyepaduan dengan LayerZero Labs membawa INSP kepada lebih 50 blok rantai dan memperkenalkan kebolehoperasian Omnichain kepada keseluruhan Inspect Ecosystem. Akhir sekali, penyepaduan Inspect dengan BNB Chain mengembangkan Lapisan 2 yang pertama dibina untuk X kepada ekosistem BNB.

Ketika penyepaduan ini, token INSP telah mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 13.92% pada bulan lalu, menyediakannya untuk perjalanan yang menarik pada masa hadapan. Harga semasa ialah $0.22, menandakan pemulihan pasaran yang signifikan daripada paras terendah yang dicatatkan pada akhir Disember 2023.

Carta harga Inspect (INSP)

Ramalan harga Inspect: prospek bulis

Penganalisis pasaran optimis tentang masa depan INSP, meramalkan trajektori menaik yang berterusan. Dengan indeks ketakutan dan ketamakan pada 72 (ketamakan) dan 19 petunjuk teknikal hijau, prospek bulis INSP tidak dapat dinafikan.

Penganalisis pasaran meramalkan lonjakan kepada $0.30 sebelum akhir Januari 2024, mengukuhkan kedudukan INSP sebagai pilihan yang menarik dalam landskap mata wang kripto.

SEI: blok rantai sektor membuat kemajuan

Sei (SEI), token asli blok rantai Sei, telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa, melonjak 170% sepanjang bulan lepas. Pada paras tertinggi sepanjang masa $0.851399, nilai pasaran SEI kini telah melepasi $1.7 bilion.

Carta harga Sei

Diposisikan sebagai blok rantai Lapisan 1 yang mengkhusus pada sektor untuk aplikasi perdagangan, seni bina inovatif Sei Network memfokuskan pada kebolehskalaan, keselamatan dan kecekapan, memenuhi keperluan unik bursa teragih.

Ramalan harga Sei: mengunjurkan pertumbuhan sehingga $0.75

Dengan paras tertinggi baru-baru ini pada $0.851399, prestasi mengagumkan Sei telah menarik perhatian penganalisis pasaran.

Ramalan mencadangkan bahawa SEI akan cuba mencapai $1 sebelum akhir Januari 2024. Pencapaian terbaru token ini menyerlahkan potensi pertumbuhannya, menjadikannya pilihan yang menarik untuk pelabur yang mencari peluang kripto.

Memeinator (MMTR): menguasai ruang syiling meme

Memeinator (MMTR) menjadi tajuk utama sebagai syiling meme paling hangat di pasaran. Dengan tumpuan untuk menguasai ruang perdagangan meme, MMTR menawarkan utiliti sebenar dalam produk seperti Memescanner dan Memeinator Game.

Dikuasakan oleh teknologi termaju dan cerapan AI, pelan hala tuju MMTR bertujuan untuk meningkatkan nilainya dengan menghapuskan meme yang mengancam, menggalakkan peminat untuk menyertai tentangan tersebut. Token ini kini sedang dalam peringkat pra-jualan dan pihak yang berminat boleh melawati laman web pra-jualan Memeinator untuk mengambil bahagian dalam pra-jualan.

Pra-jualan token MMTR

Token MMTR telah mengumpul sebanyak $3,208,756 dalam pra-jualannya, memasuki peringkat 12. Didagangkan pada harga $0.0186, harga peringkat seterusnya token dijangka meningkat kepada $0.0197. Pembeli boleh membeli memecoin di pelbagai rangkaian seperti Ethereum (ETH), Tether (USDT) dan USDC Coin (USDC).

Seiring perkembangan MMTR melalui fasa pelan hala tujunya, kejayaannya dalam mengumpul dana dan meningkatkan nilai token ini menekankan potensi penguasaannya dalam pasaran syiling meme.

Kesimpulan

Ketika altcoin ini – INSP, SEI dan MMTR – menjadi tajuk utama di tengah-tengah gembar-gembur semasa mengenai kelulusan ETF Bitcoin spot oleh SEC, pelabur mempunyai beberapa pilihan apabila ia melibatkan pelaburan dalam mata wang kripto.

Daripada pra-jualan Memeinator kepada unjuran bulis SEI dan INSP, pelabur perlu menilai pasaran dengan teliti sebelum menyelidiki mana-mana mata wang kripto, memandangkan pasaran kripto sangat tidak menentu dan sering mengalami turun naik pasaran yang besar.