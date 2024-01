Mata wang kripto menjadi tumpuan pada hari Khamis selepas Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat akhirnya mengeluarkan kelulusan yang ditunggu-tunggu untuk ETF Bitcoin spot.

Mengapakah ETF Bitcoin penting?

Copy link to section

Pengawal selia AS meluluskan sebanyak 11 permohonan untuk dana dagangan bursa malam tadi, yang menyebabkan saham Coinbase melonjak apabila pengurus aset memilihnya sebagai rakan kongsi penyimpanan untuk ETF.

Kelulusan SEC sangat bermakna untuk industri mata wang kripto memandangkan ETF Bitcoin spot dijangka meningkatkan minat institusi terhadap BTC secara signifikan. Penganalisis Bernstein, sebagai contoh, menjangkakan dana ini akan menguruskan kira-kira 10% daripada bekalan global Bitcoin pada tahun-tahun akan datang.

Wall Street juga yakin bahawa aliran masuk modal institusi akan menyebabkan harga Bitcoin meningkat secara besar-besaran. Awal minggu ini, Standard Chartered berkata bahawa mata wang kripto terbesar di dunia boleh mencapai $200,000 tahun depan jika Suruhanjaya Sekuriti & Bursa benar-benar meluluskan ETF.

Jika rali ini benar-benar menjadi kenyataan – boleh dibayangkan bahawa faedah yang berkaitan juga akan mengalir kepada pemain kripto lain kerana Bitcoin adalah saham pandu mereka. Ini mungkin termasuk projek yang dilancarkan baru-baru ini seperti Pullix.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix dikuasakan oleh token asli

Copy link to section

Pullix boleh mendapat manfaat daripada kelulusan kawal selia untuk ETF Bitcoin kerana ia dikuasakan oleh token asli yang dipanggil “PLX”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Jadi, sebaik sahaja dana dagangan bursa menyampaikan rangsangan yang dijangkakan kepada BTC dan ia mula menarik seluruh pasaran bersamanya, token Pullix mungkin akan mula membuahkan hasil bagi mereka yang melabur di dalamnya pada peringkat awal.

PLX kini didagangkan pada hanya $0.08 sahaja dan dijangka mengalami kenaikan harga seterusnya dalam masa kira-kira 15 hari dari sekarang, menurut pemasa di laman webnya.

Setakat ini, Pullix telah mengumpul lebih daripada $3.3 juta melalui pra-jualan yang sedang berlangsung menggambarkan permintaan yang menarik oleh token kripto baharu ini. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai PLX dengan mengklik di sini.

Pullix mahu menyelesaikan masalah kecairan

Copy link to section

Pada terasnya, Pullix ialah bursa hibrid yang membolehkan anda mendapat manfaat daripada bursa berpusat yang terbaik tanpa perlu melepaskan ciri terbaik bursa teragih.

Pullix percaya bahawa gabungan kelebihan kedua-dua pihak bersama-sama berfungsi sebagai penyelesaian kepada isu kecairan yang biasanya dikaitkan dengan bursa DeFi.

Terdapat dua perkara yang menjadikan Pullix lebih menarik. Pertama, ia adalah model trade-to-earn yang pada asasnya memberi ganjaran kepada anda melakukan perkara yang anda suka, iaitu, berdagang di bursa kripto.

Kedua, platform ini berkongsi sebahagian daripada hasilnya dengan mereka yang melabur dalam token PLX aslinya, yang berfungsi sebagai cara baharu yang menarik untuk pendapatan pasif yang mampan. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pullix dan token PLX? Klik di sini untuk melawati laman web projek ini.

Faktor positif lain yang boleh membantu PLX

Copy link to section

Salah satu sebab mengapa Pullix menyaksikan permintaan pra-jualan yang kukuh untuk token aslinya adalah kerana projek ini komited sepenuhnya terhadap keselamatan.

Menariknya, ETF Bitcoin bukanlah satu-satunya faktor positif yang boleh memberi manfaat kepada PLX atau pasaran kripto pada umumnya pada tahun 2024. Rizab Persekutuan AS juga dijangka menurunkan kadar faedah beberapa kali tahun ini.

Ini penting kerana wang cenderung mengalir ke dalam aset berisiko seperti mata wang kripto apabila bank pusat melonggarkan dasar monetarinya. Ahli FOMC baru-baru ini mengisyaratkan tiga penurunan kadar faedah pada tahun 2024 seperti yang dilaporkan oleh Invezz.

Akhir sekali, bekalan Bitcoin dijangka mengalami halving pada April yang akan datang, yang berdasarkan sejarah merupakan satu manfaat untuk harganya. Ini adalah satu lagi faktor positif yang mungkin juga dicerminkan dalam mata wang kripto lain, termasuk token Pullix. Anda boleh melawati laman web Pullix di pautan ini untuk mengetahui cara melabur dalam token PLX.