Pedagang kripto menantikan pelancaran Bitbot, ahli ekonomi terkemuka berkata ETF adalah “pengubah keadaan”

Kripto telah memasuki era pelaburan baharu apabila perdagangan ETF Bitcoin spot dilancarkan buat kali pertama di AS pada hari Khamis. Apabila jangkaan pasaran meningkat, seorang ahli ekonomi terkemuka mengatakan perkembangan ini boleh meningkatkan pelaburan kripto ke tahap yang lebih tinggi.

Di tengah-tengah pelancaran ETF spot yang besar, dengan ramalan untuk Bitcoin (BTC) dan mata wang kripto, bolehkah bot perdagangan Telegram baharu Bitbot (BITBOT) menjadi satu lagi pengubah keadaan untuk pedagang?

El-Erian berkata ETF akan meluaskan penyertaan dalam pelaburan kripto

Mohamed El-Erian, presiden Queens’ College, Cambridge dan ketua penasihat ekonomi di Allianz, telah berkongsi pandangannya tentang maksud kelulusan ETF Bitcoin spot oleh SEC untuk sektor mata wang kripto, dengan menyatakan bahawa anggapan ini merupakan “pengubah keadaan” adalah “betul”.

Komen El-Erian, yang dikongsi melalui akaun X rasminya pada 11 Januari, dibuat apabila pasaran ETF Bitcoin menyaksikan lebih $1.3 bilion volum dalam beberapa jam pertama dagangan. Hari bersejarah ini berlaku ketika perubahan mendadak dalam harga mata wang kripto penanda aras, dengan BTC melonjak di atas $48 ribu sebelum tekanan “penjualan berita” membawanya kembali kepada sekitar $46 ribu.

Mengulas mengenai trend ETF spot dan apakah maksudnya untuk pelaburan Bitcoin, El-Erian menyatakan:

“Penyokong berhak memanggil ini sebagai “pengubah keadaan” untuk #kripto sebagai aset/pelaburan kewangan, walaupun bukan sebagai mata wang global yang berpotensi. Keputusan #SEC ini akan memberi kesan lebih daripada sekadar memperdalam dan meluaskan penyertaan dalam #pelaburan #Bitcoin.”

Di samping “menentang kebimbangan kesahihan yang didorong oleh skandal yang telah didedahkan dengan baik sejak beberapa tahun kebelakangan ini,” kelulusan dan perdagangan adalah perkembangan penting yang menjadikan kripto sebagai aset dalam dunia pelaburan. Ini sepatutnya berlaku walaupun pada hakikatnya bahawa ETF tidak bermakna Bitcoin akan berkembang menjadi mata wang global, kata El-Erian.

Pakar pasaran berkata aliran masuk yang besar ke dalam ETF Bitcoin boleh menjadi pemangkin kepada pertumbuhan harga Bitcoin, membuka peluang dan merevolusikan ruang pelaburan kripto yang lebih luas. Dunia pelaburan yang semakin berkembang inilah yang boleh ditakrifkan semula oleh Bitbot (BITBOT).

Apa itu Bitbot?

Ditetapkan untuk pelancaran pra-jualan pada 17 Januari, Bitbot ialah bot perdagangan Telegram yang direka untuk memberi pelabur runcit akses kepada alat perdagangan bertaraf institusi. Bot Telegram ialah alat atau aplikasi perdagangan tersuai yang membolehkan pedagang kecil memanfaatkan dunia pelaburan Bitcoin, tanpa bergantung pada firasat atau mendedahkan diri mereka kepada risiko tertentu.

Bitbot, projek baharu, hadir dengan penambahbaikan yang signifikan berbanding bot perdagangan Telegram yang kini tersedia di pasaran.

Sebagai bot perdagangan bukan penyimpanan pertama, ia mempunyai lapisan keselamatan baharu. Dengan Bitbot, pengguna mempunyai kedaulatan penuh ke atas aset mereka – kunci anda, aset anda. Eksploitasi terkini dalam ekosistem bot Telegram bermakna pelancaran Bitbot akhirnya sudah menjadi acara yang sangat dinanti-nantikan.

Selain daripada menggunakan MPC Custody dan sistem tanpa kunci, Bitbot mempunyai ciri Anti-MEV Bot dan anti-penipuan terbina dalam, menambah satu lagi lapisan perlindungan terhadap bot pemantauan berniat jahat atau kemungkinan penipuan.

Pra-jualan BITBOT dilancarkan minggu depan

Menjelang pelancaran platform perdagangan ini, token BITBOT asli bersedia untuk pra-jualan. Ini adalah peluang untuk pedagang menyertai komuniti, berdagang dan melabur.

BITBOT akan menjadi token tadbir urus dan akan menawarkan akses kepada model perkongsian hasil eksklusif. Faedah lain apabila menyertai Bitbot termasuk akses kepada ciri seperti pengimbas permata, perdagangan salinan dan pendapatan pasif daripada program rujukan terbina dalam.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai projek ini, lawati laman web mereka. Jangan lupa untuk mendaftar senarai mel untuk menerima maklumat terkini apabila pra-jualannya dilancarkan pada 17 Januari 2024.