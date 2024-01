Harga Tron, Bitcoin Cash, ICP stabil, pra-jualan Pullix berkembang pesat

Harga mata wang kripto berubah-ubah sejak beberapa hari lalu apabila pelabur bertindak balas terhadap kelulusan ETF Bitcoin spot oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) minggu ini. Walaupun kebanyakan daripadanya melonjak tidak lama selepas itu, ia kemudian menurun, dengan Bitcoin jatuh daripada $49,000 kepada $41,000.

Seperti yang saya tulis pada hari Jumaat, penurunan ini adalah situasi yang dikenali sebagai membeli khabar angin dan menjual berita. Dalam kebanyakan kes, aset cenderung meningkat sebelum peristiwa utama dan kemudian menurun apabila berita sebenar berlaku. Dalam kes ini, penurunan berlaku kerana kelulusan ETF sudah dijangka dan diterima oleh pelabur.

Beberapa altcoin menunjukkan prestasi yang baik

Kebanyakan mata wang kripto dan saham perlombongan Bitcoin menjunam selepas kelulusan ETF. Walau bagaimanapun, beberapa daripadanya terus menunjukkan prestasi yang baik. Pullix, sebuah syarikat baru yang akan datang, kini telah mengumpul lebih $3.5 juta dalam beberapa bulan yang lalu. Anda boleh membeli token ini di sini.

Pada masa yang sama, beberapa altcoin seperti Tron, Bitcoin Cash, dan Internet Computer menunjukkan prestasi yang baik. Harga TRX Tron meningkat lebih daripada 5% dalam tempoh 24 jam yang lalu manakala Bitcoin Cash meningkat lebih 6%. ICP Internet Computer melonjak lebih 4%.

Altcoin ini meningkat atas pelbagai sebab, dan sebab yang paling mungkin adalah spekulasi. Dalam kes Tron dan Bitcoin Cash, penganalisis percaya bahawa kita boleh menyaksikan beberapa cadangan ETF dalam beberapa bulan akan datang.

Pandangan yang paling logik ialah medan pertempuran ETF seterusnya akan melibatkan Ethereum, kripto kedua terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan bahawa SEC tidak akan membenarkan ETF kerana ciri pertaruhannya.

ETF juga dijangka menolak ETF Tron spot kerana isu undang-undangnya dengan Justin Sun, pengasas platform tersebut. Pada tahun 2023, SEC menuduh Justin Sun menjalankan skim manipulasi berskala besar melalui perdagangan manipulasi.

ETF Bitcoin Cash berdaya maju kerana persamaannya dengan Bitcoin. Walau bagaimanapun, tidak mungkin mana-mana syarikat akan memohon untuk ETF BCH kerana volumnya yang rendah. Internet Computer melonjak selepas Bitfinity mengumpul wang tunai untuk membina rangkaian lapisan-2 untuk Bitcoin.

Jualan token Pullix berterusan

Pullix ialah sebuah syarikat yang menyasarkan untuk menjadi pemain terkemuka dalam industri kripto. Ia akan melakukannya dengan mengganggu syarikat seperti Uniswap, dYDx dan Binance dengan mewujudkan bursa hibrid yang menggabungkan ciri teragih (DEX) dan berpusat (CEX).

Matlamat pendekatan ini adalah untuk membolehkan pelanggan mengalami kedua-dua ciri dan dengan memastikan bahawa terdapat kecairan yang mencukupi dalam ekosistem. Ia juga menyasarkan membantu pelanggan dari seluruh dunia memperdagangkan aset digital dengan bayaran dan pada tahap yang lebih rendah.

Pullix kini menjalankan jualan token sambil membina ekosistemnya. Pembangun telah mengumpulkan lebih $3.2 juta daripada pelabur. Pembeli ini boleh mengambil bahagian menggunakan beberapa syiling seperti Bitcoin, Ethereum, BNB dan Tether. Anda boleh membaca kertas putih Pullix di sini.

Seperti aset lain, melabur dalam Pullix mempunyai risikonya sendiri. Pertama, terdapat risiko pengawalseliaan kerana SEC mungkin berpendapat bahawa token Pullix ialah sekuriti kewangan. Terdapat juga risiko bahawa token tidak akan memperoleh banyak permintaan apabila ia diumumkan. Ini bermakna anda perlu berhati-hati dengan menggunakan strategi pengurusan risiko terbaik.