Metacade kembangkan permainan rentas platformnya, tambah Outlaws Brawl Cardano

Sasaran Metacade (MCADE) untuk menjadi platform permainan sosial berasaskan blok rantai teratas diteruskan selepas ia memulakan tahun 2024 dengan kejayaan susulan pelancaran beta awam pada akhir tahun lepas. Kerjasama baharu dan menarik serta pencapaian penting menunjukkan pertumbuhan sepanjang tahun, memperoleh momentum selepas pra-jualan yang sangat berjaya.

Kini, menjelang apa yang boleh menjadi suku pertama yang penting untuk industri mata wang kripto yang lebih luas, platform play-to-earn mahu membawa pembangunannya ke peringkat seterusnya.

Apakah rancangan Metacade dan apakah maksudnya untuk token asli MCADE?

Metacade bekerjasama dengan permainan terbaik Cardano, Outlaws Brawl

Metacade memulakan tahun ini dengan beberapa pengumuman blokbuster, termasuk kerjasama dengan BandZaiGame, Space Mavericks dan DOGAMI.

Pada hari Jumaat, Metacade mengumumkan bahawa ia telah bekerjasama dengan Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) untuk membawa Outlaws Brawl, permainan P2E di Cardano ke Metacade.

Permainan aksi FPS berbilang pemain popular ini telah mendapat perhatian besar sejak ia dilancarkan. HHMC berkata ia mahu memanfaatkan blok rantai untuk menggerakkan kuasa permainan yang serupa dengan Counter Strike dan Fortnite. Kerjasama ini memperluaskan capaian permainan rentas platform Metacade kepada satu lagi ekosistem blok rantai teratas.

Ini berlaku selepas Metacade bergabung dengan Blockchain Game Alliance.

Diumumkan awal bulan ini, kerjasama itu merupakan satu lagi sorotan utama dan satu lagi yang boleh menyaksikan platform tersebut meluaskan usahanya dalam ekosistem. P2E dan Learn2Earn kini menjadi semakin popular. Sementara itu, apabila lebih ramai orang mengetahui tentang permainan blok rantai dan utiliti dunia sebenarnya, platform yang menyatukan pemain, pembangun dan pelabur seperti Metacade boleh mendapat populariti yang besar.

Apa yang akan datang untuk Metacade pada tahun 2024?

Dalam beberapa hari lagi, komuniti Metacade akan menerima kemas kini tentang rancangan pasukan itu untuk suku tahun dan sepanjang tahun ini.

Seperti yang dikongsikan di akaun X rasmi, Ketua Pegawai Eksekutif Metacade Russell Bennett akan memberikan kemas kini pada 18 Januari tentang perkara yang diharapkan pada suku pertama 2024. Komuniti boleh menonton ketua Metacade di YouTube pada pukul 8 malam. Lihat pautan di bawah:

Pada tahun 2024, potensi perkembangan boleh termasuk pelancaran program geran Metacade, pengenalan pasaran NFT dan tinjauan awal permainan AR/VR.

Di samping itu, komuniti boleh menyaksikan beberapa siri kerjasama penting yang akan membawa pelancaran dan pertandingan permainan penentuan ke Metacade. Antara rancangan utama lainnya ialah pemasaran dan mengambil bahagian dalam permainan kripto global dan acara blok rantai.

Tetapi bukan itu sahaja. Untuk membuka potensi penuh ekosistemnya, Metacade telah menggariskan peta hala tuju yang bercita-cita tinggi. Selain pas digital, ia turut merancang penerimaan khalayak yang lebih besar dengan rangkaian silang dan keupayaan Web2.

Prospek MCADE

Berita tentang kerjasama terbaru Metacade dalam beberapa minggu kebelakangan ini telah banyak ditenggelamkan oleh gembar-gembur yang dicipta ETF Bitcoin sebelum kelulusan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS. Tetapi dengan SEC akhirnya mengalah dan memberikan kelulusan sedekad selepas permohonan ETF spot pertama, 10 Januari 2024 kini merupakan detik penting yang dijangka akan mendorong mata wang kripto yang lebih luas.

Ekosistem permainan telah membentuk trajektorinya sendiri sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan Metacade berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkannya. Pertumbuhan selanjutnya boleh membantu harga masa hadapan token asli, yang kini pada paras hampir $0.012, jauh di bawah paras tertinggi sepanjang masa $0.045 yang dicapainya pada Mei tahun lepas.

Dengan rancangan untuk ekosistem Metacade, bolehkah harga MCADE mencapai paras tertinggi baharu?