Pullix (PLX) tarik pedagang, Solana (SOL), Pocket Network (POKT) melonjak

Solana (SOL) boleh meneruskan kenaikan di atas $100 selepas bul menguji semula paras utama, dan lonjakan altcoin boleh menjadi pemangkin positif. Pocket Network (POKT) pula telah menyaksikan tekanan menaik yang ketara dalam tempoh 24 jam yang lalu apabila harganya mencapai paras tertinggi sejak Mei 2022.

Berikut ialah prospek untuk dua token mata wang kripto serta Pullix (PLX), bursa dagangan kripto hibrid baharu yang mencetuskan gembar-gembur apabila pra-jualannya melepasi $3.8 juta.

Solana (SOL): Franklin Templeton bulis tentang SOL

Prospek harga Solana menunjukkan bul boleh membina momentum di atas $100 selepas mengharungi ribut yang menyaksikan SOL jatuh dari atas $123 kepada paras terendah $87 pada 8 Januari 2024. Walaupun harga Solana kekal sensitif selepas kehilangan sebahagian besar lonjakan 800% yang dialaminya pada 2023, penganalisis bulis tentang prospek masa depan platform blok rantai Lapisan 1 ini.

Dalam satu contoh, pengurus aset bernilai $1.5 trilion Franklin Templeton, pertumbuhan Solana pada suku keempat 2023 sememangnya sangat mengagumkan. Bidang yang mungkin akan terus memangkin pertumbuhan Solana pada tahun 2024 termasuk Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), kewangan teragih (DeFi), syiling meme, NFT dan Firedancer, seperti yang disiarkan oleh pengurus aset itu di laman X.

SOL didagangkan pada $101 pada pagi Khamis, naik 2.7%. Jika pembeli mengukuhkan kedudukan dan bertahan di atas $100, mereka boleh menyasarkan paras tertinggi di atas $123 yang dicapai pada 25 Disember dalam beberapa minggu akan datang.

Spekulasi pasaran mengenai lebih banyak ETF spot selepas SEC meluluskan 11 ETF Bitcoin spot boleh menjadi faktor pertumbuhan untuk SOL.

Pocket Network (POKT) melonjak di tengah-tengah ramalan untuk permintaan RPC

Pocket Network (POKT) ialah protokol yang memberikan insentif kepada pihak yang ingin menjalankan nod RPC. Aplikasi teragih (dApps), bursa, dompet Web3 dan pasaran NFT memanfaatkan panggilan prosedur jarak jauh apabila mereka berinteraksi dengan data blok rantai. Nod RPC ialah pembekal penting dalam hal ini.

Bagi POKT, protokol RPC teragihnya bersedia untuk potensi ledakan permintaan apabila permintaan geganti komunikasi kecerdasan buatan (AI) melonjak.

Permodalan pasaran Pocket Network telah mencapai $376 juta, menjadikan POKT mata wang kripto ke-158 terbesar hari ini menurut data CoinGecko. Pelabur dan penganalisis kripto Andrew Kang mengatakan pertumbuhan dalam pengiraan teragih, ketersediaan data dan pasaran rangkaian pelaksanaan boleh menyaksikan Pocket Network menjadi semakin popular.

Dengan harganya pada masa ini pada $0.25 dan menyaksikan pergerakan bulis, kemungkinan sasaran seterusnya ialah kawasan psikologi $1.00. Harga POKT telah meningkat lebih 350% pada tahun lepas. Walau bagaimanapun, ia kekal jauh daripada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $3.11 yang dicapai pada Januari, 2022.

Pullix (PLX) menarik pedagang apabila pra-jualannya mencapai $3.8 juta

Pullix ialah platform bursa kripto hibrid yang mahu menyatukan komuniti pengguna yang berminat untuk menemui faedah apabila menggabungkan ciri terbaik daripada bursa berpusat (CEX) dan bursa teragih (DEX).

Teras fungsinya ialah keperluan untuk memacu penerimagunaan DeFi ke peringkat seterusnya dengan memberi insentif kepada komuniti untuk menyediakan kecairan. Pendekatan ini bermakna pengguna boleh menikmati tawaran penyimpanan sendiri model hibrid dan buku pesanan on-chain, pelaksanaan pantas dan kos transaksi yang rendah.

Selain menyediakan akses kepada mekanisme perkongsian hasil platform, token PLX asli akan menawarkan pemegangnya beberapa peluang pendapatan. Faedah eksklusif lain yang tersedia untuk pemegang token PLX termasuk pertaruhan dan perladangan hasil (yield farming).

Pra-jualan Pullix kini berada di peringkat 6, dengan token berharga $0.08 selepas melonjak daripada $0.04 pada peringkat pertama. Peringkat semasanya sudah 47% terjual, dengan pasaran yang rancak membeli lebih 10 juta dalam pusingan ini. Peserta pra-jualan akan menerima token mereka pada akhir pra-jualan.

Ramalan keseluruhan untuk potensi rali pasaran bul, digabungkan dengan peningkatan minat terhadap bursa hibrid, boleh menyebabkan harga PLX melonjak dengan ketara selepas pelancaran.

