Sementara pasaran mata wang kripto berehat selepas gembar-gembur mengenai ETF Bitcoin yang diluluskan oleh SEC AS baru-baru ini, dua altcoin – Bitbot dan Astar (ASTR) – muncul sebagai pesaing penting untuk mencabar kedudukan altcoin teratas pada tahun 2024.

Bitbot melancarkan pra-jualan token BITBOT baru-baru ini, menawarkan peluang kepada pelabur untuk melakukan perdagangan dan mendapatkan syiling. Sementara itu, Astar telah mencetuskan gelombang dengan lonjakan harga yang mengagumkan pada tahun lepas.

Astar (ASTR): pergerakan harga yang menakjubkan

Copy link to section

Pada masa ini didagangkan pada $0.1712, ASTR telah mengalami peningkatan yang luar biasa sebanyak 75.18% pada bulan lalu. Pertumbuhan ini menambah lonjakan 309% yang mengagumkan sepanjang 30 hari yang lalu, meletakkan ASTR sebagai salah satu mata wang kripto dengan prestasi terbaik di pasaran pada tahun 2024.

Astar telah mencetuskan gelombang dalam industri mata wang kripto hasil kerjasama baru-baru ini dengan gergasi industri seperti Toyota dan Japanese Railway Operator. Selain kerjasama, Astar Network juga sedang bersiap sedia untuk naik taraf Astar 2.0, yang telah menambah faktor yang melonjakkan harga ASTR.

Naik taraf ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi rangkaian, memupuk cita-cita pertumbuhan jangka panjang untuk ASTR.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Dengan menghubungkan ekosistem Polkadot dengan Ethereum dan Cosmos, Astar Network berfungsi sebagai Polkadot Parachain. Disesuaikan sebagai hab Polkadot dApp berbilang rangkaian, ia menyokong DeFi, NFT dan DAO, membolehkan pembangun mengutamakan pembangunan aplikasi berbanding kebimbangan infrastruktur.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Astar memudahkan pembangunan aplikasi teragih (dApp) dan lapisan 2 untuk pembangun. Ia menyediakan infrastruktur Web 3.0 yang boleh dikendalikan, insentif kewangan, program inkubasi dan sokongan teknikal. Astar menyasarkan untuk menawarkan penyelesaian optimum dengan menyokong EVM, mewujudkan parachain yang membolehkan kontrak pintar EVM dan WASM wujud bersama dan saling berkomunikasi.

Dengan sokongan daripada Binance Labs dan Coinbase Ventures, Astar beroperasi pada dua lapisan. Lapisan pertama menggunakan rangka kerja Substrat, manakala lapisan kedua menggunakan OVM (Optimistic Virtual Machine) untuk penskalaan, menekankan pendekatan yang mantap dan serba boleh.

BITBOT: revolusi perdagangan dilancarkan

Copy link to section

Sementara Astar mencetuskan gelombang dengan kes penggunaan dunia sebenar, Bitbot, bot perdagangan Telegram, pada 17 Januari melancarkan pra-jualan token BITBOT yang menarik perhatian pelabur kripto.

Bertujuan untuk menyediakan alatan bertaraf institusi pelabur peruncitan, Bitbot membolehkan pengguna mengawal aset mereka dengan selamat.

Pra-jualan BITBOT telah menarik perhatian yang tinggi dalam komuniti kripto. Dengan jumlah bekalan sebanyak 1,000,000,000 token, pra-jualannya memperuntukkan 30% daripada token dalam 15 peringkat. Pada peringkat semasa, harga token ini didagangkan pada $0.01, menawarkan peluang yang menarik untuk pelabur awal.

Peringkat seterusnya menjangkakan kenaikan harga kepada $0.0105, mengekalkan kenaikan yang berterusan sebanyak 5% pada setiap peringkat. Peminat Bitbot tidak sabar menunggu peringkat seterusnya, kerana menjangkakan potensi kenaikan harga. Pendekatan ini memastikan harga terkawal dan mengelakkan turun naik spekulatif semasa pra-jualan.

Kesimpulan

Copy link to section

Dalam dunia mata wang kripto yang berubah dengan pantas, terdapat banyak peluang untuk pelabur yang mencari projek yang menjanjikan. Pra-jualan BITBOT Bitbot dan lonjakan harga terkini Astar (ASTR) menawarkan prospek yang menarik.

Walaupun Astar mengagumkan dengan kerjasama dunia sebenar dan tindak balas pasaran yang bulis, strategi pra-jualan terkawal BITBOT menawarkan laluan alternatif bagi mereka yang ingin memasuki pasaran lebih awal. Walau bagaimanapun, pelabur kripto perlu terus berwaspada kerana sifat pasaran mata wang kripto yang sangat tidak menentu.