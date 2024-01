MAS Singapura menentang ETF Bitcoin spot; Meme Moguls sebagai alternatif?

Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengambil pendirian tegas terhadap penyenaraian ETF Bitcoin spot, sejajar dengan peraturan mereka yang menganggap mata wang kripto sebagai aset yang tidak layak untuk ETF. Pada masa yang sama, kelulusan ETF Bitcoin spot baru-baru ini di Amerika Syarikat mencetuskan minat global.

Sementara itu, projek Meme Moguls memperkenalkan saluran pelaburan yang unik, dengan aktiviti pra-jualan MGLS yang sedang berlangsung di barisan hadapan. Artikel ini meneroka kedudukan MAS dan menganalisis potensi alternatif yang dikemukakan oleh Meme Moguls.

Tentangan tegas MAS terhadap ETF Bitcoin spot

Copy link to section

Pihak berkuasa kawal selia Singapura mengeluarkan kenyataan tegas yang tidak membenarkan penyenaraian ETF Bitcoin spot di negara ini untuk pelabur peruncitan. Keputusan ini susulan pengecualian mata wang kripto, terutamanya Bitcoin, sebagai aset yang layak untuk ETF di bawah peraturan Singapura.

MAS menekankan sifat perdagangan mata wang kripto yang sangat tidak menentu dan spekulatif, menganggap ia tidak sesuai untuk pelabur peruncitan. Walaupun dengan sekatan ini, pelabur peruncitan di Singapura mempunyai saluran untuk mengakses ETF Bitcoin spot melalui pengantara pasaran modal berlesen. Pengantara ini, yang diberi kuasa oleh MAS untuk pelaburan berkaitan pasaran luar negara, bertanggungjawab memastikan pendedahan risiko dan menjalankan penilaian kesesuaian pelanggan.

Pendirian kawal selia menggariskan komitmen MAS terhadap perlindungan pelabur dan sejajar dengan pendekatan berwaspada terhadap perdagangan mata wang kripto. Pendekatan ini amat relevan kerana pasaran global mengalami lonjakan minat selepas kelulusan ETF Bitcoin spot baru-baru ini oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Kelulusan ETF Bitcoin spot di AS

Copy link to section

Walaupun Singapura mengekalkan pendekatan berwaspada, SEC AS baru-baru ini meluluskan 11 ETF Bitcoin spot. Pengeluar seperti Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco, dan Ark Invest, dengan kerjasama Swiss Crypto 21Shares, telah memasuki pasaran ETF. Pelancaran ETF ini menjana volum dagangan yang besar, dengan Bitcoin Trust Grayscale mencapai volum dagangan hari pertama tertinggi dalam sejarah, melepasi $2.3 bilion.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Walau bagaimanapun, Pengerusi SEC Gary Gensler mengeluarkan kenyataan berhati-hati, menekankan bahawa agensi itu tidak meluluskan atau menyokong Bitcoin. Pelabur dinasihatkan supaya berhati-hati kerana pelbagai risiko yang berkaitan dengan Bitcoin dan produk berkaitan.

Meme Moguls: adakah ia menawarkan peluang alternatif?

Copy link to section

Di tengah-tengah perbincangan kawal selia sekitar ETF Bitcoin, Meme Moguls muncul sebagai projek unik yang menawarkan peluang pelaburan alternatif. Ia yang kini sedang dalam pra-jualan, Meme Moguls memperkenalkan token MGLS sebagai asas kepada ekosistemnya.

Token MGLS menguasai pelbagai komponen ekosistem Meme Moguls, termasuk Moguls Casino, Platform Dagangan Bursa, Fantasy Trader, dan Mogul Land. Peserta akan terlibat dalam perdagangan meme dalam persekitaran fantasi, menaiki papan pendahulu kekayaan dan memperoleh ganjaran eksklusif.

Harga permulaan pra-jualan token ialah $0.0019 dan ia kini berharga $0.0027, pada peringkat keempat pra-jualan. Nilai token ini meningkat pada setiap peringkat pra-jualan, menawarkan peluang kepada pembeli awal untuk memperoleh pulangan yang lebih besar apabila pra-jualan tamat.

Ketika pelabur peruncitan mengemudi kekangan peraturan ke atas aset kripto tradisional, Meme Moguls menghadirkan ruang alternatif untuk perdagangan aset yang diilhamkan oleh meme. Platform ini menyediakan komuniti yang bertenaga untuk peminat meme berhubung, berkongsi pandangan dan bekerjasama.

Selain nilai token MGLS, Meme Moguls menawarkan pelbagai ganjaran daripada alatan mewah dan percutian mewah kepada pengalaman eksklusif dan hadiah wang tunai setiap minggu.

Untuk menjadi sebahagian daripada komuniti Meme Moguls dan mungkin mendapat manfaat daripada tawaran ekosistem, anda boleh melawati laman web rasmi Meme Moguls dan menyertai pra-jualan $MGLS yang sedang berlangsung.