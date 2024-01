Metacade sasar revolusi besar pada tahun 2024 dalam era permainan blok rantai

Metacade ($MCADE), arked permainan blok rantai milik komuniti yang pertama di dunia, menyasarkan kejayaan pada tahun 2024. Pelabur pastinya akan gembira kerana platform ini telah mencapai kejayaan besar pada tahun 2023, yang akan dibawa ke tahun 2024. Antaranya ialah kerjasama dengan Polygon Labs, platform permainan dan penyenaraian di bursa terbaik. 2024 boleh menjadi satu lagi tahun yang menarik untuk Metacade yang boleh memacu nilai token aslinya.

Lebih banyak kerjasama, pelancaran dan pembangunan

Kuasa kerjasama digariskan dengan baik dalam langkah Metacade baru-baru ini. Sekadar untuk rujukan, penambahan Polygon, L2 yang berkembang pesat, boleh meningkatkan permainan di Metacade. Sejak beberapa tahun yang lalu, Polygon telah menjadi faktor yang penting bagi firma yang memasuki dunia Web 3.0. Khususnya, tarikan Polygon adalaah penyelesaian penskalaan yang cekap dan kosnya yang rendah. Kerjasama itu membolehkan Metacade menikmati seni bina Polygon dan mencapai penerimagunaan yang pantas.

Selepas kerjasama permainan yang besar pada tahun 2023, Metacade juga telah menunjukkan sedikit tanda untuk berhenti. Baru-baru ini, platform itu bekerjasama dengan Blockchain Game Alliance dan BandZaiGame. Kerjasama itu membolehkan Metacade mencipta platform bersatu yang menghubungkan pemain, pembangun dan pelabur. Apa lagi?

Metacade meneruskan tumpuannya untuk menjadi arked yang ditadbir komuniti menjelang akhir tahun 2024. Dengan ini, pasukan telah menggariskan rancangan bercita-cita tinggi untuk tahun ini. Ini termasuk pelancaran platform baharu, naik taraf utama, sembang di platform dan sistem pemesejan. Pasukan Metacade juga menyasarkan permainan AR/VR tahun ini. Kumpulan (pool) pertaruhan langsung dan pertandingan mingguan juga dijangka, yang boleh memberikan token $MCADE rangsangan besar.

Sudah tentu, Metacade akan kekal komited kepada objektif terasnya iaitu permainan yang tiada tandingannya. Oleh itu, ia akan terus bekerjasama dengan entiti lain untuk membawa permainan menarik ke platformnya.

Tarikan peluang pendapatan Metacade

Daya tarikan awal Metacade berkembang daripada peluang pendapatan yang menarik. Secara ringkasnya, Metacade membolehkan pelabur bermain permainan dan memperoleh pendapatan. Pengguna juga boleh menyertai kejohanan permainan untuk memperoleh pendapatan pasif tambahan. Memberi maklum balas tentang projek Matacade juga melayakkan pengguna untuk memperoleh pendapatan melalui ciri create2earn.

Selain itu, Metacade bersifat futuristik. Blok rantai membuka peluang baharu untuk pekerjaan dan gig dalam Web 3.0. Metacade memanfaatkan perkembangan ini dengan membolehkan pengguna mencari pekerjaan seterusnya melalui papan kerja platform. Ciri Work2Earn dijangka akan dilancarkan pada suku pertama 2024 dan kekal sebagai salah satu perkembangan penting yang perlu diperhatikan.

Sebaliknya, platform Metacade direka bentuk untuk menjadi mandiri. Syarikat Web 3.0 yang menyiarkan pekerjaan di Metacade akan perlu membayar yuran pengiklanan untuk menyokong platform. Terdapat juga yuran penyertaan ke kejohanan untuk menyediakan pendapatan tambahan. Syarikat lain juga boleh melancarkan projek dan permainan mereka di Metacade dan membayar yuran untuk berbuat demikian. Ringkasnya, Metacade dibina untuk masa hadapan, mengukuhkan potensi pelaburan token aslinya, $MCADE.

Adakah $MCADE pelaburan yang menarik?

Metacade telah memenuhi janji yang dibuatnya sejak token ini dilancarkan pada pra-jualan. Pencapaian penting telah dicapai, termasuk pelancaran Mainnet. Kerjasama telah berlaku, tetapi belum selesai. 2024 terbukti menjadi satu lagi tahun yang menarik untuk Metacade mempamerkan potensinya. Dengan pencapaian penting yang dirancang untuk tahun ini, Metacade boleh menjadi salah satu token permainan terbaik untuk dilabur.

Pada harga hanya $0.012, $MCADE dijual pada harga yang menarik dan boleh memanfaatkan keyakinan positif pada tahun 2024. Digabungkan dengan unjuran pemulihan dalam mata wang kripto, token ini berpotensi meledak pada tahun 2024.

Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan sebelum ini, pelabur perlu melihat Metacade melangkaui nilai spekulatifnya. Terdapat pelbagai peluang yang akan membolehkan anda memperoleh pendapatan permainan pada masa hadapan. Dan apabila ini berlaku, harga $MCADE sudah pasti akan dibuka. Hasilnya, penganalisis meramalkan kenaikan lebih 10 kali ganda untuk $MCADE dalam tempoh terdekat.