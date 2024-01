Pra-jualan Pullix (PLX) melepasi $3.9 juta apabila HODLers melonjak

Ketika pasaran kripto bersedia semula untuk pasaran bul, projek baharu Pullix (PLX) menyaksikan jenis daya tarikan komuniti awal yang membuatkan pasaran teruja untuk prospek masa depannya. Apakah yang mendorong minat terhadap projek ini, yang menurut penganalisis boleh menjadi token dengan pulangan 100 kali ganda?

Berikut ialah gambaran keseluruhan tentang projek ini.

Pullix (PLX) secara senyap-senyap membina bursa hibrid yang inovatif

Pada tahun 2024, kemunculan bursa hibrid boleh menjadi pengubah keadaan yang besar untuk pedagang. Pullix (PLX) berusaha untuk menonjolkan diri dalam kalangan projek yang ingin membawa persekitaran “terbaik dari dua dunia” yang dijangkakan ke pasaran.

Data industri terkini menunjukkan bursa kripto Binance masih menguasai pasaran dari segi bahagian volum walaupun menghadapi cabaran yang membelenggunya tahun lepas. Platform CEX mendahului pesaing dengan mengawal hampir 50% bahagian pasaran keseluruhan, menurut TokenInsight dalam satu laporan.

Sementara itu, bursa kripto teragih dYDX mengatasi Uniswap sebagai platform DEX teratas dari segi volum 24 jam. Metrik ini mencadangkan daya tahan dan kebangkitan yang kini mentakrifkan kadar pertumbuhan dalam pasaran dagangan kripto.

Sebagai bursa hibrid, Pullix menggabungkan yang terbaik daripada CEX seperti Binance, Coinbase dan lain-lain pada masa ini dengan semua yang menjadikan platform DEX penting kepada ekosistem kewangan teragih (DeFi).

Hasilnya ialah platform yang dirombak yang menawarkan kelebihan yang tiada tandingan kepada penggunanya. Ini ditambah dengan kecairan peringkat institusi, buku pesanan on-chain, perdagangan bebas gelincir, yuran rendah dan aset global yang semuanya tersedia melalui platform DeFi hibrid ini.

Bahagian yang terbaik? Pullix membolehkan anda mengekalkan kawalan penuh ke atas aset anda. Ia membolehkan anda berdagang dengan tenang kerana mengetahui bahawa aset kripto anda selamat.

Manfaatkan model perkongsian hasil yang unik

Walaupun perdagangan salinan, pertaruhan dan perladangan hasil (yield farming) adalah komponen utama yang akan menjadikan Pullix mencabar pesaingnya dalam pasaran DeFi, ciri “Trade-to-Earn” juga menarik perhatian yang besar. Ini bermakna pengguna boleh memperoleh pendapatan daripada aktiviti perdagangan harian mereka, menambah saluran pendapatan pasif.

Bahagian hasil bursa yang dijamin melalui model perkongsian hasil yang unik akan menyaksikan sehingga 30% daripada hasil harian diberikan kepada pemegangnya.

Secara khusus, kertas putih Pullix menggariskan sistem di mana 50% daripada bahagian ini akan digunakan untuk ganjaran pertaruhan, manakala 50% lagi akan diperuntukkan kepada program beli balik dan pembakaran PLX di bursa.

Pra-jualan Pullix melonjak apabila HODLers meningkat

Adakah Pullix berada di landasan yang betul untuk mengatasi banyak projek yang cuba menentukan hala tuju DeFi seterusnya? Jawapannya mungkin terletak pada kadar pra-jualan projek pantas ini dan bilangan pelabur awal.

Ketika ini sedang dalam peringkat 6 jualan tokennya, Pullix telah mengumpul lebih $3.9 juta, dengan bilangan peserta pra-jualan melonjak dengan signifikan.

Awal minggu ini, “Pullix Army”, atau bilangan pemegang PLX yang disahkan berjumlah lebih 3,500 orang, manakala peserta pra-jualan melonjak kepada lebih 11,000 orang. Popularitinya juga ketara apabila saluran media sosial projek ini, termasuk laman X, Discord dan Telegram memperoleh ribuan pengguna baharu.

Prospek harga PLX

Dengan hanya tinggal 41% token di peringkat 6, Pullix bersedia untuk mara ke fasa seterusnya – penutupan pra-jualan menjelang akhir Februari 2024.

Harga pra-jualan PLX sudah meningkat 100% daripada $0.04 kepada $0.08, dan keterujaan komuniti akan terus meningkat apabila pra-jualannya berakhir. Dengan Bitcoin dijangka menerajui pasaran dalam pasaran bul seterusnya, token ini mempunyai potensi yang tinggi untuk meledak di tengah-tengah rali DeFi yang lebih luas.

Oleh itu, bagi mereka yang terlepas peluang untuk masuk pada peringkat awal, program bonus seperti bonus hujung minggu 15% hingga 20% menawarkan peluang besar untuk membeli lebih banyak PLX.

Ketahui lebih lanjut tentang Pullix dan potensinya untuk mentakrifkan semula landskap perdagangan DeFi daripada kertas putih projek. Anda boleh mengaksesnya di sini.