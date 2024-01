SEC tangguh ETF Ethereum BlackRock, keyakinan pasaran meningkatkan Meme Moguls

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah menambah permohonan BlackRock untuk dana dagangan bursa spot Ethereum (ETH) ke dalam senarai ETF ETH spot yang tertangguh. Pada hari Rabu, SEC mengumumkan ia telah menangguhkan keputusan sama ada untuk meluluskan atau tidak meluluskan cadangan itu sehingga Mac 2024.

Sementara itu, walaupun kemerosotan pasaran dilihat sejak kelulusan pengawal selia untuk ETF Bitcoin spot pertama, kripto sebahagian besarnya kekal bulis. Salah satu projek yang memanfaatkan prospek ini kerana ia mengatasi projek lain ialah Meme Moguls (MGLS).

Berikut adalah penjelasa lanjut tentang mengapa ini berlaku.

Penangguhan SEC dan penurunan BTC baru-baru ini: Penganalisis mengatakan ia adalah peluang pembelian

Walaupun negatif, berita bahawa SEC telah menangguhkan permohonan ETF Ethereum spot BlackRock tidak memberi kesan kepada pasaran kripto. Menurut penganalisis pasaran, ia menunjukkan bahawa ini sebahagian besarnya dijangkakan.

Terutamanya, tumpuan yang lebih besar adalah pada kemungkinan kelulusan pada tahun ini. Tarikh yang mungkin termasuk Mei dan Ogos, di mana Ogos adalah tarikh akhir terakhir untuk SEC memberikan keputusan mengenai permohonan BlackRock.

Pemerhatian lain ialah penangguhan ETF Ethereum spot oleh SEC datang pada bulan yang sama ia meluluskan 11 ETF Bitcoin spot, yang mana perdagangannya berlaku ketika pembetulan baru untuk BTC dan altcoin. Sejak ETF spot mula didagangkan, harga Bitcoin telah menghadapi tekanan jualan.

Harga mata wang kripto penanda aras jatuh di bawah $40 ribu pada hari Rabu, berlanjutan ke paras terendah $38,600 di bursa utama dan menyaksikan penurunan lebih daripada 13% dalam dua minggu lalu.

Walaupun penurunan mungkin berpanjangan dengan BTC berpotensi menguji paras di bawah $35 ribu dan ETH bergerak di bawah $2 ribu, prospek keseluruhannya ialah ini menyediakan peluang baharu untuk pelabur. Penerimagunaan kripto yang semakin meningkat, dengan penyelidikan Crypto.com terkini yang menunjukkan peningkatan dalam pemilikan global, mengukuhkan lagi pandangan bulis.

Penganalisis pasaran mengatakan altcoin mungkin bersedia untuk mengatasi prestasi dalam beberapa bulan akan datang. Selain altcoin teratas seperti ETH, SOL dan DOT, syiling meme termasuk Dogecoin, Shiba Inu boleh menjadi pemain yang hebat.

Token pra-jualan juga merupakan salah satu segmen pasaran yang terus menghasilkan permata, salah satunya mungkin Meme Moguls.

