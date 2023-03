Dit zijn de 6 beste crypto presales voor investeren in crypto

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

Crypto presales hebben een hoog rendementspotentieel en zijn daarom vaak een goede optie voor investeren in crypto. Vaak lanceren veelbelovende nieuwe projecten het token via deze evenementen, waardoor early adopters een unieke kans krijgen om een groot rendement op hun investeringen te behalen.

Dit zijn de 6 beste opties als je wil investeren in crypto die op dit moment nog in de presale fase zit:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade is een van de beste opties als je wil investeren in crypto die nog in de presale fase zit. Het project wordt de eerste door de community aangestuurde arcade en heeft tot doel de grootste verzameling online arcade games op de blockchain te leveren.

De metaverse arcade zou een van de beste opties kunnen zijn voor het investeren in crypto, omdat elk spel in zijn arcade geïntegreerde financiële beloningen voor de spelers zal hebben. Terwijl de meeste blockchain games slechts één game-ervaring bieden, biedt Metacade een enorme selectie waardoor er voor ieder wat wils te vinden is.

De MCADE crypto presale heeft al $7,6m aan investeringen aangetrokken in slechts 14 weken, wat het een van de populairste crypto presales van Web3 maakt. Een belangrijke reden waarom MCADE een van de beste opties is voor investeren in crypto, is dat het enorme verdienmogelijkheden biedt die verder gaan dan alleen het gaming gedeelte van het platform.

Metacade zal gebruikers ook belonen voor bijdragen aan de community, waaronder game beoordelingen, het delen van alfa en interactie met andere leden. Door makers van content te belonen met een crypto-inkomen, kan Metacade helpen om het algemene niveau van kennisdeling in de blockchain gaming ruimte te stimuleren.

Bovendien creëert Metacade nieuwe banen voor Web3-gebruikers. De work-to-earn functie verbindt carrièrezoekers met banen bij enkele van de beste nieuwe crypto start-ups op de blockchain. Elke vacature in Metacade wordt betaald en zou geweldig kunnen staan op het CV van crypto enthousiastelingen. Met zoveel opwindende functies is Metacade ongetwijfeld een van de beste crypto in de presale om nu te kopen.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade presale <<<

2. EstateX (ESX)

EstateX is een revolutionair blockchain project dat de potentie heeft om de vastgoedsector te veranderen en toegankelijker te maken voor gebruikers van over de hele wereld. Met deze fractionele investeringsmethode kan iedereen delen van echte gebouwen kopen, waarbij elk beursgenoteerd eigendomsbelang met winst kan worden gekocht, verkocht en verhandeld.

De ESX-crypto presale is een enorm aantrekkelijke investeringsmogelijkheid die in de komende jaren mogelijk grote winsten kan opleveren. EstateX combineert traditionele investeringen in onroerend goed met geavanceerde technologie, maar de unieke waarde ervan ligt vooral in het vermogen om de toegang tot onroerend goed gelijk te trekken.

EstateX is een van de beste opties voor het investeren in crypto en de perfecte keuze voor iedereen die tokenized vastgoedhandel wil uitproberen. Het project heeft alles in zich om vooruitgang te boeken in online handel en mag niet over het hoofd worden gezien door degenen die wat diversiteit aan hun portefeuilles willen toevoegen met een geweldig DeFi project.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact verlegt de grenzen van gaming met zijn ambitieuze mix van verbluffende graphics, verslavende gameplay en revolutionaire GameFi-cryptofuncties. Het is een van de eerste projecten op de blockchain die grafische afbeeldingen van AAA-kwaliteit en meeslepende virtuele werelden biedt vanwege de lage transactiekosten op de grafische mogelijkheden van Binance Smart Chain en Unreal Engine 5.

Gamers van over de hele wereld zijn al gefascineerd door de demo-lancering van Artyfact eerder deze maand en kijken ernaar uit om de Web3-wereld te verkennen. Met unieke platformmogelijkheden en langetermijnrendementen is het geen verrassing dat Artyfact op de 8e plaats staat in de GameFi top 10 crypto in de presale, waardoor het een ideale investeringsmogelijkheid is.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze staat op de vijfde plaats van beste presales van cryptovaluta in 2023. Het biedt een uitstekende kans voor beginnende investeerders vanwege de brede, meeslepende GameFi-ervaring en het indrukwekkende potentieel op de lange termijn. Niet alleen zijn de fotorealistische graphics betoverend, maar spelers kunnen dankzij blockchain technologie ook hun collecties NFT’s bezitten.

De game speelt zich af in Galaxia Blue – een digitaal universum met tal van mysteries die wachten om ontdekt te worden terwijl spelers door het verhaal vorderen en hun personages ontwikkelen. Het is de thuisbasis van vele vijanden die kunnen worden bevochten voor online financiële beloningen – een stimulans die zijn waarde als een van de beste crypto in de presale van vandaag verder vergroot.

Om de deal nog aantrekkelijker te maken, introduceert MetaBlaze verschillende collecties NFT’s (waaronder MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc en MetaGnome) die een unieke utility bieden binnen het spel. MBLZ-tokens zullen zowel beloningen als handelsactiviteiten op de geïntegreerde marktplaats van het platform stimuleren. MetaBlaze is zeker een crypto presale met een hoog potentieel en een van de beste cryptocoins om nu in te investeren.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken is een nieuw token dat wordt gelanceerd door het merk I Fancy That. Het is bedoeld voor het verwerken van transacties op het platform via een speciaal ontworpen cryptowallet en exchange.

De release van het FANCY-token zal gepaard gaan met verschillende nieuwe blockchain-services om houders de optimale gebruikerservaring op het nieuwe platform te bieden. Wanneer gebruikers vastgoedproducten kopen van het brede aanbod van I Fancy That, zullen de cryptowallet en de geïntegreerde exchange een soepele gebruikerservaring bieden. Zo kan iedereen transacties uitvoeren met behulp van gedecentraliseerde technologieën.

Daarnaast zal I Fancy That een Visa-betaalpas aanbieden. FNCY-tokens kunnen dus in winkels over de hele wereld worden uitgegeven, aangezien gebruikers hun bankpas kunnen opladen en hun cryptocurrency direct en tegen lage kosten kunnen uitgeven.

6. Minero (RIO)

Minero is een opwindende toevoeging aan de GameFi-crypto markt en neemt de nummer 2 in de top 10 in. De unieke kenmerken trekken spelers naar binnen met de mogelijkheid om RIOZ-tokens te verdienen door deel te nemen aan GameFi-activiteiten zoals het kopen van Miner NFT’s, het huren van magazijnen en het betalen voor voedingen en andere utility.

Om te slagen, moeten spelers de maximale hash-snelheid genereren die strategisch resourcebeheer vereist. Bovendien functioneert Minero als een echt mining-platform waar gebruikers RIOZ-tokens kunnen minen met GameFi-crypto-beloningen, waardoor ze hun verdiende tokens kunnen herinvesteren in in-game activa. Ook hebben investeerders de mogelijkheid hebben om tokens te staken voor een passief inkomen.

Voorlopig zijn RIOZ-tokens alleen beschikbaar tijdens de presale fase, maar zullen later op exchanges worden genoteerd; gebruikers kunnen ze echter rechtstreeks van de Minero website kopen.

Metacade’s crypto presale: een van de beste opties als je in 2023 wil investeren in crypto

Metacade heeft een enorm potentieel voor toekomstige groei, met experts die tot 300x winst voorspellen in de komende jaren. Dit komt grotendeels omdat het voldoende momentum lijkt te krijgen om zelfs de grootste GameFi-platforms in Web3 te evenaren, door de unieke kenmerken van het platform en de kansen die het gebruikers biedt.

Het MCADE-token is gelanceerd voor een prijs van slechts $0,008 per token en dit is al gestegen tot $0,0155. Voor de crypto presale geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt, dus zorg ervoor dat je MCADE zo snel mogelijk overweegt, voordat de prijs omhoog schiet!



Je kunt hier deelnemen aan de Metacade presale.