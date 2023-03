Wat gebeurt er als Metacade in 2023 beter presteert dan Litecoin?

Alice is een journalist voor Invezz en behandelt valuta en cryptovaluta markten over de gehele wereld. Ze is begonnen… lees meer

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.

Rijzende ster Metacade heeft de afgelopen weken een grote hype gegenereerd. Maar hoe verhoudt het project zich tot Litecoin? In dit artikel lees je waarom Litecoin in 2023 mogelijk niet zo goed presteert als verwacht, enkele Litecoin prijsvoorspellingen en waarom Metacade een veel betere mogelijkheid voor investeren in crypto zou kunnen zijn.

Litecoin (LTC) blijft achter ondanks marktleidende status

Litecoin is sinds de lancering in 2011 een van de beste cryptocurrencies op de markt. Hoewel Bitcoin vaak “digitaal goud” wordt genoemd, heeft Litecoin de status van “digitaal zilver” bereikt dankzij de overeenkomsten met Bitcoin. Hoewel Litecoin gebaseerd is op de originele Bitcoin-code, is LTC een proof-of-work cryptocurrency die transacties sneller en goedkoper kan uitvoeren dan Bitcoin. Toch klinkt er kritiek van sommigen, omdat Litecoin buiten de transacties niet veel utility biedt.

Bovendien heeft Litecoin de afgelopen jaren niet veel innovatie of ontwikkeling gezien in vergelijking met andere projecten. Als gevolg hiervan is het beperkte gebrek aan use-cases een enorme factor die de levensvatbaarheid en acceptatie van Litecoin op de lange termijn onderdrukt, gezien de snel evoluerende crypto markt vol met meer veelzijdige coins die wel blijven innoveren. De vraag is of Litecoin zijn mannetje kan blijven staan als top cryptocurrency in het licht van de groeiende concurrentie van meer geavanceerde projecten.

Litecoin (LTC) prijsvoorspelling

Met deze factoren in het achterhoofd zijn de prijsvoorspellingen van Litecoin voor 2023 niet verrassend. Momenteel kost LTC ongeveer $87. De beste Litecoin prijsvoorspelling voor 2023 valt rond de $254, hoewel veel analisten hun doelen hebben gesteld op een gemiddelde van $146 – een stijging van ongeveer 68%. Hoewel dit zeker geen rendement is om over te klagen, wordt verwacht dat veel projecten op de markt dit jaar de prijsvoorspelling van Litecoin ver zullen overtreffen. Een van die tokens is Metacade.

Metacade (MCADE) zou in 2023 een enorme vlucht kunnen nemen

Metacade is een sociaal platform dat is gebouwd voor alles wat met GameFi te maken heeft. Gebruikers kunnen in contact komen met gelijkgestemde play-to-earn (P2E)-enthousiastelingen, de nieuwste manieren leren om de inkomsten uit P2E te verhogen en zelfs een rol spelen bij het aansturen van de toekomst van de game-industrie. Het doel van Metacade is om de standaard voor communityruimtes in Web3 te verhogen, door een uniek ecosysteem te creëren waar spelers samen kunnen spelen, leren en groeien.

Een aspect dat veel aandacht trekt onder beleggers die investeren in crypto, is het aantal verdienmogelijkheden dat Metacade de gebruikers zal bieden. Naast regelmatig gehouden toernooien, competities en prijstrekkingen, implementeert Metacade een beloningssysteem dat bijdragen aan het platform stimuleert. Of je nu nieuw bent bij P2E of een doorgewinterde professional bent, je kunt MCADE-tokens verdienen door beoordelingen te plaatsen, tips te delen of gewoon door contact te maken met de community.

Gebruikers kunnen zelfs werk vinden met behulp van Metacade’s job- en gigboard, dat in 2024 wordt verwacht. Hier kunnen gebruikers casual rollen voor het testen van games vinden met behulp van Metacade’s native testomgeving, en vacatures bij de meest toonaangevende bedrijven van Web3.

Metacade gaat echter niet alleen over verdienen; het gaat ook om eenheid. Het Metagrants programma is een revolutionair financieringssysteem waarmee de community democratisch fondsen kan toewijzen aan game ontwikkelaars. Om te winnen, hoeven ontwikkelaars alleen maar de meeste stemmen voor hun ideeën te verdienen bij de Metagrants trekkingen. Voltooide titels worden toegevoegd aan de virtuele arcade, waardoor spelers de kans krijgen om games waarvan ze zelf deel hebben uitgemaakt te ervaren en ervan te genieten.

Metacade (MCADE) prijsvoorspelling

Deze op de community gerichte visie is een enorme hit bij beleggers die investeren in crypto, ondanks het feit dat MCADE zich nog in de presale fase bevindt. Het token is al in waarde gestegen van $0,008 naar $0,0155 en er worden de komende weken verdere verhogingen verwacht. Tegen het einde van de presale zal MCADE $0,02 waard zijn, maar velen zijn ervan overtuigd dat het token tegen het begin van 2024 minstens $0,20 zal bereiken.

Meer ambitieuze Metacade prijsvoorspellingen stellen doelen voor $0,50 – een 25x rendement in minder dan een jaar. Deze winsten zijn niet ongebruikelijk voor fantastische projecten zoals Metacade. Binnenkort zouden investeerders de vruchten kunnen plukken door early adopters te zijn van dit baanbrekende platform.

Wat gebeurt er als Metacade (MCADE) dit jaar beter presteert dan Litecoin (LTC)?

Het is waarschijnlijk dat MCADE in 2023 beter zal presteren dan LTC, en dit zou een zichzelf versterkende cyclus van voortdurende prijsstijgingen kunnen creëren naarmate meer beleggers die investeren in crypto aan boord springen. Gezien de innovatieve functies en het potentieel van Metacade om de ontluikende GameFi-industrie te domineren, zou het niet verrassend zijn als MCADE in 2023 een hoge vlucht neemt. Het is onwaarschijnlijk dat Metacade de marktkapitalisatie van Litecoin van $6,3 miljard in 2023 zal bereiken, maar zeker niet onmogelijk!

Metacade (MCADE) lijkt de beste investeringsmogelijkheid

Kortom, Litecoin prijsvoorspellingen voor 2023 voorspellen niet veel goeds voor LTC-investeerders. Hoewel de status van Litecoin als een van de oudste projecten van crypto zou kunnen helpen om waarde te behouden, kunnen we dit jaar geen dramatische prijsstijgingen van Litecoin verwachten.

Ondertussen heeft Metacade veel meer winstpotentieel. Het MCADE-token lijkt op dit moment enorm ondergewaardeerd en duizenden beleggers die investeren in crypto zijn al vroeg bij de presale ingestapt. Bekijk de MCADE presale snel en mis de unieke kans niet om tokens te bemachtigen tegen deze ongelooflijk lage prijzen!

