4 Redenen waarom de Web3 community van Metacade een veel betere optie is voor investeren in crypto dan NFT’s

Nu de cryptomarkt tekenen van herstel begint te vertonen na een moeilijk 2022, zijn analisten verwoed bezig om te ontdekken waar de beste Web3-kansen liggen voor de grootste winsten bij het investeren in crypto. NFT’s zijn hebben naar verwachting een zeer mooie toekomst.



Nieuwkomer Metacade lijkt een veel betere optie voor investeren in crypto te zijn dan alle NFT-crypto projecten op de markt. De crypto wereld gonst van het nieuws over de ongelooflijk succesvolle presale van Metacade, waarmee een oogstrelende $10m is opgehaald in slechts de eerste 16 weken, met de presale nu in fase 6. Veel investeerders zijn onder de indruk van de visie en geplande implementatie die de Metacade-team onlangs heeft onthuld in een veelgeprezen whitepaper.



Naast het enorme potentieel zijn er verschillende redenen waarom Metacade als een betere optie voor investeren in crypto wordt gezien, dus lees verder voor meer informatie.

Wat is Metacade?

Metacade is een veelbelovend nieuw project in het hart van de GameFi-revolutie. Het Metacade team heeft plannen geschetst om de grootste play-to-earn arcade in zijn soort te bouwen. Dit zou een enorme impact kunnen hebben op de gaming industrie.



Dit GameFi project beschikt over een robuust systeem dat spelers beloont voor het spelen van allerlei soorten games, of hun favoriete speelstijl nu casual of meer competitief is. Het platform profiteert ook van verschillende slimme ontwerpkeuzes, zoals het uitbreiden van beloningen naar andere activiteiten die het ecosysteem ten goede komen. Daarbij geloven velen dat Metacade een aanzienlijke groei in gebruikers zou kunnen zien.



Metacade gebruikt het utility-token MCADE om het ecosysteem mogelijk te maken. Het token fungeert als de valuta voor alle waarde-uitwisselingen op het platform.

Waarom Metacade op dit moment een aantrekkelijke optie voor investeren in crypto lijkt te zijn

In de whitepaper van Metacade is het project tot in detail beschreven. Met zo’n uitgebreid ecosysteem in de maak, hebben veel experts de waarde van de propositie beoordeeld. Maar wat zijn de grootste factoren in het enorme verwachte potentieel?

1. Een winnende benadering van GameFi

Door de grootste P2E-arcade ter wereld te bouwen, onderscheidt Metacade zich van alle concurrenten in de ruimte. Terwijl de meeste GameFi-projecten zich richten op een enkele game-ervaring, heeft Metacade een breed aanbod voor veel gamers, wat tot een veel hoger aantal gebruikers zal leiden.

2. Een token met vitale utility

Het MCADE-token is van cruciaal belang voor de werking van het platform, omdat het niet alleen het beloningssysteem aandrijft, maar ook wordt gebruikt voor alle andere transacties op het platform. Naarmate het aantal Metacade-gebruikers toeneemt, zal de vraag naar het MCADE-token waarschijnlijk ook toenemen, wat een enorme boost zou kunnen geven aan de tokenprijs.

3. Aantrekkelijke tokenomics

Het beperkte aanbod van MCADE van slechts 2 miljard tokens is perfect geschikt voor investeerders die willen profiteren van de verwachte token prijsstijging. De staking functie stimuleert ook het holden op lange termijn. In tegenstelling tot bij de meeste NFT-crypto projecten, kunnen houders van MCADE hun tokens aan het werk zetten terwijl ze wachten op die prijsverhoging.

4. Een sector die naar verwachting in populariteit zal exploderen

De gaming markt wordt geschat op ongeveer $200 miljard, en GameFi lijkt een groot deel van die markt te veroveren met behulp van Web3-technologie. De prognoses variëren in grootte, maar het is duidelijk dat de GameFi-markt de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Dus als Metacade de beloftes waarmaakt, zou het project aan kop kunnen gaan van de groei in de sector.

Metacade zou een uitstekende optie voor investeren in crypto kunnen zijn

Er zijn zeker enkele boeiende NFT-crypto projecten die er zijn, aangezien verschillende use-cases voor de innovatieve technologie naar voren komen en in de praktijk worden gebracht. NFT-crypto projecten zullen waarschijnlijk de tokenisatie van een enorm scala aan activaklassen in de loop van de tijd mogelijk maken in een beweging die nu waarschijnlijk door veel projecten zal worden overgenomen.



Het lijkt er echter op dat Metacade een optie voor investeren in crypto kan zijn die je maar eens in je leven tegenkomt. Gezien het enorme potentieel van het project en de technische ontwikkelingen die in 2023 worden gerealiseerd, is het geen verrassing dat de presale zoveel belangstelling krijgt.



Metacade lijkt een fantastische optie voor het investeren in crypto. Hoewel veel projecten met verschillende focus succesvol kunnen zijn, trekken investeerders die op de hoogste winsten mikken begrijpelijkerwijs massaal naar de Metacade presale.



