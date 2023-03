On-chain data wijzen op bullish groei voor het GameFi universum

Volgens het meest recente Games Report van DappRadar herstelde de on-chain gaming-activiteit zich van een “zwaar” 2022 begin 2023. Vooraanstaand in het momentum zijn de gebruikelijke gevestigde exploitanten in de game-fi-sector, zoals onder andere Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD).

Floki gaat aan kop, met een stijging van 380%, gevolgd door Wemix met 322%, nu het game-fi-universum bullish tekenen van groei vertoont, althans volgens een opmerkelijk branche-analyserapport.

De ruimte is zeker groot genoeg voor veel spelers om een aanzienlijk marktaandeel te veroveren. Beleggers zouden een gediversifieerde portefeuille van verschillende projecten moeten overwegen, waaronder gevestigde bedrijven en nieuwkomers zoals Metacade, die een frisse wind brengen in de industrie.

Game-fi is gepositioneerd om te groeien

Volgens DappRadar wijzen on-chain data op een stijging van 1,31% in gaming-activiteit in januari. In totaal waren er 858.621 dagelijkse Unique Active Wallets (dUAW). Dit vormde bijna 50% van alle dapp-activiteit.

Deze cijfers blijven relatief klein in vergelijking met de totale game-industrie die wereldwijd 2,69 miljard consumenten trekt. In feite zijn schattingen van de game-inkomsten van $170 miljard in 2022 vijf keer zo groot als de wereldwijde verkoop van filmkassa’s. Sommige schattingen wijzen op een wereldwijde game-industrie ter waarde van $470 miljard in 2030.

Dus dit roept de vraag op, welke rol zullen de cryptocurrency- en blockchain-industrie spelen in de groeivooruitzichten voor gaming tot het einde van het decennium.

We hebben inderdaad innovatie, vooruitgang en investeringen in blockchain-technologie en cryptocurrencies gezien die aantonen dat de industrie hard speelt om te concurreren met traditionele videogames. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen in 2023 alleen al zijn:

De overname van Ember Entertainment door Gala Games, waardoor de games van Ember worden geïntegreerd in Gala’s laag 1 blockchain.

De NFT-gamelancering van Square Enix.

Het nieuwe fonds van $100 miljoen van Courtside Ventures dat zich gedeeltelijk richt op gaming.

Metacade haalt ongeveer $9,3 miljoen op in vijf presale rondes.

Metacade lijkt op te vallen

Metacade onderscheidt zich van veel van zijn andere gaming-collega’s omdat het platform voor iedereen een beetje van alles biedt. Het is met name een game-fi-project waar spelers kunnen deelnemen aan games om te verdienen, terwijl het evolueert naar een volwaardige DAO in 2024. Dit geeft de gemeenschap inspraak in het bestuur van het project met behulp van het native MCADE-token. Gamers kunnen tokens verzamelen voor het voltooien van taken, het spelen tegen anderen in player-vs-player-sessies, het schrijven van recensies en deelname aan evenementen.

Op basis van de succesvolle presale rondes van Metacade zien we dat het enthousiasme van investeerders voor nieuwe projecten niet alleen reëel is, maar ook groeit. Zoals het er nu uitziet, prijst de zesde presale ronde het MCADE-token op $0,017. Dit vertegenwoordigt een opmerkelijke piek ten opzichte van de bètaronde, toen de munt werd gewaardeerd op $0,008.

Beleggers die willen deelnemen aan de volgende ronde van Metacade, moeten dit snel doen, aangezien de prijs blijft stijgen richting het einde van de presale. Er wordt algemeen verwacht dat de munt vervolgens op enkele van de beste crypto-uitwisselingen zal verschijnen, waaronder Bitmart en Uniswap. Dit is typisch een katalysator voor opwaarts potentieel.

Metacade begrijpt behoeften van investeerders: ‘inkomstenstromen vanaf dag één’

Het is geen gemakkelijke taak om de gebruikerservaring in evenwicht te brengen met de zorgen van investeerders, aangezien de twee vaak met elkaar in conflict zijn. Wat goed is voor investeerders, is niet altijd goed voor gebruikers, en andersom.

Russell Bennet, CEO van Metacade, lijkt een balans te hebben gevonden waarin beide belanghebbenden kunnen worden aangesproken. Toen hij te gast was bij de Invezz-podcast van Dan Ashmore, erkende Bennet veel fouten uit het verleden, waaronder het snel op de markt brengen van ondermaatse games om het hoge tempo van de bredere crypto-industrie bij te houden.

Deze keer zegt Bennet dat hij het bedrijf leidt als een “gemeenschapsgestuurd platform” gedurende een periode van twee tot drie jaar:

Het stelt onze Metacaders in staat om binnen te komen en echt te doen wat ze willen doen, wat het hele sociale aspect ervan is, erg gebaseerd op de speelhal. Dat is het merk en ons positioneren om andere projecten te ondersteunen is beter dan te proberen te concurreren met een like-for-like game.

Bennet legt verder uit dat het uiteindelijke succes van het token niet “noodzakelijkerwijs zou werken zonder echt sterke plannen voor inkomstenstromen.” Hij vertelt dat Metacade erop gericht is ervoor te zorgen dat de munt zijn nut behoudt en dat dit is waar rivaliserende game-fi-projecten er niet in slaagden om op de markt te komen, omdat ze niet begrepen dat inkomsten een “fundamenteel onderdeel” zijn van het balanceren van de symbolische economie.

Hij liet ook weten in de podcast:

Ik kom uit een zakelijke achtergrond, dus inkomstenstromen vanaf de eerste dag zijn het belangrijkste.

Conclusie: Metacade en de game-fi-industrie als geheel zien er veelbelovend uit

De crypto-industrie heeft de afgelopen jaren zijn ups en downs gehad, wat betekent dat investeerders selectief en geduldig moeten zijn en de ruimte voor de lange termijn moeten spelen. Dit vereist het kiezen van een subsector van het crypto-universum die recente tekenen van momentum heeft getoond en vervolgens onderzoeken of deze trends duurzaam zijn.

De game-fi-sector is er een die de komende jaren waarschijnlijk zal groeien. Zelfs als het groeipercentages laat zien die vergelijkbaar zijn met die van de traditionele ouderwetse game-industrie, zouden investeerders nog steeds vooruit moeten kunnen komen.

Beleggers moeten wel hun huiswerk goed doen en het potentieel voor oude spelers en nieuwkomers, zoals Metacade, evalueren. In het geval van Metacade spreekt het project gamers aan en de achtergrond en ervaring van de CEO maken duidelijk dat een redelijk rendement voor investeerders ook deel uitmaakt van de routekaart.