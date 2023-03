Crypto prijzen blijven stijgen nu de presale van Metacade het einde nadert

De afgelopen dagen waren een moeilijke tijd voor beleggers, aangezien niet één maar drie opmerkelijke banken onder druk instortten, wat bijdroeg aan het toch al gespannen investeringsklimaat. Beleggers hebben nu te maken met angst voor nieuwe bankfaillissementen bovenop zorgen over inflatie en werkgelegenheid, vragen over hoe de economie zal reageren op mogelijke nieuwe renteverhogingen, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en nog veel meer.

Maar tegelijkertijd begon Bitcoin (BTC/USD) 15% de week goed en handelde het dinsdag kort boven het belangrijkste weerstandsniveau van $25.000. Als we kijken naar een periode van zeven dagen, 30 dagen en 60 dagen, is het duidelijk dat beleggers momenteel niet alleen de voorkeur geven aan Bitcoin, maar ook aan de bredere cryptomarkt, met reden om aan te nemen dat het momentum het hele jaar door kan aanhouden.

Dit enthousiasme kan en moet de hele cryptosector doorsijpelen en zelfs een positieve invloed hebben op presale projecten, zoals Metacade.

Beleggers zoeken naar alternatieve valuta’s

We kunnen het aantal dagen sinds de ineenstorting van Silicon Valley Bank (NASDAQ: SIVB) en de daaropvolgende paniek nog steeds op één hand tellen, ondanks een opleving van de aandelenkoersen op dinsdag. De bankruns van de afgelopen dagen en de mogelijkheid dat er nog meer zullen komen, zijn eens te meer een bewijs van de gebroken aard van traditionele financiering en het gebrek aan vertrouwen van beleggers in het simpele concept van het vermogen van een bank om geld van klanten veilig en gemakkelijk toegankelijk te houden.

Zelfs opmerkelijke miljardair-investeerders die al tientallen jaren bestaan en elke vorm van angst hebben meegemaakt, maken zich zorgen. Carl Icahn is een voorbeeld van een belegger die aan de alarmbel trekt. Hij zei op CNBC’s “Closing Bell” op dinsdag dat we “absoluut een groot probleem hebben in onze economie” en ongebreidelde inflatie is “het ergste wat de economie kan hebben”.

Dus, betekent dit een keerpunt voor crypto en misschien kleinere startups zoals Metacade?

Nigel Green is de CEO van deVere Group, een groot onafhankelijk financieel adviesbureau. Hij zei in een door Invezz verkregen verklaring dat Bitcoin en crypto “fungeren als een veilige haven”, aangezien Wall Street “verlamd is door een meedogenloze agenda van rentestijgingen”. Hij voegt toe:

Beleggers zoeken daarom naar alternatieve valuta, zoals cryptocurrencies. In de toekomst zullen deze in toenemende mate concurreren met traditionele fiat-valuta’s en dit zal helpen de afnemende dominantie van momenteel toonaangevende internationale valuta’s op gang te brengen.

Presale cryptoprojecten zoals Metacade zijn aantrekkelijk

Play-to-earn cryptoprojecten vertegenwoordigen een van de vele beschikbare opties voor zowel doorgewinterde cryptocurrency als alledaagse beleggers om te diversifiëren buiten hun fiatbezit. Het concept is vrij eenvoudig: op crypto gebaseerde play-to-earn-games stellen gamers in staat geld te verdienen tijdens het spelen van games. Deze nis heeft een naam; het heet game-fi.

Game-fi is een uniek crypto-gebaseerd aanbod waarmee gebruikers niet alleen kunnen genieten van de voordelen van cryptocurrency, maar er ook voor zorgen dat gebruikers er plezier aan beleven. Een van de projecten in de voorhoede om Game-fi naar de massa te duwen, is Metacade.

Metacade is een cryptocurrency-project voor de presale, gericht op het naar boven halen van het beste van gaming en financiën op basis van blockchain. Metacade is gebouwd als een Web3-community en creëert een omgeving voor gamers en cryptofanaten om samen te werken en met elkaar te communiceren. Bovendien heeft het platform een eigen munt, $MCADE, die fungeert als een reden voor leden van de gemeenschap om meer betrokken te raken en het ecosysteem van binnenuit te laten groeien.

In een omgeving zoals die is ontstaan door de aanhoudende bankencrisis, onderscheidt Metacade zich als een actief dat gewicht kan hebben in de portefeuille van elke belegger, ook al is het een kleine.

MCADE is een goede kans voor groei op lange termijn

Volgens de website van Metacade is ongeveer 97% van de huidige zesde voorverkoopfase verkocht, wat aantoont dat het project nieuwe investeerders blijft aantrekken die bereid zijn tegen een hogere prijs te kopen. De huidige prijs van $0,017 vertegenwoordigt een grote sprong ten opzichte van de bètaronde die investeerders aantrok voor $0,008.

Zodra de zesde fase is voltooid, zal de prijs om Metacade te kopen met 9% stijgen voordat deze stijgt tot $0,02 in de laatste achtste fase die eind maart afloopt. Het feit dat het project zich in de voorverkoopfase bevindt, impliceert dat alle kopers van vandaag de eersten zullen zijn die de verwachtingen voor een waardestijging zullen verzilveren zodra Metacade is afgestudeerd aan een opmerkelijke crypto-uitwisseling.

Wat maakt Metacade tot een goede kans? Simpel gezegd, de totale marktkapitalisatie van alle game-fi-munten bedraagt slechts $11 miljard, volgens Coingecko. Dit verbleekt in vergelijking met de traditionele wereldwijde gamingmarkt die in totaal goed is voor $200 miljard aan inkomsten. Als zodanig heeft de omvang van de crypto-game-fi-industrie in de loop der jaren voldoende ruimte voor uitbreiding naarmate crypto- en blockchain-projecten aan populariteit winnen.