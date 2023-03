Hoe nu verder na de ineenstorting van de SVB? 30% kans op renteverlagingen tegen de zomer

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Dat escaleerde snel.

Silicon Valley Bank (Nasdaq: SIVB) is niet meer, het grootste bankslachtoffer sinds Lehman Brothers de wereld schokte in 2008. De Amerikaanse regering bemoeide zich ermee en trok aan de noodrem om een crisis te voorkomen – in ieder geval op korte termijn.

Zoals Joe Biden verklaarde: “zo werkt het kapitalisme.”

Investors in the banks will not be protected.



They knowingly took a risk, and when risks don’t pay off, investors lose their money.



That’s how capitalism works. — President Biden (@POTUS) March 13, 2023

Maar de impact zal vergaande gevolgen hebben. De markt heeft dit inmiddels door. Kijkend naar de verwachtingen voor de rentetarieven, is de verandering verbluffend.

Zondagavond daalden de juli Fed Fund-futures van 5,63% naar 5,15%. Dat vertaalt zich in een oogwenk in een daling van bijna 50 basispunten in de prognoses voor het renteverhogingsbeleid van de Fed.

Fed fund futures getting funky.



July futures down from 5.63% to 5.15%. Market anticipating Fed will prioritise calm in banking market ahead of increased hikes.



That's 50bps of projected hikes wiped off near instantly. What a weekend. Stonks reacting ⬆️ pic.twitter.com/qAV8ik0z2o — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) March 13, 2023

Kijkend naar Fed-futures-geïmpliceerde waarschijnlijkheden, laten de onderstaande grafieken zien hoe sterk de vooruitzichten voor de volgende Fed-vergadering zijn omgedraaid.

Binnen een paar dagen zijn we van een kans van 70% op een verhoging met 50 basispunten naar 0% gegaan, terwijl de basisverwachting nu helemaal geen verhoging is, met een waarschijnlijkheid van 72% van 0% vorige week.

Maar waarom? Nou, omdat dingen kapot gaan, daarom. We weten al de hele tijd dat het belangrijkste doel van de Fed het afgelopen jaar is geweest om de rente voldoende te verhogen om de inflatie in bedwang te houden, maar niet te veel om de economie te verlammen en een nare recessie teweeg te brengen.

Zondag zorgde voor een schommeling in het banksysteem, waarbij de markt de verwachting kreeg dat de Fed er gewoon niet omheen kan om haar eerder strakke beleid af te wenden.

Wat betekent dit voor risicoactiva?

Risicoactiva hoeven natuurlijk alleen maar aan het woord ‘pivot’ te ruiken en ze pakken hun koffers om wereldwijd te stijgen. Bitcoin was gisteren de headliner en leidde de cryptomarkt omhoog toen het $24.000 heroverde, terug naar het niveau van twee weken geleden, nadat het tijdens de crisis in het weekend onder de $20.000 was gezakt.

Zoals het hele jaar al het geval is, is dit weer een geval van slecht nieuws is goed nieuws. Waarom zouden aandelen en crypto stijgen als banken bijna instorten? Want een bijna-ramp betekent eerder een terugkeer naar het beloofde land, dat is de lage rente, daarom.

Het is een gekke wereld waarin we leven.

Zijn de renteverhogingen voorbij?

Maar hoe zit het met de grote vraag: zijn de verhogingen helemaal voorbij? We hebben gekeken naar de waarschijnlijkheid van verhogingen tijdens de Fed-vergadering van volgende week, maar hoe zit het met prognoses rond de eindrente? Is de tariefcyclus helemaal voorbij?

De beste manier om dit te bekijken is door precies te doen wat we hierboven deden voor de futures in maart, behalve voor juli. De onderstaande grafiek toont in oranje de kansen van vandaag, vergeleken met de zwarte balken die de kansen van vorige week weergeven. Zoals ik al zei, zijn de zaken vrij snel geëscaleerd.

De grafiek toont slechts een kans van 1,6% op een hoger tarief in juli. Dat is ongelooflijk als de voorspelling van vorige week dit aantal op 100% had – dat klopt, futures impliceerden letterlijk 0% kans dat de rente niet minstens 50 basispunten hoger zou zijn.

Er is zelfs 31% kans op lagere tarieven in juli. Analisten van Goldman Sachs kwamen zondagavond ook naar buiten en zeiden dat ze aan boord waren met deze verwachting.

Het begint logisch te worden waarom Bitcoin boven de $24.000 is gestegen, toch?

Natuurlijk brult de inflatie daar nog steeds, ook al is ze over haar hoogtepunt heen. De laatste CPI-meting is vanmiddag verschenen en heeft de kans om de zaken op te schudden als het heet wordt.

Maar dat zou een verrassing zijn. De markt is sinds de jaarwisseling verschoven van angst voor inflatie naar angst voor een recessie, en alle tekenen wijzen erop dat de inflatie zal dalen. En nu, met de bancaire wankeling dankzij de SVB die bezwijkt voor de wurggreep van hoge rentetarieven, denkt de markt dat de Fed geen andere keuze heeft dan terug te keren naar een lager rentebeleid.

Hé Jerome, weet je nog waar je de geldprinter hebt neergezet?