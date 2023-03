Interview: Web3 brokkelt af, maar hoe is het om een bedrijf in deze markt te leiden?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik heb veel geschreven over mijn twijfels over de waarde binnen web3 en de metaverse, en de hype rond de ruimte.

Hoewel sommigen het hier niet mee eens zijn, lijdt het geen twijfel dat het afgelopen jaar erg zwaar is geweest voor de ruimte in het algemeen. Schandalen zoals de doodsspiraal van LUNA en de ineenstorting van Celsius afgelopen zomer zorgden ervoor dat de cryptocurrency-markt als geheel instortte. En dan hebben we het nog niet eens over de ondergang van FTX.

Maar de activiteit in de ruimte gaat door. Om inzicht te krijgen in hoe oprichters uitdagend en vastbesloten blijven om vooruit te komen, interviewden we CEO van web3-bedrijf VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Kunt u beginnen met iets over jezelf te vertellen?

Pan Lorattawut (PL): Mijn naam is Pan Lorattawut en ik ben CEO van VUCA Digital, dat het CROWN Token Project aandrijft. Ik raakte betrokken bij VUCA toen ik in 2019 bij het moederbedrijf T&B Media Global kwam.

Mijn achtergrond ligt in de financiële dienstverlening – ik werkte voorheen bij een full-service investeringsadvies- en adviesbureau – en dus houd ik toezicht op de investeringen, digitale middelen, strategie en bedrijfsontwikkeling van VUCA. Mijn werk in trad-fi en fintech heeft me op natuurlijke wijze in de baan van DeFi en Web3 getrokken.

IK: In welke mate zijn de weergaven van de metaverse/web3-ruimte in uw ervaring het afgelopen jaar veranderd?

PL: Sommige instellingen hebben gewezen op de problemen die de Web3-ruimte het afgelopen jaar heeft ondervonden als reden om het niet te vertrouwen of om het als oplichterij te beschouwen. Maar veel individuele gebruikers en potentiële klanten zijn nog steeds erg geïnteresseerd in de blockchain, de metaverse en cryptocurrency, en er komen elke dag nieuwe gebruikers bij.

Mensen geloven in het potentieel van de virtuele wereld en hoe deze ons leven en onze bedrijven zal beïnvloeden. Sommigen aarzelen misschien om de eerste adoptant te zijn, maar willen niet achterblijven. De vraag is nu niet ‘is dit echt?’ maar ‘hoe gaan we deze technologie opnemen in ons businessmodel?’ en ‘zal wijdverbreide adoptie sneller plaatsvinden dan we oorspronkelijk dachten?’

IK: Is het een uitdaging om te innoveren in een moeilijke macro-economische omgeving?

PL: Het is eigenlijk geen grotere uitdaging dan in meer welvarende tijden. Hoe dan ook, als ondernemer moet je vasthoudend zijn, een origineel idee hebben dat boven de concurrentie uitsteekt en de juiste mensen weten te vinden.

Er is misschien minder financiering beschikbaar dan in een meer optimistische markt, maar je zou hoe dan ook nog steeds strijden om die middelen. Een moeilijke markt is een tijd voor een bedrijf om de manier waarop zijn kapitaal wordt beheerd op te bouwen, te ontwikkelen en te beoordelen.

IZ: Hoe zal een bearmarkt de crypto-industrie in de toekomst beïnvloeden?

PL: Crypto bevindt zich in een boom-and-bust-cyclus. Naarmate er meer wangedrag aan het licht komt en de markt een dieptepunt bereikt, zullen de prijzen hun dieptepunt bereiken. Investeerders zouden dan in staat moeten zijn om goede projecten en platforms met fundamentele kenmerken en geloofwaardigheid beter te scheiden van de zwakkere.

Op grotere schaal beïnvloedt een bearmarkt het vertrouwen van mensen in cryptocurrencies. Ze denken dat activa waarvan de waarde dramatisch fluctueert, te volatiel zijn om op de lange termijn levensvatbaar te zijn en in te bouwen in de economie.

Wat we leren is dat we deze valuta’s en activa op het juiste moment op de juiste manier moeten gebruiken. Uitzoeken in welke industrieën ze moeten worden opgenomen en op welke demografische gegevens een beroep moet worden gedaan, zal de geloofwaardigheid en stabiliteit van crypto op de lange termijn garanderen, of de markt nu een beer of een stier is.

IZ: Wat is de algemene houding ten opzichte van crypto in Azië?

PL: Crypto wordt veel gebruikt in Azië en groeit nog steeds. De grote jeugdpopulatie is een tech-native, tech-savvy groep, die heel open staat om nieuwe dingen te proberen. De oudere generaties worden ook meer ruimdenkend en bereid om te experimenteren met crypto en digitale activa.

In het begin domineerde het speculatieve aspect de markt. En zelfs na een paar stormen is crypto er nog steeds, ontwikkelen ondernemers nog steeds projecten en investeren VC’s er nog steeds in. De kijk op crypto gaat nu meer over de echte zakelijke en groeimogelijkheden.

Web3-projecten in Azië worden gedreven door de vraag van eindgebruikers en verschillende bedrijfssectoren, bijvoorbeeld financiële dienstverlening, entertainment, gezondheidszorg, detailhandel en e-commerce. Dit zijn snelgroeiende industrieën die ook blockchain-technologie in hun bedrijf willen gebruiken.

De verdeling van macht, participatie van de gemeenschap, groter nut en beloningen en voordelen zijn allemaal attributen die de groei van de Web3-industrie ondersteunen.