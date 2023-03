Aanbod USDC is met $21 miljard gedaald vanaf hoogste punt, nu de onrust in het bankwezen crypto-investeerders afschrikt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Tot een week geleden werd USD Coin gezien als ‘s werelds veiligste stablecoin.

BUSD, een van de belangrijkste rivalen, werd vorige maand gesloten door Amerikaanse toezichthouders. Tether, de enige stablecoin die momenteel voorloopt op USD Coin, wordt al lang geplaagd door vragen over zijn reserves (ik heb Tether’s Paolo Ardoino een paar weken geleden geïnterviewd over deze en andere stablecoin-kwesties).

Maar een week is lang in crypto, en de dingen zijn zeker veranderd. De ineenstorting van Silicon Valley Bank (SVB) veroorzaakte schokgolven door de markt, waarbij de uitgever van USD Coin, Circle, reserves aanhield om USDC in de bank te ondersteunen.

Wat is er gebeurd met USDC?

Oorspronkelijk wist de markt niet hoeveel van Circle’s reserves in SVB zaten. Het was al bekend dat 25% van de reserves van Circle in contanten bij banken werd aangehouden, maar de uitsplitsing was niet duidelijk. Vervolgens werd door Circle bevestigd dat 8,25% bij SVB werd gehouden, wat neerkomt op $3,3 miljard.

De uitverkoop tijdens deze periode van twijfel – en daarna – was agressief, USD Coin de-pegging tot onder de 90 cent op verschillende beurzen en trok daarmee Bitcoin mee naar beneden.

USDC-aanbod verkoopt ondanks bankgarantie

De Amerikaanse regering kwam echter tussenbeide om deposito’s te garanderen, en zo herstelde de koppeling van USDC zich snel tot bijna $1.

Maar het totale aanbod van USD Coin is aanzienlijk gedaald. In iets meer dan een week tijd is het aanbod met 17% gedaald, van $44,2 miljard op 6 maart tot $36,9 miljard vandaag.

Het zal interessant zijn om te volgen of investeerders weer toewijzen, maar na een jaar waarin zoveel crypto-schandalen hebben plaatsgevonden – waaronder enkele niet zo stabiele stablecoins – is de angst rond de bankschommelingen begrijpelijk.

Het aanbod van Circle daalde zelfs vóór het SVB-debacle, in lijn met de aanhoudende nederlaag van de hele cryptocurrency-industrie tijdens deze bearmarkt. Afgelopen juli was het hoogtepunt van $58,3 miljard. Het is sindsdien met 37% gedaald, een daling van $21,4 miljard.

Wat nu voor USDC?

Terugkijkend over een langere periode laat natuurlijk zien hoe opmerkelijk de groei is geweest, met USDC een van de grote winnaars van de meedogenloze bullmarkt van 2020 en 2021.

Wat de toekomst biedt voor USDC is minder duidelijk. Het vertrouwen in cryptocurrency als geheel zit nog steeds in de goot, ondanks de recente heropleving van Bitcoin. Dit was de grootste factor in de daling van het afgelopen jaar.

Regelgevers zijn ook steeds sneller de ruimte ingegaan. Sommigen vermoeden dat dit Tether kan helpen, die al de nummer één plek bekleedt en het voordeel heeft dat het hoofdkantoor buiten de VS is gevestigd.

Maar ondanks de chaos van de afgelopen week, is het grote voordeel van USD Coin zijn transparantie en reservesituatie. Slechts 25% van de reserves zijn in contanten, en het grootste deel van de rest in T-bills. Dit vertegenwoordigt een zo veilig mogelijke investering (als T-bills zouden mislukken, zou er geen dollar zijn en dus in ieder geval geen stablecoin!).

Zoals ik al zei, vorige week werd dit gezien als de veiligste stablecoin die er is. Ik weet niet zeker of er veel is veranderd – deze chaos kwam voort uit de traditionele financiële markten en een totaal wanbeheer van risico’s binnen het bankwezen. Circle zal dit zien en in de toekomst voorzichtiger toewijzen – en de VS stapte in ieder geval tussenbeide.

Het zou een vergissing zijn om USD Coin van zijn troon te stoten ten gunste van een andere stablecoin. Uit de koekenpan en in het vuur, zoals het oude gezegde luidt.

De markt kan zich dat in de toekomst realiseren. Natuurlijk, wie weet wat er zal gebeuren in de chaotische wereld van cryptocurrency – één penseel van een pen van een toezichthouder en dat aanbod zou nog drastischer kunnen dalen.