De prijsvoorspelling van WOO Network verbetert nu AltSignals een nieuwe all-time-high vestigt

De markt voor cryptocurrency heeft een uitstekende start van het jaar gemaakt. De prijzen van de meeste cryptocurrencies zijn de afgelopen maanden verbeterd, waarbij Bitcoin eerder deze week voor het eerst sinds juni 2022 een hoogtepunt bereikte van $28.400.

Niche-specifieke munten zoals WOO Network blijven niet achter, aangezien het token sinds het begin van het jaar met meer dan 40% is gestegen. De aanhoudende positieve prestaties van de markt hebben gezorgd voor een periode van stabiliteit voor tokens zoals WOO, aangezien het de afgelopen weken rond de $0,20-regio handelde.

Anderzijds hebben zijn er tokens zoals AltSignals die al goed presteren in de presale en die naar verwachting voor het einde van het jaar nieuwe recordhoogtes zullen bereiken.

WOO en AltSignal’s ASI-token zijn niche-gerichte tokens omdat ze diensten verlenen aan handelaren in de cryptocurrency-ruimte. Aangezien de cryptomarkt een verdere groei laat zien, zou het interessant zijn om naar de twee projecten te kijken en te zien wat de rest van het jaar voor hen in petto heeft.

Is AltSignals het waard om te kopen?

AltSignals is een platform dat signalen aanbiedt voor cryptocurrencies, Binance futures en forex. Daarnaast biedt het platform ook CFD en traditionele beurssignalen aan.

AltSignals bestaat al sinds 2017 en heeft dus de tand des tijds doorstaan. Een van de meest opwindende kenmerken is dat het is gebouwd door handelaren. Dit betekent dat de oplossing zich richt op de pijnpunten van handelaren en deze probeert op te lossen.

AltSignals implementeert momenteel een AI-stack die is ontworpen om te profiteren van machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) om zowel het volume als de nauwkeurigheid van de geleverde signalen te verbeteren. Dit zal ActualizeAI heten.

ActualizeAI is ingesteld om handelaren een volledig geautomatiseerde en 24/7 handelsmogelijkheid te bieden met behulp van deze geavanceerde technologieën om de nauwkeurigheid, handelsinvoer, meer gedefinieerd risicobeheer en duidelijkere samenvloeiingen te verbeteren.

ASI is het native token van het AltSignals-platform en drijft verschillende activiteiten binnen het ecosysteem aan. Het ASI-token is ontworpen om te dienen als lidmaatschapssleutel voor het AltSignals AI-ecosysteem. Handelaren zouden toegang krijgen tot het ecosysteem door $ASI-tokens in hun eigen portemonnee te houden, wat betekent dat het in de praktijk bruikbaar is.

Het vasthouden van ASI-tokens zou AltSignals ook helpen om tal van exclusieve tools en inzichten voor het AI-ecosysteem te creëren.

De duidelijke en precieze doelstellingen van AltSignals maken het een waardevol project, vooral voor handelaren binnen de cryptocurrency en traditionele financiële markten ecosystemen.

AltSignals heeft tot nu toe meer dan 36% van zijn voorverkooptokens verkocht en is van plan nog eens $300.000 op te halen. Dit betekent dat beleggers nog steeds de mogelijkheid hebben om te profiteren van een lage prijs, hoewel de cryptocurrency-markt vroege tekenen van een bull run vertoont, dus het is nu tijd om in actie te komen. Als je meer wilt weten over de voorverkoop van AltSignals, kun je hun website bezoeken.

Is Woo Network het waard om te kopen?

Woo Network is een uniek project binnen de cryptocurrency-ruimte. Het netwerk verbindt handelaren, beurzen, instellingen en DeFi-platforms met gedemocratiseerde toegang tot liquiditeit en handelsuitvoering tegen lagere of geen kosten.

WOO is het native token van het ecosysteem en wordt gebruikt in de CeFi- en DeFi-producten van het netwerk voor staking en vergoedingskortingen.

Op dit moment biedt Woo Network een breed scala aan producten en diensten die nuttig zijn voor particuliere beleggers, institutionele beleggers, gecentraliseerde financiering en gedecentraliseerde financiële entiteiten.

WOO X is het belangrijkste product en het is een handelsplatform zonder kosten dat professionele en institutionele handelaren de beste liquiditeit en uitvoering biedt.

Ondanks de aanhoudende bearmarkt heeft Woo Network een aantal strategische partnerschappen gesloten. Eerder dit jaar maakte Woo Network gebruik van zijn VASP-registratiegoedkeuring in Polen om zijn aanwezigheid in Europa uit te breiden. Het project werkte eerder dit jaar ook samen met Klaytn en KTG.

Net als bij AltSignals heeft Woo Network een real-life use case en het is duidelijk dat de vraag de komende jaren alleen maar zal stijgen, vooral als het huidige momentum in de cryptomarkt zichzelf kan handhaven.

WOO prijsvoorspelling voor 2023

WOO handelt momenteel op $0,2054, een daling van meer dan 90% ten opzichte van het hoogste punt ooit van $2,48 dat het bereikte in november 2021. De vooruitzichten van het token waren echter positief na de algehele bearish prestatie in 2022.

Het native token zal naar verwachting tegen het einde van het jaar een hoogtepunt bereiken van $0,299, een bescheiden rendement van ongeveer 60% in 2023. Op de lange termijn wordt verwacht dat WOO tegen 2027 de $1-barrière zal doorbreken.

AltSignals prijsvoorspelling voor 2023

De bredere cryptocurrency-markt herstelt momenteel van de bearish prestaties van vorig jaar en de vooruitzichten voor WOO en andere altcoins zijn dit jaar positief.

De presale van AltSignals zal naar verwachting binnenkort sluiten, en aangezien het token nu wordt verhandeld tegen $0,012, is het redelijk om aan te nemen dat het hoger kan stijgen zodra het beschikbaar komt voor het publiek op een of meer grote beurzen. ASI zou voor het einde van het jaar een nieuwe recordhoogte kunnen bereiken.

Nu de marktomstandigheden verbeteren, zou ASI voor het einde van 2023 een recordhoogte van $0,50 kunnen bereiken.

Is AltSignals een betere koop dan Woo?

De bredere markt voor cryptocurrency presteert dit jaar tot nu toe goed. Koppel dat aan AltSignal’s lancering van ActualizeAI, en het ASI-token zou de komende maanden op weg kunnen zijn naar een nieuw record.

Voor beleggers die willen profiteren van de marktgroei en uitstekende winsten willen boeken, kan ASI een van de tokens zijn om te overwegen. ASI zou de beleggers de komende maanden een veel beter rendement kunnen opleveren in vergelijking met WOO.

Verwacht wordt dat WOO tussen nu en het einde van het jaar met minder dan 50% zal stijgen. Ondertussen bevindt ASI zich nog in de voorverkoopfase en wordt het verhandeld tegen $0,012. Het token zou voor het einde van het jaar kunnen stijgen tot $0,50, wat investeerders meer waarde biedt dan WOO.