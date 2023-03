CFTC klaagt Binance en CEO aan: wat betekent dit voor AltSignals?

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft maandag Binance, haar CEO Changpeng Zhao en CCO Samuel Lim aangeklaagd, zoals gerapporteerd door Invezz. De commissie beschuldigde de populaire cryptocurrency-broker ervan willens en wetens niet-geregistreerde crypto-derivatenproducten aan te bieden in de Verenigde Staten, wat in strijd is met de federale wetgeving.

Door deze laatste ontwikkeling zijn de prijzen van Bitcoin en andere cryptocurrencies na de aankondiging recordverliezen geworden. Bitcoin zakte onder de $27.000, terwijl BNB dinsdag meer dan 5% van zijn waarde verloor. Hoewel de markt zich lijkt te hebben hersteld, zijn investeerders gespannen door het laatste nieuws.

Ondanks het huidige onzekere sentiment in de markt, gaat de token presale van AltSignals door en heeft het project meer dan 45% van de toewijzing verkocht. Omdat veel aandacht gaat naar de grote bedrijven en munten in de ruimte, worden investeerders aangemoedigd om te kijken naar kleinere projecten, zoals AltSignals, die gebruikers echt nut en waarde bieden.

De CFTC klaagt Binance en Changpeng Zhao aan

De CFTC beschouwt activa, waaronder Bitcoin, Ethereum, Tether en mede-stablecoin Binance USD (BUSD) als grondstoffen en heeft Binance ervan beschuldigd deze activa als derivaten aan zijn gebruikers in de Verenigde Staten aan te bieden zonder zich te registreren als handelaar in futures-commissies, aangewezen contractmarkt of swap-uitvoeringsfaciliteit.

CFTC beschuldigde de cryptocurrency-uitwisseling van slecht toezicht op haar bedrijf, het niet implementeren van know-your-customer (KYC) of anti-witwasprocessen (AML) en het gebruik van een slecht anti-ontduikingsprogramma.

De rechtszaak van Binance heeft experts verdeeld

Marktexperts zijn van mening dat de rechtszaak van Binance de bredere cryptomarkt zou kunnen beïnvloeden en Bitcoin zou kunnen terugbrengen tot $25.000. Bitcoin handelde de afgelopen dagen boven het niveau van $28.000, maar zakte dinsdag na het Binance nieuws onder $27.000.

BTC is echter hersteld van de inzinking en handelt nu weer boven $28k.

Noelle Acheson, de auteur van de populaire Crypto is Macro Now-nieuwsbrief, zei dat de grootste zorg is wat de rechtszaak op korte termijn zal doen voor de marktliquiditeit. Hij wees erop dat als marktmakers nu stoppen met handelen op Binance en als de in de VS gevestigde handelsdesks van Binance hun activiteiten moeten stopzetten, de bredere markt een afname van de liquiditeit zal ervaren.

Marktexperts verwachten dat Bitcoin tijdelijk zal dalen tot het niveau van $25.000 vanwege de rol van Binance in de cryptocurrency-ruimte. Maar andere experts zijn het daar niet mee eens en zijn optimistisch over de vooruitzichten voor cryptocurrency. Zo meldde Invezz dinsdag dat Bitfinex-analisten menen dat we in de beginfase van een bullmarkt zitten.

Wat betekent dit voor AltSignals?

Hoewel de rechtszaak een tijdelijke tegenvaller is voor de sector, lijkt het beleggerssentiment niet te zijn verslechterd. De cryptomarkt is hersteld na de ineenstorting van de FTX-beurs in november 2022.

Gelukkig wordt AltSignals mogelijk niet beïnvloed door de lopende Binance-sage. De presale fase van AltSignals blijft volgens verwachting verlopen, aangezien het team tot nu toe 46% van de toegewezen tokens heeft verkocht. Het project heeft al meer dan $220.000 opgehaald en is van plan nog eens $260.000 op te halen voordat de presale afloopt.

AltSignals kan een goede kans zijn voor investeerders

AltSignals is een platform dat signalen aanbiedt voor cryptocurrencies, Binance futures en forex. Het platform biedt ook CFD en traditionele beurssignalen.

Na de problemen van Binance zouden handelaren voorzichtiger willen handelen bij het verhandelen van cryptocurrencies en forex. Dit zou de vraag naar de diensten van AltSignals kunnen stimuleren.

Een toename van de vraag en het daaropvolgende gebruik van de diensten van AltSignals zou een uitstekende kans kunnen zijn voor investeerders, aangezien dit verband zou kunnen houden met een stijging van de prijs van het ASI-token na de presale fase.

AltSignals bestaat al sinds 2017 en blijft cryptocurrency- en forextraders bedienen. Het team implementeert momenteel een AI-stack die is ontworpen om te profiteren van machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) om het volume en de nauwkeurigheid van de geleverde signalen te verbeteren.

Met ActualizeAI van AltSignals zouden handelaren toegang krijgen tot een volledig geautomatiseerde en 24/7 handelsmogelijkheid om hen te helpen de nauwkeurigheid, handelsinvoeringen, meer gedefinieerd risicobeheer en duidelijkere samenvloeiingen te verbeteren.

AltSignals heeft tot nu toe meer dan 46% van de presale tokens verkocht en is van plan nog eens $260.000 op te halen. Beleggers hebben nog steeds de mogelijkheid om dit token tegen een lage prijs te kopen en kunnen profiteren van de toegenomen acceptatie van het project en zijn ASI-token in de komende maanden en jaren.

Als je meer wilt weten over de presale van AltSignals, kun je de website bezoeken.