Bitcoin stijgt boven $30.000, maar waarom en zal de stijging doorgaan? Inflatie en rentetarieven spelen een sleutelrol

De cryptobeer ontwaakt uit zijn lange slaap.

Afgelopen juni handelde Bitcoin op $30.000. Vervolgens arriveerden er e-mails in de inbox van Celsius-investeerders, waarin werd aangekondigd dat de cryptogeldschieter de opnames opschortte. Daarna zou het faillissement aanvragen, terwijl de rechtszaak aan de gang was met miljarden verloren activa van klanten.

Bitcoin gleed weg en verloor een derde van zijn waarde, voordat tal van andere schandalen – geleid door de duizelingwekkende fraude van FTX – de cryptowereld in de daaropvolgende maanden zouden overspoelen. De prijs van Bitcoin zou tien maanden lang onder de $30.000 blijven. Tot nu.

Waarom stijgt Bitcoin?

Het “waarom” is soms moeilijk te achterhalen in de raadselachtige wereld van crypto. Deze keer niet.

Bitcoin stijgt als gevolg van verzachte verwachtingen over het toekomstige pad van de rentetarieven, die de sleutel zijn geweest sinds de wereld in april 2022 overging op dit nieuwe paradigma.

Aan het begin van het jaar was de basisverwachting dat de Fed tot ver in de zomer zou doorgaan met een agressieve verkrappingscyclus. Het doel? Om de ongebreidelde inflatie terug te dringen, de hoogste sinds de jaren ’70.

Rentetarieven stijgen, liquiditeit wordt uit het systeem gezogen en inflatie wordt beteugeld, zo luidt de theorie. En als we naar de inflatie kijken, is dit wat er is gebeurd – vorig jaar piekte het en sindsdien is het gedaald, hoewel het nog steeds ver ten noorden van de beoogde 2% ligt.

Maar de laatste tijd werd het uitdagender, toen de donkere kant van rentestijgingen naar voren kwam: dingen breken. De rentevoet is de prijs van geld, de belangrijkste economische hefboom in de economie. Omhoog schoppen drukt op pijnpunten, en dat is precies wat er is gebeurd.

De bankschommelingen van de afgelopen maand waren hier een indicatie van, toen Silicon Valley Bank in de VS faalde, voordat het bloedbad de Atlantische Oceaan overstak en Credit Suisse claimde, waardoor het hele financiële systeem in gevaar kwam.

Terwijl de crisis inmiddels is bedaard, bevinden we ons nu op het punt waarop de markt voorspelt dat de rentetarieven moeten dalen, met het risico op verdere chaos. Dit is de reden waarom de Fed zich tussen een rots en een harde plek bevindt – als ze meer verhoogt, zal de inflatie dalen, maar riskeert een recessie (of erger, als we kijken naar wat er vorige maand met de banken is gebeurd). Aan de andere kant, door niets te doen is er het risico dat de inflatie aanhoudt (of zelfs weer stijgt).

De markt gokt op het laatste. Onderstaande grafiek toont de renteverwachtingen voor de richtrente op de vergadering van juni 2023 in geel, vergeleken met de verwachtingen zes weken geleden, gepresenteerd in zwart. De omkering is nog groter wanneer de horizon naar later in het jaar wordt verlegd.

De liquiditeit blijft laag

De stijging naar het noorden op grafieken wordt nog verergerd door het feit dat de liquiditeit op dit moment zo laag is. Ik heb dit vorige week aangestipt, maar 45% van het stablecoin-saldo is de afgelopen vier maanden uit de beurzen gevlogen.

Er zijn nu minder stablecoins op beurzen dan ooit sinds oktober 2021. De marktdiepte laat vergelijkbare achterblijvende cijfers zien, op het laagste niveau sinds vóór de instorting van FTX.

Met een lagere liquiditeit komen meer volatiele bewegingen – zowel naar boven als naar beneden. Dit is een deel van de reden dat Bitcoin tot nu toe dit jaar zulke explosieve winsten heeft gezien, met de omkering van de renteverwachtingen in combinatie met deze minimale liquiditeit om die Bitcoin-biedingen steeds hoger te krijgen.

Hoewel de lage liquiditeit over het algemeen waarschijnlijk bearish is, kan het in tijden van positief sentiment, zoals het huidige klimaat, de prijzen omhoog stuwen. Dat is precies wat we zien.

Zal Bitcoin blijven stijgen?

De ogen richten zich nu op de allerbelangrijkste inflatiegegevens woensdag. Voorafgaand aan de afgelopen maand had de angst voor een recessie de plaats ingenomen van zorgen over inflatie als de belangrijkste angst voor markten (daar heb ik hier een uitgebreid artikel over geschreven). Dit is de afgelopen maand echter verschoven.

Angsten in de bankwereld hebben de Fed onder druk gezet en met de eerder genoemde omslag in renteverwachtingen denken velen dat de cyclus van renteverhogingen voorbij is, zoals we hierboven hebben besproken.

Dit betekent dat de inflatievrees zou kunnen terugkeren. Alleen omdat de prijsstijgingen lager zijn dan het tempo waarin ze vorig jaar stegen, wil nog niet zeggen dat het inflatoire beest is gedood. Vergeet niet dat de inflatie in de jaren 70 drie keer daalde voordat ze nog sterker terugkwam. Dit zou de markten stof tot nadenken moeten geven.

De gegevens van woensdag zullen de meest recente indicatie geven of de inflatie blijft dalen. Een vriendelijke lezing zou de markt meer vertrouwen moeten geven dat de wandelcyclus in feite voorbij zou kunnen zijn, wat een verdere impuls zou kunnen geven aan de opkomst van Bitcoin.

Aan de andere kant, als de cijfers heter zijn dan verwacht, zou er een ernstige uitverkoop kunnen zijn, aangezien maanden van vooruitgang in de inflatiestrijd in de steek worden gelaten.

Na CPI-gegevens woensdag zullen marktdeelnemers ook wachten op de producentenprijsindex die de volgende dag uitkomt.

Dat is op dit moment het geval – macro-omstandigheden drijven Bitcoin aan, en zullen dat in ieder geval in de nabije toekomst blijven doen. Nu de liquiditeit laag is en de economie zich op een keerpunt bevindt, kunnen we volatiliteit verwachten, hoe de zaken ook gaan.

Maar dat is nooit ongebruikelijk geweest voor Bitcoin, toch?