Polygon wordt de op een na grootste GameFi-blockchain: zal dit Metacade beïnvloeden?

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

De Ethereum Layer-2-schaaloplossing Polygon (MATIC) heeft de afgelopen maand een enorme stijging in de gebruikersactiviteit gezien.

Gebaseerd op het Blockchain Games Report, gepubliceerd door het gedecentraliseerde applicatie (dApp) analyseplatform DappRadar, heeft het totale aantal unieke actieve wallets (UAW’s) dat zich bezighoudt met games die bovenop Polygon zijn gebouwd, in maart een hoogte van 138.081 bereikt. Dit geeft aan dat het met 53% is gestegen in vergelijking met zijn prestaties in februari 2023.

De groei van de GameFi wereld van Polygon en de waarde ervan voor de web3-ruimte

Het aantal gebruikers van 138.081 op Polygon plaatst het ver voor op de derde gerangschikte Hive-blockchain en de vierde gerangschikte BNB Chain.

Hive heeft 84.000 UAW’s, terwijl BNB Chain 80.000 UAV’s heeft.

De blockchain die als eerste is geplaatst, is Wax en heeft 314.000 UAW’s, waardoor het een leider is.

De belangrijkste reden waarom Polygon (MATIC) een aandachtspunt is, is dat het Hive in de hele maand inhaalde om zijn tweede plek veilig te stellen. Dit is een positief teken voor zowel de blockchain- als de Web3-gaming.

Op basis van de gegevens was het grootste deel van de UAW-stijging te danken aan de Hunters on-chain-game van BoomLand, die alleen al een stijging van meer dan 17.000% zag in de afgelopen maand.

Het rapport beweert dat alle on-chain gaming-activiteiten 741.567 Unique Active Wallets bereikten, wat neerkomt op een daling van 3,33% in maart. De games maken echter nog steeds 45,6% uit van de activiteit in de dapp-industrie in het eerste kwartaal van 2023.

Gegevens suggereren dat dit momentum te zien is in alternatieve GameFi projecten en platforms.

De lijst met beste spelprotocollen door unieke actieve wallets omvatte WAX, Polygon, Hive, BNB Chain en Klaytn.

Het is duidelijk dat tegenwoordig meer blockchains dan ooit de GameFi-functionaliteit ondersteunen en een eigen ecosysteem van games hebben met Play-to-Earn (P2E)-elementen en een hoge mate van interactiviteit.

Op basis van de groei van Polygon is het duidelijk dat andere blockchains ook een groot potentieel hebben om het tempo op te voeren en te groeien met betrekking tot hun spelersaccounts en unieke gebruikers per maand.

Metacade kan een veel hoger niveau van utility zien vanwege de groeiende aantrekkingskracht van GameFi.

Metacade (MCADE) is een Web3 community-hub waar gamers en mensen die gewoon enthousiast zijn over cryptocurrency en gaming kunnen samenwerken en communiceren.

Het platform wil zichzelf vestigen als een GameFi-centrum waar iedereen lid kan worden van een bredere Web3-gemeenschap. Spelers kunnen toegang krijgen tot hun favoriete games of Play-to-Earn (P2E)-projecten en hun algehele betrokkenheid vergroten.

Het Metagrant-schema, waarin de gemeenschap stemt, kan de beschikbare middelen in de schatkist van het project sturen, waardoor ontwikkelaars en games de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om ontwikkeld te worden.

Met deze subsidies kunnen ontwikkelaars projecten tot leven brengen. Er is ook een speciaal gigboard waar iedereen werk kan vinden in de blockchain-ruimte, omdat ze een locatie hebben waar ze kunnen solliciteren naar beschikbare functies.

Metacade (MCADE) is gebouwd bovenop de Ethereum-blockchain en de native cryptocurrency, MCADE, volgt de ERC-20-tokenstandaard.

Dit betekent dat het kan worden gekocht en opgeslagen op de blockchain, en veel wallets die het mainnet van Ethereum ondersteunen, zullen ook MCADE ondersteunen, waardoor een hoge mate van compatibiliteit wordt gegarandeerd.

Nu de algehele aantrekkingskracht van GameFi toeneemt, zullen gebruikers Metacade vinden als dé locatie voor betrokkenheid van de gemeenschap in de ruimte.

MCADE vertegenwoordigt een solide investeringsmogelijkheid voor 2023 en daarna, door de toegenomen aantrekkingskracht van Web3-gaming

Aangezien meer blockchains dan ooit tevoren de ontwikkeling van blockchain-games beginnen te ondersteunen en het aantal gebruikers op blockchains zoals Polygon toeneemt, is er een duidelijke indicatie dat de GameFi-ruimte gezond is en dat er een hoog niveau van activiteit is.

Het Metacade (MCADE) -project heeft een groot potentieel om in waarde te groeien en vertegenwoordigt een solide investeringsmogelijkheid in een ecosysteem dat zich in 2023 en daarna zal ontwikkelen.

Het is echter nog steeds belangrijk om te begrijpen dat het project zich in de beginfase van zijn ontwikkeling bevindt, en het is waarschijnlijk dat het team erachter eind 2023 meer updates en ontwikkelingen zal uitbrengen en het gebruikersbestand zal vergroten.

Met dat alles in overweging genomen, is het duidelijk dat investeerders of handelaren die er voor de lange termijn in zitten, toegang kunnen krijgen tot een snelgroeiende cryptocurrency.

De gedecentraliseerde sociale hub, de verscheidenheid aan manieren waarop spelers kunnen verdienen, de algehele aantrekkingskracht van het ondersteunen van nieuwe ontwikkelaars, games en de mogelijkheid voor gebruikers om via het platform banen te vinden in de Web3-ruimte, zorgen ervoor dat het een solide waardevoorstel voor investeerders heeft.

Metacade is nu uit de presale fase en staat al op Uniswap. Het wordt op 16 april op Bitmart en op 30 april op MEXC vermeld.

Met het einde van de presale en het vooruitzicht op beursnoteringen, zullen investeerders en handelaren MCADE willen hebben – dit kan door de website hier te bezoeken.