Prijs CFX schiet omhoog terwijl Binance zich inzet voor Conflux mainnet-integratie

Conflux (CFX/USD) prijs zag dinsdag een bullish uitbraak toen een opgewekte stemming de cryptocurrency-industrie overspoelde. CFX, het token, steeg naar een hoogtepunt van $0,4452, het hoogste niveau sinds 29 maart. Het is sinds januari met meer dan 1.975% gestegen, waardoor het een van de best presterende munten in de branche is.

Binance gaat mainnet-integratie ondersteunen

Conflux heeft het de afgelopen maanden goed gedaan terwijl investeerders de groei van het netwerk toejuichten. Het belangrijkste nieuws was dat de ontwikkelaars een akkoord bereikten met China Telecom, een kolos met miljoenen gebruikers.

Door de samenwerking zal het bedrijf Conflux omarmen voor de blockchain-producten, waaronder een aankomende simkaart. Verder werkte Conflux samen met de Chinese versie van Instagram, zoals we hier schreven.

Conflux heeft de afgelopen maanden ook meerdere partnerschappen gesloten. Maandag bereikten de ontwikkelaars een deal met Samurai, een ontwikkelaar van blockchain-enabled games. Spelers spelen de rol van samoerais in het spel en rekruteren hun generaals om hun vijanden te vernietigen.

Vorige week maakten de ontwikkelaars bekend dat ze Uniswap V3 zouden inzetten. Deze nieuwe ontwikkeling zal prikkels bieden, zoals het creëren van liquiditeitspools voor CFX/USDT- en CFX/BTC-paren.

De belangrijkste reden waarom de Conflux-prijs dinsdag stijgt, is dat Binance heeft aangekondigd dat het de mainnet-integratie zal ondersteunen. Dit betekent dat nadat de migratie is voltooid, Binance stortingen en opnames voor CFX-tokens zal ondersteunen. Deze opnames vinden plaats via de Conflux eSpace, Conflux Core Space en BEP 20.

📣 Big news, Conflux Community! We're thrilled to share that @binance will support the Conflux Network #CFX mainnet integration 🎉https://t.co/KXltsQYH7J — Conflux Network Official (@Conflux_Network) April 11, 2023

Het belangrijkste is dat de prijs van Conflux is gestegen vanwege de nauwe correlatie met Bitcoin. Bitcoin steeg boven het weerstandsniveau van $30.000, wat aangeeft dat er nog steeds kopers op de markt zijn.

Conflux prijsvoorspelling

CFX-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de CFX-prijs de afgelopen dagen in een sterke bullish trend zat. CFX steeg naar het belangrijke weerstandspunt op $0,4433, het hoogste punt op 30 maart. Conflux is erin geslaagd om boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden te komen. CFX steeg ook boven de belangrijkste weerstand op $0,4070, het hoogste niveau op 5 april.

Conflux steeg ook boven het overbought niveau. Daarom zal het token waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $0,4860, het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Deze prijs ligt ongeveer 13% boven het huidige niveau.