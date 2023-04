Render (RNDR) prijsvooruitzichten: AI-coin stijgt bij bullish shift naar AltSignals (ASI)

De prijs van AltSignals wijst tot nu toe op grote belangstelling voor AI-munten, met de aanstaande lancering van het door kunstmatige intelligentie aangedreven algoritme van het handelssignalenproject dat de presale van het oorspronkelijke token aandrijft.

De prijs van Bitcoin die voorbij de weerstand schampte om zich maandag boven de $30.000 te nestelen, de eerste keer dat de topmunt de weerstand in 10 maanden had gebroken, heeft de cryptomarkt weer wakker geschud.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Een van de munten die vandaag sterk stijgt tijdens de BTC-uitbraak is Render Token (RNDR). En elders in de cryptomarkt heeft de uitbundigheid rond de toekomst van AI de voorverkoop van AltSignals in volle gang.

Hier kijken we naar de AltSignals-prijsvoorspelling terwijl de Render-prijs stijgt te midden van grote winsten voor munten binnen de crypto-AI-industrie.

AltSignals prijsvoorspelling terwijl Render 20% stijgt

Hoewel de kortetermijnvisie suggereert dat crypto de bearmarkt nog niet volledig heeft verlaten, lijkt 2023 alle beren van 2022 in de achteruitkijkspiegel te hebben. En dat blijkt uit de enorme winsten in jaar-tot-datum tijdlijnen voor alle grote munten, inclusief Bitcoin, dat is 96% hoger YTD.

De prijs van Render Token is ook gestegen, met een waardestijging van bijna 20% in de afgelopen 24 uur en een stijging van 60% in de afgelopen maand. Volgens gegevens van CoinGecko is de RNDR-prijs momenteel 82% lager dan het hoogste punt ooit van $8,78 dat in november 2021 werd bereikt. De waarde van het token is echter met maar liefst 4.120% gestegen sinds het dieptepunt van $0,036 in juli 2020.

De initiële muntaanbieding van Render eindigde op 12 oktober 2017, waarbij de RNDR tijdens de presale werd verkocht voor $0,25 per token.

Voor AltSignals is de huidige presale prijs $0,015 en deze zal aan het einde van de presale stijgen tot $0,02274. Vanaf de initiële presale prijs van $0,012, zal de waarde van het ASI-token met bijna 90% zijn gestegen. Wanneer het door AI aangedreven platform van het project live gaat, kan een prijsexplosie het naar het niveau van Render en andere populaire AI-projecten stuwen.

Het nieuwe tokenomics-model van het project, inclusief het vrijgeven van beloningsmogelijkheden met behulp van ASI, helpt ook bij de stijgende prijsvooruitzichten voor ASI.

Wat is Render (RNDR) en wat biedt het?

Render’s RNDR is een op Ethereum gebaseerd utility-token dat ontwikkelaars die op zoek zijn naar extra rekenkracht gebruiken om providers te betalen die het distribueren via het peer-to-peer-systeem van Render Network.

Degenen met GPU-kracht ontvangen de RNDR-tokens, terwijl ontwikkelaars de extra berekening kunnen gebruiken om animaties, 3D-omgevingen en objecten te renderen en te streamen.

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie heeft een gebrek aan gespecialiseerde computers waarmee AI-ontwikkelaars kunnen werken, de aandacht getrokken naar Render. Naarmate meer projecten hun eigen AI-aangedreven software willen inzetten, wordt het steeds aantrekkelijker om gebruik te maken van het op blockchain gebaseerde P2P-renderingnetwerk. Dit is vooral interessant voor Render, ondanks de dominantie van techgiganten als Microsoft, Google en Amazon Web Services (AWS).

Verwijzend naar een recent gemeld servertekort voor AI-ontwikkelaars bij de bovengenoemde providers, tweette Render-oprichter en CEO Jules Urbach dat “RNDR een enorm aanbod van high-density GPU-kracht heeft om AI-inferentie mogelijk te maken.”

Wat is AltSignals?

AltSignals is een project dat sinds 2017 aan populariteit heeft gewonnen, met een groeiende gebruikersgemeenschap die de handelssignalen gebruikt voor meerdere activatransacties. Deze omvatten aandelen, cryptocurrencies, CFD’s, Binance-futures en forex.

Het AltAlgo-systeem van het platform maakt momenteel gebruik van machinetechnologie om markten te scannen, waarbij handelaren signaalwaarschuwingen krijgen over mogelijke prijsacties. De technologie helpt bij het doorzoeken van meerdere handelsstrategieën en indicatoren, waardoor een optimaal koop- of verkoopscenario voor handelaren wordt samengesteld.

Nu heeft het AltSignals-team kunstmatige intelligentie in zijn technologie geïntegreerd via de toepasselijke naam ActualizeAI.

Hoe zal ActualizeAI de handelssector veranderen?

De ActualizeAI-stack, die binnenkort wordt gelanceerd met een native token ASI, bevat machine learning en natuurlijke taalverwerking om een voorspellend model voor zijn signalen te bieden. Zoals je zou verwachten, wordt verwacht dat het resultaat van deze integratie zeer nauwkeurige signaalniveaus voor handelaren zal zijn.

AltSignals zegt op zijn website dat ActualizeAI AI gebruikte om prijsactie voor verschillende activa te voorspellen, met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid. Met handelaren die klaar zijn om te profiteren van signalen over potentiële toegangspunten, is het waarschijnlijk dat de vraag van de community naar ASI zal exploderen. Hierdoor zullen meer mensen op zoek gaan naar mogelijkheden om cryptocurrencies te kopen, wat een verdere acceptatie van de activaklasse zal stimuleren.

Beleggers kunnen meer te weten komen over het project door de AltSignals-presale pagina te bezoeken.

Wat is het voordeel van het houden van ASI?

ASI zal handelaren toegang geven tot de ActualizeAI-functie, waarbij tokenhouders 24/7 toegang hebben tot het volledig geautomatiseerde AI-aangedreven algoritme. ASI heeft een vaste voorraad van 500 miljoen tokens, waarvan 58% beschikbaar zal zijn tijdens de presale.

Zal AltSignals een waarde van $1 bereiken in 2025?

De ASI-presale van AltSignals zal binnenkort eindigen en zodra het ActualizeAI-netwerk wordt gelanceerd, zou de prijs van het native token kunnen stijgen te midden van een verhoogde vraag – vooral omdat handelaren hun winst willen maximaliseren met behulp van baanbrekende signalen.

Afgezien van de algemene vraag die wordt verwacht voor ASI wanneer ActualizeAI live gaat, is een belangrijke tokenomics-functie die de langetermijnprijsvooruitzichten voor de tokens zal helpen, het token-burning-mechanisme. Simpel gezegd, het branden van tokens zorgt ervoor dat ASI permanent uit de circulatie wordt gehaald. De periodegebeurtenissen hebben invloed op de prijs langs de principes van vraag versus aanbod.

Mocht de AltSignals-routekaart het gemarkeerde traject volgen en de bredere cryptomarkt een nieuwe bull-cyclus doormaken, dan kunnen beleggers verwachten dat de prijs van ASI in 2024 boven het niveau van $0,5 zal uitkomen. Vanaf hier zal een rally naar $1 waarschijnlijk het middelste doel zijn en dat zou potentiële prijsontdekking in 2025 kunnen omvatten.

Is het de moeite waard om AltSignals vandaag nog te kopen?

Zoals marktexperts hebben opgemerkt, suggereren zowel de technische vooruitzichten als de vooruitzichten van de belangrijkste fundamentele factoren dat Bitcoin hoger uitbreekt dan de huidige prijsniveaus, het potentieel heeft om een nieuw momentum te katalyseren voor de meest populaire altcoins.

Voor investeerders biedt zo’n marktscenario ook een kans om via nieuwe topprojecten aan hun portefeuille toe te voegen. Een van deze projecten vandaag is AltSignals.

In eerdere marktcycli zorgden nieuwe trends zoals de metaverse en play-to-earn voor de opkomst van sectorbepalende projecten zoals The Sandbox en Axie Infinity. Met een sterk verhaal in kunstmatige intelligentie en een werkend product dat al alle soorten handelaren aantrekt, lijkt AltSignals klaar voor de grote run, zoals gebeurde in 2021 voor SAND en AXS.

Nu de doorbraak van Bitcoin boven de $30.000 de intrede van nieuw geld in crypto zou kunnen inluiden, zou een project om op te letten AltSignals kunnen zijn.

Bezoek de AltSignals-website voor meer informatie als je ASI wilt kopen.