Metacade (MCADE) gaat live op Uniswap. Meer noteringen verwacht in april

Na een succesvolle presale is Metacade (MCADE) nu genoteerd op de decentrale beurs Uniswap. Het gamingplatform haalde meer dan $16 miljoen op tijdens de onlangs afgeronde presale, waaruit de interesse van investeerders in het gamefi-ecosysteem bleek.

De notering op Uniswap op 6 april was de eerste. Meer noteringen, ook op gecentraliseerde beurzen, worden deze maand verwacht. Op 16 april krijgen gebruikers van de populaire crypto-exchange Bitmart toegang tot MCADE. In de week die eindigt op 30 april wordt het token vermeld op MEXC. In de loop van het jaar zullen er meer vermeldingen volgen, wat de weg vrijmaakt voor investeerders om toegang te krijgen tot het token en de prijs te verhogen.

Web 3.0-games vervangen traditioneel gamen, met 68,9% CAGR

Blockchain-games worden populair dankzij hun gemakkelijke toegang en verschillende manieren waarop spelers kunnen profiteren. Uit de laatste rapporten blijkt dat deze sector in 2032 een omzet van 1.020 miljard dollar zal behalen, wat neerkomt op een groeipercentage van 68,9%. Blockchain-gaming werd in 2022 slechts gewaardeerd op $5,41 miljard.

Naast het gemak van toegang en inkomsten, zeggen experts dat de vooruitzichten op real-time eigendom blockchain-gebaseerde games populair maken. De verschillende vormen van eigendom, zoals NFT en op gamefi gebaseerde tokens, zorgen ervoor dat gamers genieten van unieke voordelen die ontbreken in het traditionele gamingsegment.

Experts geloven dat op blockchain gebaseerde gaming zijn traditionele tegenhangers zal verdringen met de recente gamingtrends en verwachte groei. De onvermijdelijkheid van de verschuiving is aangetoond door toenemende investeringen en nieuwe spelplatforms die zich bij de sector voegen. Als zodanig kunnen arcadeprojecten waardevolle investeringen zijn voor individuen die de toekomst van de game-industrie onderzoeken.

Metacade – een project met een unieke waardepropositie

De kans voor de kansspelsector staat buiten kijf. Platforms zoals Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox en anderen hebben aan bekendheid gewonnen dankzij kwaliteitsaanbiedingen in Web 3.0. Metacade is niet alleen een nieuwkomer in deze ruimte. Het biedt een unieke waardepropositie, wat verklaart waarom de vraag van beleggers zo groot is.

Metacade is een web 3.0-gamingplatform in arcadestijl. In tegenstelling tot zijn collega’s biedt Metacade gevarieerde en opwindende manieren om geld te verdienen. Investeerders kunnen het native token MCADE inzetten, meedoen aan prijstrekkingen en geld verdienen via in-game wedstrijden via Compete2Earn. Create2Earn is een ander initiatief dat gebruikers beloont voor hun bijdrage aan de communityhub, inclusief het genereren van gamerecensies en interactie met peer-berichten. Er zijn ook Work2Earn-mogelijkheden via gig-jobs die op het platform zijn geplaatst.

Met andere woorden, Metacade biedt meer dan alleen een game-ervaring, waardoor het een haag vormt ten opzichte van zijn voorgangers. Het wordt ook door de community aangestuurd en zoekt in de toekomst naar een DAO-achtige structuur die zijn gebruikers een grotere rol in het bestuur zal geven.

De verwachte groei in blockchain-gaming maakt Metacade een topkandidaat voor succes. Het platform heeft real-life toepassingen en een reeds bestaande gemeenschap van gameliefhebbers, investeerders en partners. Dat maakt Metacade tot een platform om de komende tien jaar naar te kijken terwijl Web 3.0-gaming in een stroomversnelling komt.

Is Metacade het waard om nu te kopen?

Metacade heeft zojuist de presale afgerond en heeft een eerste vermelding op Uniswap DEX. Als zodanig is de beschikbaarheid voor handel op de een of andere manier beperkt. Het betekent dat het potentieel voor MCADE pas voelbaar is als het eenmaal grote beurzen betreedt. De eerste plannen zijn om MCADE naar maximaal 5 topbeurzen te krijgen.

Uit de geschiedenis halen nieuw gelanceerde tokens nieuwe niveaus zodra ze op grote beurzen worden vermeld. Dit is het moment waarop ze beschikbaar komen voor veel beleggers en sterke liquiditeiten verzamelen. Als zodanig zou MCADE aantrekkelijk geprijsd kunnen zijn nu het alleen beschikbaar is op een enkele beurs, Uniswap. Samenvallend met de groei in de gamefi-sector, zou MCADE de komende jaren een investering van 100x kunnen worden.

Onze conservatieve projectie is dat de munt tegen 2024 10x zou kunnen stijgen als hij op een aantal beurzen wordt genoteerd. Investeren in Metacade maakt ook deelname aan een opwindend arcade-platform met verschillende inkomstenmogelijkheden mogelijk.