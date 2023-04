Cardano prijsanalyse: dit is waarom ADA een voordeel van zo’n 40% heeft

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Cardano zette het bullish momentum op vrijdag voort toen investeerders de geweldige crypto-comeback toejuichten. De prijs van ADA steeg naar een hoogtepunt van $0,44, het hoogste punt sinds september vorig jaar. De munt is dit jaar met meer dan 80% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Cardano TVL stijgt

Cardano heeft het de afgelopen maanden goed gedaan. Dit herstel vond vooral plaats vanwege de aanhoudende rally in de crypto-industrie. Bitcoin steeg naar een hoogtepunt van $30.500, terwijl Ethereum boven de belangrijkste weerstand bleef op $2.000.

Cryptocurrencies hebben het goed gedaan vanwege het stijgende optimisme dat de Federal Reserve haar rentetarieven zal gaan aanpassen. De inflatie is gestegen van het hoogste niveau van vorig jaar van meer dan 9% in juni vorig jaar naar 5%. De kans is dus aanwezig dat de inflatie verder zal dalen.

Uit notulen die woensdag door de Federal Reserve werden gepubliceerd, bleek dat sommige leden de rentetarieven wilden pauzeren. Nu de inflatie daalt, is de kans groot dat de bank de rente in mei met 0,25% verhoogt en vervolgens een strategische pauze neemt.

Cardano maakte ook een sprong toen de activiteit in de Decentralized Finance (DeFi)-industrie een sprong maakte. Het meest recente Cardano-nieuws is dat de totale waarde vergrendeld (TVL) is gestegen naar een hoogtepunt van A387 miljoen, het hoogste niveau ooit geregistreerd. Het is gestegen van het laagste niveau van A200 miljoen tot nu toe. In dollars uitgedrukt is de TVL van Cardano gestegen naar een hoogtepunt van $165 miljoen, het hoogste niveau sinds 10 mei.

De volgende belangrijke katalysator voor de prijs van ADA zijn de aanstaande bankinkomsten. Op vrijdag de grootste banken zoals Citigroup, JP Morgan en Wells Fargo. Andere bedrijven die volgende week zullen publiceren zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America.

De meeste regionale banken zoals PNC Financial, M&T en Citizens zullen volgende week publiceren. Deze resultaten zijn belangrijk omdat ze de financiële gezondheid van deze bedrijven laten zien.

Cardano prijsvoorspelling

ADA-grafiek door TradingView

In januari schreef ik dat het risico/rendement voor beleggen in Cardano positief was voor de munt. Deze mening was juist, aangezien de munt met meer dan 84% is gestegen vanaf het laagste punt in januari. De munt is boven het belangrijke weerstandsniveau uitgekomen op $0,42, het hoogste punt in februari.

Cardano is boven het voortschrijdend gemiddelde van 25 dagen gesprongen terwijl de oscillatoren stijgen. Daarom zal de munt waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers de belangrijkste weerstand richten op $0,60, het hoogste niveau op 15 augustus. Deze prijs ligt zo’n 40% boven het huidige niveau.