Crypto portfoliomanager CoinStats kondigt belangrijke updates aan voor investeringsapp

CoinStats, een toonaangevende cryptocurrency-portfoliobeheerder en DeFi-wallet-app, heeft enkele belangrijke updates aangekondigd om het volgen van gebruikersportfolio’s en vermogensbeheer te stroomlijnen.

De portfolio-tracker, die onlangs is geïntegreerd met Invezz – een toonaangevende aanbieder van online beleggen en marktnieuws, onthulde de app-updates op woensdag en merkte op dat de nieuwe functies de ervaringen van gebruikers met betrekking tot het beheer van crypto-investeringen radicaal zullen verbeteren.

Een aankondiging waarin de upgrades worden beschreven, geeft aan dat crypto-enthousiastelingen die gebruikmaken van de functies van de app, nu zullen genieten van “een soepelere, meer persoonlijke en intuïtieve ervaring“.

Nieuwe ervaring voor het bijhouden van portfolio’s voor app-gebruikers

Wallet trackers en -managers worden steeds populairder naarmate crypto-investeringen over de hele wereld aan populariteit winnen. Op de website van CoinStats staat dat investeerders de app kunnen gebruiken om al hun crypto- en DeFi-portfolio op één plek te beheren. De mobiele portfolio-app wordt nu geleverd met verbeterde transactienavigatie en een gestroomlijnde visualisatie van de posities van gebruikers.

Met deze vernieuwde gebruikersinterface is toegang tot alles van NFT’s, DeFi en transactiegeschiedenis eenvoudiger en naadloos te beheren vanaf één locatie. De app maakt verbinding met alle toonaangevende platforms en wallets, waaronder Binance, MetaMask en WalletConnect.

Nieuwe functies van de CoinStats-app

CoinStats heeft ook een aantal grote drops aangekondigd.

Er is een vernieuwd crypto- en NFT-waarschuwingssysteem waarvan de intuïtieve filters gebruikers waarschuwen voor prijsveranderingen, met een weergave voor live prijsgegevens.

Midas, een NFT-ontdekkingstool die gebruikers van Premium-apps kunnen gebruiken om ‘slim geld te volgen’, is nog een van de enorme toevoegingen aan de app. Toegang tot Midas zorgt ervoor dat men tijdig meldingen ontvangt over NFT-collecties die klaar kunnen zijn voor groei. Gebruikers kunnen dit doen gebruik deze tool om niet alleen NFT-collecties te ontdekken, maar ze ook te monitoren op primaire en secundaire markten.

De Apple Watch-app is ook bijgewerkt, met wijzigingen die het synchroniseren en bijwerken van gegevens verbeteren. App-gebruikers kunnen nu ook wallets toevoegen aan crypto-watchlists via een nieuwe functie. Dit kan via een ENS-domein of wallet-adres, waarbij dit beschikbaar is voor alle ondersteunde munten.

De updates zijn waarschijnlijk groot nieuws voor het groeiende gebruikersbestand van de app. Volgens details op de CoinStats-website heeft de app meer dan 1,2 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en heeft hij meer dan 500 miljoen transacties bijgehouden en beheerd. De app ondersteunt ook het volgen en beheren van crypto-, DeFi- en NFT-portfolio’s voor meer dan 300 beurzen en wallets.